Как поступить в лучший вуз Польши и в чем особенности учебы в Uniwersytet Warszawski

Поговорили со студентами Uniwersytet Warszawski — лучшего учебного учреждения и крупного исследовательского центра Польши о том, как проходит процесс поступления и чем интересна учеба здесь.





Жахонгир Инагамов, 28 лет, город — Ташкент, Quality Assurance and Policy Officer, Head of Exam Unit, linkedin





О выборе вуза

Я окончил бакалавриат по специальности «Педагог английского языка» в Ташкенте. После этого принял решение продолжить учебу за рубежом в области международных отношений. Искал подходящие условия по всему миру. Остановился на Европе. Лучшим вариантом для меня была Германия. Также рассматривал Чехию и Польшу.

К моменту поступления в Узбекистане объявили конкурс на вручение грантов для обучения за границей. Нужно было как можно быстрее получить приглашение от университета. Первое письмо я получил от Uniwersytet Warszawski, поэтому остановился на этом учебном заведении. Приглашения из Германии и Чехии пришли позже.

Я подал документы именно в Uniwersytet Warszawski, потому что это исследовательский вуз. Среди преподавателей — лучшие практики своего дела. Он входит в топ-500 лучших вузов мира.

О поступлении

Первый этап — сбор документов. Потребуется аттестат бакалавриата, сертификат о знании английского языка. Их нужно загрузить в специальный портал для абитуриентов и оплатить взнос — 25 €. Не бойтесь, если ответ не вышел в течение недели или месяца. Это нормально. В моем случае документы рассматривались два месяца.

После принятия документов на сайте появится галочка. Далее вас пригласят на онлайн-экзамен по профильным предметам. У меня было два устных теста по всемирной истории и международным организациям. Каждый состоял из пяти вопросов. Примеры экзаменационных тестов публикуются на сайте университета. Советую связаться с действующими студентами и спросить, что было у них на экзамене. Это здорово помогло мне.

Результаты не публикуются на сайте. Они придут примерно через месяц по почте. В случае успешного прохождения нужно получить визу. Студенты Uniwersytet Warszawski всегда получают этот документ без проблем.

Об особенностях обучения

Я был приятно удивлен качеством преподавания. На первых занятиях думал, что об Узбекистане здесь не слышали. Оказалось, что преподаватели знают политиков моей страны даже лучше, чем я.

Среди студентов не было слабых в академическом плане. Все были подготовленными с самого начала.

Я был приятно удивлен качеством преподавания

Студенческая жизнь наполнена ивентами и практикой. Университет дает полную свободу действий. У нас было десять обязательных дисциплин и 15-16 дополнительных, которые я мог выбрать самостоятельно с любого факультета.

Понравилось, что занятия посещали действующие политики европейских стран. Мы встречались с премьер-министром и президентом Польши. Также университет дает возможность побывать в посольствах разных стран. Я был в более чем 20 учреждениях. Записаться можно в любой отдел и на протяжении дня изучать работу сотрудников.

Об атмосфере

Когда я прилетел, мне показалось, что Варшава не отличается от Ташкента. Спустя два года, посетив более десяти европейских столиц, могу сказать, что это один из лучших городов для жизни.





Uniwersytet Warszawski проводит самый большой студенческий праздник — Juwenalia, который собирает людей со всех уголков Польши.

Жизнь в Польше доступная. Хорошую двухкомнатную квартиру можно снять за 500-600$.

На первом этапе жить в Польше было сложно. Пока не выучил польский, работал в магазине. Когда овладел языком, перешел на позицию ассистента HR-специалиста. Потом ушел в бизнес-аналитическую компанию Accenture. Поляки любят трудолюбивых людей. Здесь нет дискриминации, важны только знания.

Чему научил вуз

Главное, что дал мне университет — нетворкинг. Это самый важный навык в современном мире. Получить знания легко. Сложнее заводить знакомства, развивать их, поддерживать свой статус.

Я научился ничего не бояться и идти вперед. Понял, что ошибки — это не страшно.

Рекомендую поступать в Uniwersytet Warszawski тем, кто хочет получить твердые знания, стать независимым и уверенным в себе. Советую его и желающим увидеть Европу — вуз дает возможность учиться в одной из 50 стран мира по академической мобильности.

Аза Есжанова, 30 лет, город — Варшава, Associate в Goldman Sachs, @aza_yes





О выборе вуза

Я была студентом первого потока Nazarbayev University в 2010 году. Поступила на факультет наук и технологий. Четыре с половиной года училась по направлению «Биология», пока не поняла, что это не мое. Решила сменить вуз и поступить за рубеж.

Подала документы в разные университеты США, Испании и Польши. Для меня важным фактором была стоимость обучения. Поэтому выбрала Uniwersytet Warszawski, где мне дали скидку в 70%, так как я вошла в десятку лучших абитуриентов. А жизнь здесь дешевле, чем в других странах Европы.

Uniwersytet Warszawski — самый престижный государственный университет в Польше. В этом вузе учились знакомые, которые объяснили, как поступить.

О поступлении

Первый шаг при поступлении — перевод всех документов на английский или польский языки. Их нужно загрузить на сайт университета. Здесь же можно найти всю необходимую информацию.

Сначала комиссия рассматривает документы онлайн. Если вы прошли, нужно отправить их физически — по почте. После проверки на сайте публикуется список поступивших, а успешные абитуриенты получают приглашения и информацию о скидке, если она предусмотрена.

Приемная комиссия уделяет внимание оценкам на ЕНТ по каждому предмету. Важно иметь высокую среднюю оценку аттестата и предоставить сертификат о владении языком. В моем случае это был Foundation Certificate от Nazarbayev University.

Об особенностях обучения

Uniwersytet Warszawski ориентирован на научную деятельность. Бакалавриат дает сильную теоретическую базу, которая пригодится при дальнейшей учебе. Но практики здесь меньше, чем хотелось бы.

Студент сам составляет расписание через электронную платформу.

Uniwersytet Warszawski ориентирован на научную деятельность

Среди профессорского состава есть иностранные преподаватели и практики. Один из наших учителей работал в Министерстве финансов Польши.

Выпускникам польских университетов не нужно иметь разрешения на работу, в отличие от других иностранцев.

Об атмосфере

Главный корпус расположен в центре Варшавы. Другие факультеты разбросаны по городу. Разные предметы проходят в разных зданиях. Благодаря этому ты встречаешься с большим количеством других студентов.





Uniwersytet Warszawski сотрудничает с программой Erasmus+. По ней я один семестр училась в Испании.

В Польше есть праздник студентов — Juwenalia. Он проходит перед летней сессией, в конце мая-начале июня. Каждый вуз проводит свою вечеринку в разные дни — можно побывать на нескольких подряд.

Мне нравится жизнь в Польше. Здесь безопасно. Люди всегда рады помочь. Для комфортной жизни важно выучить польский язык.

Чему научил вуз

Университет дал мне хорошие теоретические знания и конкретные рабочие навыки. Во время собеседований на работу многие были впечатлены, что я окончила Uniwersytet Warszawski.

Рекомендую поступать тем, кто хорош в точных науках: алгебре, математике. Университет станет отличным выбором для абитуриентов, которые хотят продолжить обучение по экономической специальности.

Алишер Умаралиев, 23 года, город — Ташкент, эксперт по стратегическому управлению программы технического содействия Европейского Союза в Узбекистане, linkedin





О выборе вуза

Я хотел получить образование в сфере международных отношений и политики. Для этого искал вузы в Европе. Подходящими вариантами были Германия, Австрия и Польша.

Для учебы в Германии требовалось пройти предвузовский подготовительный год Studienkolleg, а в Австрии был высокий прожиточный минимум. Поэтому остановился на Польше.

Выбрал программу бакалавриата по международным отношениям Uniwersytet Warszawski с английским языком обучения. Вуз славится более чем двухсотлетней историей, стал лучшим университетом и ведущим исследовательским центром Польши. Входит в 3% лучших вузов мира и занимает 284 место в рейтинге QS World University Rankings.

О поступлении

Подача документов для поступления осуществляется онлайн. Перед отбором на обучение кандидаты должны пройти регистрацию на сайте университета и приложить отсканированные копии необходимых документов: оригинал аттестата или диплома о среднем образовании, школьные приложения к аттестату — оценки, а также их апостиль.

Есть языковые требования: уровень B2 по CEFR, или 5.5-6.5 по IELTS.

Рекомендательные письма и сертификаты о прохождении волонтерских программ существенно увеличивают шансы на поступление.

Об особенностях обучения

В Uniwersytet Warszawski высокий уровень преподавания и уровень трудоустройства выпускников — 181-190 места в мировом рейтинге.

Мы слушали лекции Фрэнсиса Фукуямы, одного из выдающихся политологов и политических экономистов. Гвюдни Йоуханнессона,президента Исландии, и Мадлен Олбрайт, бывшего госсекретаря США.

В университете учатся около 55 000 человек, из разных точек мира

Особенность университета — академическая свобода, что поощряет изучение предметов с разных точек зрения.

Еще одна особенность — кредитная система обучения. Это дает студентам возможность индивидуально планировать расписание занятий.

Uniwersytet Warszawski сотрудничает с 460 университетами в рамках программы Erasmus+. Кроме того, студенты могут отправиться в лучшие университеты Европы, США или Азии в рамках программы обмена студентами на семестр или более.

Об атмосфере

В университете учатся около 55 000 человек, из разных точек мира.

Главный кампус расположен в центре Варшавы. Он славится архитектурой XVII века, которая была модернизирована и адаптирована к современным реалиям и потребностям студентов.





Больше всего мне нравилось находиться в библиотеке университета. Она уникальна богатым книжным фондом и садом на крыше. Сад — один из самых больших и красивых в Европе с площадью более одного гектара.

Чему научил вуз

Обучение было сложным. Не все проходили mid-term и финальные экзамены с первого раза. Студенческая жизнь — постоянная работа над собой, подработка и подготовка к экзаменам.

Отличившиеся студенты уже на втором курсе обучения устраиваются в престижные транснациональные компании. Многие выпускники строят успешную карьеру в финансовом секторе, работают в Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, EY, ING.