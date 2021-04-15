Как поступить в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и жить в США

Жамиля Досмаилова, 30 лет, город — Алматы, Digital-тренер в Avon, @jamilya.dos





О выборе университета





Я работала в отделе маркетинга в роли Digital- и SMM-менеджера в Saks Fifth Avenue и поняла, что мне интересна эта сфера. Захотела еще больше углубиться в это направление, но в Казахстане в 2015 году было не так много подобных специальностей. Я обратила внимание на вузы за рубежом. Мне понравилась система университетов Калифорнии, которые занимали высокие позиции в рейтингах и находились в регионе, где не бывает зимы. К тому же там учились Винтон Серф — «отец интернета», Сьюзан Войчицки — генеральный директор Youtube и другие известные люди.

Уже тогда университеты Калифорнии разработали актуальные программы для востребованных профессий. Например, в области Data Science и Data Analytics. У студентов была возможность переводиться в другой кампус внутри системы UC. Но больше всего меня заинтересовала возможность официально поработать в США после обучения.

У нашей семьи есть компания Dos Education — образовательное агентство, которое помогало мне с подготовкой. Там я встретила представителя University of California Irvine. Представитель вуза рассказала мне о подготовительных программах, кампусах и высоких шансах трудоустройства после выпуска.





Я решила поступать на подготовительную программу. Сдала IELTS, написала эссе, собрала рекомендательные письма от своего университета и от работодателей. Весь процесс занял год. Подготовительная программа в университете сложная, но она дала свои плоды.

Советую особое внимание уделить эссе и волонтерской работе. Обязательно подумайте, в чем ваша уникальность и почему университет должен выбрать именно вас. Опыт работы тоже станет преимуществом, особенно если вы работали в известной компании или развивали собственный бизнес. В моем случае было и то, и то.

Об особенностях обучения





В UCLA есть свобода выбора. У нас были обязательные предметы, но остальные курсы мы выбирали сами. Я пользовалась специальными сайтами, где находила рекомендации предметов и лучших профессоров. На основе этого составляла свое расписание.

В процессе обучения можно было даже поменять специальность. Я училась на программе «Менеджмент и маркетинг», но дополнила свое обучение направлением digital и analytics.





Многие профессора в UCLA имеют за плечами успешные карьеры и качественный нетворкинг. Поэтому я уже в процессе учебы просила у них рекомендательные письма. К нам на занятия часто приходили сотрудники Facebook и Google, отвечали на вопросы про интернет-рекламу и маркетинг.

Об атмосфере UCLA





Территория университета красивая, находится в центре Лос-Анджелеса. Я никогда не видела таких огромных кампусов — целый город. Ежедневная проходимость — 30-35 тысяч человек. В первый день я потерялась и не могла найти Royce Hall. Понадобился месяц, чтобы запомнить расположение всех зданий.

Территория университета красивая, находится в центре Лос-Анджелеса





Студенты UCLA любят спорт, особенно американский футбол и баскетбол. Еще студенты обожают символы и фирменные цвета университета, у них всегда есть вещь с логотипом вуза.

Также в университете большое количество клубов по интересам и мероприятий. Я вступила в Social Media Marketing Club и American Marketing Association. К нам часто приходили представители таких компаний, как Deloitte, Disney, Snapchat.





Из недостатков можно отметить высокую стоимость жилья в районе университета.

Как повлиял университет





Университет показал, как важен нетворкинг, продемонстрировал примеры невероятных карьер выпускников. Мы получили не только хороший академический фундамент, но и профессиональный. Например, я подрабатывала на кампусе и помогала в организации мероприятий, в том числе от ЮНЕСКО и других фондов.

Мне было интересно понять, как работает бизнес в США. Я посещала воркшопы, где нас учили правильно составлять резюме и искать работу. В итоге меня пригласили на работу в Disney, Redbull и Warner Bros. Я проработала в Warner Bros год и не только окупила свое обучение, но и получила колоссальный опыт.

Аблайхан Ахажанов, город — Лос-Анджелес, прикладная наука, инженерия, linkedin





О выборе университета и поступлении





После окончания университета я два года работал в Алматы. Но мне хотелось получить опыт обучения в США, поэтому я подал документы в разные вузы. Остановил выбор на UCLA.

UCLA — топовый университет, один из лучших в мире. Его часто называют лучшим государственным вузом. Самое главное преимущество — кампус находится в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.

Я поступал в магистратуру. Программы магистратуры и докторантуры в США сильно связаны с научной работой, подразумевают тесный контакт с научным руководителем. Поэтому при выборе университета советую найти того профессора, с которым вы бы хотели работать. Необходимую информацию можно найти на сайтах вузов или спросить рекомендации у студентов. При поступлении я отправил сотни писем профессорам из разных вузов. Так познакомился со своим будущим научным руководителем.

Также важно определиться, как вы будете платить за свое обучение. Нужно изучить доступные возможности и гранты. Я получил несколько стипендий, но в последний момент нашел программу фонда «Саби». Они выдавали единичные гранты талантливым людям, например, Канату Бейсекееву, Медету Шаяхметову. Так получилось, что я тоже прошел отбор на эту программу.

Советую обращать внимание и на такие факторы, как расположение университета, климатические особенности.

Об особенностях обучения





Университет Калифорнии — самая крупная система вузов США. А UCLA — это крупнейший исследовательский университет, который входит в эту систему.

Университет Калифорнии — самая крупная система вузов США





В UCLA квартальная система обучения. Семестр длится 10 недель, а сессия — неделю. Курсы довольно сложные, за короткое время нужно освоить большой объем информации. Поэтому нагрузка большая.

Еще одна особенность — система оценивания. В UCLA все оценки распределяются между участниками курса. Например, высшую оценку могут получить только 20 лучших студентов. Следовательно, если ты знаешь предмет хорошо, но не входишь в эту 20-ку, то высшую оценку уже не получишь. Такая система создает конкурентную динамичную среду.

UCLA — государственный университет, поэтому стоимость обучения здесь ниже. Финансирование вуза тоже меньше, но это не влияет на учебный процесс. Вы можете брать множество курсов, обучение на высоком уровне. Материальная база тоже хорошая, есть много исследовательских центров со всем необходимым для занятий наукой оборудованием.

В инженерной школе работает много ученых, в том числе известных. Также есть много молодых и невероятно перспективных преподавателей.

Об атмосфере UCLA





Кампус находится в классном районе Вествуд, который окружен такими районами, как Беверли-Хиллз и Санта-Моника. В 30 минутах езды отсюда можно найти все известные достопримечательности Лос-Анджелеса. Желающие могут отправиться в Западный Голливуд, где самая яркая ночная жизнь города.





В Вествуде проживает около 100 000 человек, и большинство из них студенты. Поэтому здесь есть все условия для обучающихся. На территории кампуса есть библиотеки, собственный госпиталь, департамент полиции, кафе и рестораны.

Несмотря на то, что учеба напряженная, студенты активные и позитивные. Чаще всего люди здесь ходят в тапочках и шортах, так атмосфера довольно расслабленная. Еще в UCLA развит спорт, особенно баскетбол. Многие бегают, ходят в спортзал.

Как повлиял университет





Я получил незабываемый опыт, многому научился. За семь лет в США в моей жизни произошло много важных событий. Я освоил несколько профессий, получил опыт научной деятельности. Передо мной открылись хорошие карьерные возможности.

В Лос-Анджелесе можно сделать все, что угодно: открыть стартап или бросить учебу и стать актером. Здесь много открытых людей, с которыми легко взаимодействовать и создать что-то новое.

Юлия Хаймович, 27 лет, город — Алматы, журналистка, преподавательница английского языка, @yuliyas_thoughts





О выборе университета и поступлении





Изначально я поступила в общественный колледж и два года училась там, а затем перевелась в UCLA. Выбрала такую систему, потому что это позволяет сэкономить средства. Стоимость обучения в университете в три раза дороже, чем в колледже. А в результате вы все равно получаете диплом UCLA.

UCLA занимает высокие позиции в рейтингах университетов. К тому же университет находится в штате Калифорния, где я хотела пожить.

Советую при поступлении обратиться в специальное агентство, которое поможет собрать все необходимые документы. Либо можно самостоятельно изучить все особенности поступления на сайтах вузов.

Об особенностях обучения





В UCLA довольно высокая нагрузка. На бакалавриате лекций не много, но зато задают большое количество домашних заданий.

В университетах США важно уметь писать эссе. Многие иностранные студенты из-за этого сталкивались со сложностями. Поэтому я рекомендую подготовиться заранее, возможно, пройти курсы по написанию текстов.

В Университете Калифорнии студенты самостоятельно составляют свое расписание. Нужно учесть все особенности и рекомендации и сформировать план обучения. При необходимости можно обратиться к консультантам, которые вам помогут.





Среди преподавателей вуза много известных профессоров в сфере науки, писателей, актеров.

На территории кампуса есть несколько библиотек, некоторые из них работают круглосуточно. Во время сессии студенты даже остаются там на ночь.

Об атмосфере UCLA





Студенты UCLA активные и социально ответственные. В университете есть много клубов по интересам, проводятся спортивные мероприятия. Администрация организует карьерные выставки или встречи с представителями индустрии, которые делятся своим опытом.

В UCLA учатся амбициозные, открытые, активные люди





В UCLA учатся амбициозные, открытые, активные люди, интеллектуалы, которые погружены в свою сферу деятельности.

Как повлиял университет





Жизнь за рубежом всегда расширяет кругозор, помогает стать более самостоятельным. Я изучала лингвистику и английскую литературу. Поэтому сейчас работаю преподавателем английского языка и пишу статьи для зарубежных изданий.