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Как посольство Австрии поддерживает молодежь Казахстана: образовательные программы и возможности
Неравнодушные гости

10.04.2025

Как посольство Австрии поддерживает молодежь Казахстана: образовательные программы и возможности

Мы поговорили с представителями посольства Австрии и узнали, какие образовательные и культурные программы доступны для казахстанцев, где найти подробную информацию и как участие в них может повлиять на вашу карьеру.


Andrea Bacher, город — Астана, Посол Республики Австрия в Республике Казахстан, по совместительству в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан

Посол Австрии в Центральной Азии

О деятельности посольства Австрии в Казахстане

Образовательные и культурные программы в Австрии организуются напрямую между заявителями и университетами или другими соответствующими учреждениями. Посольство Австрии в Астане поддерживает обмен студентами, исследователями, преподавателями и деятелями культуры — это важный мост между нашими странами.

Мы помогаем в таком обмене, в том числе через распространение информации и своевременную обработку визовых заявлений от граждан Казахстана. Чтобы визовые заявления рассматривались вовремя, мы рекомендуем участникам подавать документы как можно раньше и прикладывать все необходимые документы и информацию для визового процесса.

О программах

Программы, которые особенно популярны у студентов и специалистов из Казахстана, часто совпадают с мировыми трендами в образовании и потребностями на рынке труда. В последнее время наибольший интерес вызывают такие направления, как экономика и различные программы в сфере STEM — наука, технологии, инженерия и математика. Австрия предлагает качественное образование в самом центре Европы. Многие австрийские университеты вошли в топ-50 рейтинга QS World University Rankings 2025 — среди них Венский университет, Университет Моцартеум в Зальцбурге и Венский университет музыки и исполнительского искусства.

Информацию об обучении в Австрии можно найти здесь: studyinaustria.at. А информация о стипендиях есть в базе данных Austrian Database for Scholarships and Research Grants: grants.at. Общая информация об австрийской системе образования и различных инициативах доступна на сайте: oead.at.

Посольство Австрии в Астане также проводит различные мероприятия в сфере образования и публичной дипломатии, включая культурные события, которые способствуют межкультурному диалогу и сотрудничеству.

Мы регулярно делимся актуальной информацией на нашем сайте и в социальных сетях — о грантах, конкурсах и наградах, которые могут быть интересны студентам, исследователям и художникам из Казахстана. Например, сейчас открыт прием заявок на премию Intercultural Achievement Award, которую вручает Федеральное министерство по европейским и международным делам Австрии. Эта награда отмечает вклад людей, групп и организаций в развитие межкультурного диалога и культурного взаимопонимания. Ее цель — поддержать тех, кто помогает налаживать связи между культурами и способствует социальной сплоченности и интеграции. Подробности можно узнать по ссылке: bmeia.gv.at.

Что дает участие в программах посольства Австрии

Участие в образовательных или культурных программах в Австрии может позитивно повлиять на карьеру. Выпускники получают международный опыт, который ценят работодатели, особенно если кандидат имеет межкультурные навыки и глобальное мышление.

Многие программы проходят на английском или немецком языке, что помогает улучшить владение языками — это важно на международном рынке труда.

Кроме того, участники программ получают доступ к профессиональному сообществу и сообществу выпускников, что может открыть новые карьерные возможности.

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#образование #австрия #культура #карьера #посольство
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