Как посетить GameDev митап и выиграть консоль Nintendo Switch

Встречи будут посвящены различным темам в сфере GameDev, относящимся к Game Design & Production, Engineering, QA & Playtest, Art и Project Management. О них вам расскажут ветераны индустрии из Sperasoft.
Мероприятие состоится в Нур-Султане 16-го июля и в Алматы 17-го июля. Регистрация уже открыта.
Присоединяйтесь, чтобы узнать больше об AAA GameDev и получить шанс выиграть консоль Nintendo Switch!
Программа мероприятия:
— представление компании Sperasoft
— презентация по гейм-дизайну
— презентация по арт продакшену
— презентация по инженерному направлению
— выступление плейтест команды
— розыгрыш консоли Nintendo Switch
— профессиональные дискуссии в группах с экспертами Sperasoft: Art, Engineering, Game Design, QA & Playtest, PMO.
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