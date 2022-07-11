Как посетить GameDev митап и выиграть консоль Nintendo Switch

— ведущая международная компания по разработке компьютерных видеоигр, контрибьютор известных франшиз: Halo, Battlefield, Assassin's Creed, Rainbow 6, Mortal Kombat и многих других, запускает серию GameDev митапов в Алматы и Нур-Султане в июле 2022 года.Встречи будут посвящены различным темам в сфере GameDev, относящимся к Game Design & Production, Engineering, QA & Playtest, Art и Project Management. О них вам расскажут ветераны индустрии из Sperasoft.Мероприятие состоится в Нур-Султане 16-го июля и в Алматы 17-го июля.Присоединяйтесь, чтобы узнать больше об AAA GameDev и получить шанс выиграть консоль Nintendo Switch!— представление компании Sperasoft— презентация по гейм-дизайну— презентация по арт продакшену— презентация по инженерному направлению— выступление плейтест команды— розыгрыш консоли Nintendo Switch— профессиональные дискуссии в группах с экспертами Sperasoft: Art, Engineering, Game Design, QA & Playtest, PMO.