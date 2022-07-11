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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как посетить GameDev митап и выиграть консоль Nintendo Switch
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01.01.2000

Как посетить GameDev митап и выиграть консоль Nintendo Switch

Sperasoft, sperasoft.com, a Keywords studio — ведущая международная компания по разработке компьютерных видеоигр, контрибьютор известных франшиз: Halo, Battlefield, Assassin's Creed, Rainbow 6, Mortal Kombat и многих других, запускает серию GameDev митапов в Алматы и Нур-Султане в июле 2022 года.

Встречи будут посвящены различным темам в сфере GameDev, относящимся к Game Design & Production, Engineering, QA & Playtest, Art и Project Management. О них вам расскажут ветераны индустрии из Sperasoft.

Мероприятие состоится в Нур-Султане 16-го июля и в Алматы 17-го июля. Регистрация уже открыта.

Присоединяйтесь, чтобы узнать больше об AAA GameDev и получить шанс выиграть консоль Nintendo Switch!

Программа мероприятия:

— представление компании Sperasoft

— презентация по гейм-дизайну

— презентация по арт продакшену

— презентация по инженерному направлению

— выступление плейтест команды

— розыгрыш консоли Nintendo Switch

— профессиональные дискуссии в группах с экспертами Sperasoft: Art, Engineering, Game Design, QA & Playtest, PMO.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.