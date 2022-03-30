Как посетить 25 стран в 21 год: советы и лайфхаки от путешественников

Пообщались с казахстанскими travel-блогерами о том, как они путешествуют по Европе и миру и что рекомендуют для грамотно-организованной поездки.





Айгерім Төлбасы, 21 год, город — Шымкент, гид-путешественник, @aigerim_tolbassy



О себе

Я занимаюсь организацией авторских туров в другие страны, провожу семинары о бюджетных самостоятельных путешествиях.

В моей копилке 25 стран и больше 50 городов мира. Мы с подругой самостоятельно оформляем визу и путешествуем без каких-либо турагентств.

Советы и лайфхаки

Перед тем как отправляешься в путешествие, нужно расписать свой бюджет и примерные расходы. Например, я заранее выделяю определенную сумму на еду и развлечения, чтобы предотвратить лишние расходы.

Также надо тщательно составить план маршрута, отметить на карте места, которые нужно обязательно посмотреть. Ведь без плана день провален.

Люди думают, что для путешествий нужно много денег. Но мы живем во времена открытых границ. Чтобы попасть в любую точку мира, нужны две вещи: загранпаспорт и кредитная карта.

Я за бюджетные и самостоятельные путешествия, поэтому экономлю на всем. Через приложение Couchsurfing бесплатно живу у местных жителей, а в Aviasales слежу за скидками на авиабилеты. Еще использую скидочные купоны на еду и развлечения, их нахожу в интернете.

После каждого путешествия ты смотришь на мир другими глазами. Поэтому нужно вкладывать деньги в впечатления, а не в вещи. Воспоминания о ярких моментах останутся в вашем сердце навсегда. Как говорит Пушкин: «Путешествуйте, оно того стоит!»

Алтынбек Тлеуов, 28 лет, город — Алматы, директор учебного центра I GO TO SCHOOL, @altuha_supertramp



О себе

Я начинающий предприниматель в сфере образования, с бэкграундом инженера. На данный момент у меня школа английского языка. Мы обучаем детей в сельских местностях. До этого работал преподавателем английского в школах Турции и Вьетнама.

Люблю ездить по новым маршрутам, исследовать местную культуру, изучать языки и ходить в горы.

Я побывал в 24 странах и 80 городах мира. Был в Испании, Греции, Италии, Украине, Турции, Грузии, Азербайджане и России. В Европу выезжаю раз в год, остальное время провожу в Азии и Африке.

Советы и лайфхаки

Нужно знать особенности страны, что там принято, а что неприемлемо. Обязательно поищите в Google информацию, что не стоит делать и говорить, иначе можно оказаться в неловкой ситуации.

Обязательно нужно узнать, какие города находятся близко друг к другу. Если у вас мало времени, нужно исключать места, которые находятся вдали от основного маршрута. На один город нужно выделять минимум три дня, если хотите почувствовать его атмосферу.

Между европейскими странами можно передвигаться на поездах и автобусах. Это заметно сократит время и бюджет. Также можно сэкономить на жилье и жить в хостеле. Либо найти местного хоста через сервис Couchsurfing.

Рекомендую питаться там, где это делают местные. Так вы больше узнаете о народе и о том, как на самом деле живет среднестатистический житель той или иной страны.

Диас Берикбаев, 25 дет, город — Астана, директор турагентства, организатор авторских туров, @berikbayevv



О себе

Я родом из города Семей, живу в Астане, работаю в Туркестане. Организовываю авторские групповые туры в популярные направления: Турция, Грузия и восточные страны.

Бесконечно люблю все виды спорта. Прежде чем продавать и рассказывать туристам, мы все пробуем сами — прыгали с парашютом, с тарзанок, ныряли под воду. У нас интересная работа.

В Европу впервые попал в 2017 году по студенческой программе Erasmus. В те годы изучал самые выгодные маршруты, связывал направления по странам.

За всю жизнь посетил следующие страны: США, Турция, Таиланд, Польша, Германия, Нидерланды и многие другие.

Советы и лайфхаки

Важно понимать, чего ты ожидаешь от путешествия и заранее правильно себя настроить.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не теряйте загранпаспорт. Чтобы восстановить его заграницей, надо будет побегать по консульствам.

Еще один совет: тщательно выбирать, с кем вы будете путешествовать. Люди, которые путешествуют одни, часто говорят, что если рядом нет кого-то, с кем можно поделиться эмоциями от увиденного, то в поездках нет особого смысла.

Планирование путешествий приходит с опытом. Это не просто знания, а целое искусство.

Например, в аэропорты в Европе лучше выезжать за четыре-пять часов до рейса. Часто они находятся далеко от города, а такси в одно направление стоит как минимум 100€.

Выгодные трансферы в виде автобусов и поездов ищите в Google на языке страны или спросите у местных жителей — они знают свою страну лучше любого справочника.

Туристы всего мира пользуются крутым сервисом booking.com. Однако стоит помнить, что сервис берет проценты с отеля от вашего визита, а отель, соответственно, берет его с вас. Поэтому если вам понравился отель в booking.com, просто вбейте его в Google, найдите контакты и забронируйте напрямую.