Как поднять акции на 700%. Пользователи Reddit «переиграли» Уолл-стрит

Что случилось



GameStop — американская розничная сеть по продаже видеоигр, консолей и аксессуаров, акции которой падали шесть лет подряд из-за сокращения прибыли. Диски в индустрии значат все меньше: продажи игр переходят в онлайн, у консолей нового поколения есть версии без дисковода, а сам GameStop только за 2020 год закрыл больше 400 точек в США.

Компания стала очень популярной среди шорт-продавцов на Уолл-стрит. Инвестиционные фонды закладывались в дальнейшее понижение акций GameStop, а торговая компания FactSet называла сеть лидером в ставках на падение на американском фондовом рынке.









Чем больше сдавал позиции GameStop, тем больше богатели хедж-фонды. И весь 2020 год сеть оправдывала прогнозы: ее акции подешевели на 15% в апреле, на 12% в мае, на 28% и 27% в июне и июле соответственно. «Хедж-фонды оставались в выигрыше так долго, что не обращали внимания на созданную ими же пороховую бочку, которая взорвется в случае разворота ситуации», — пишет Bloomberg.

Изменить ситуацию решили на Reddit — социальном новостном сайте. Центром стал раздел r/WallStreetBets, где тему акций GameStop поднимали весь 2020 год. И к декабрю количество обсуждений резко выросло.

WallStreetBets — это активное сообщество трейдеров-любителей, у которого почти три миллиона подписчиков. Его пользователи стали призывать массово скупать акции GameStop. Цель (помимо заработка) — проучить «бумеров с Уолл-стрит», которые, по мнению Reddit, намеренно «топили» компанию ради собственной выгоды. На форуме писали, что хедж-фонды недооценивают сеть магазинов и делают неправильные прогнозы по ее будущему — к январю стоимость одной акции оценивалась в 19 долларов.

Все начиналось как шутка, но пользователи r/WallStreetBets действительно стали покупать акции GameStop. В своих постах инвесторы-любители нередко подписывали фразу YOLO — You Only Live Once («Живем лишь один раз»). Она стала неофициальным слоганом сообщества. Постепенно обсуждение «возрождения» GameStop становилось все активнее. А в январе 2021 года произошел тот самый взрыв пороховой бочки.

11 января к совету директоров GameStop присоединился сооснователь и экс-глава интернет-магазина для животных Chewy Райан Коэн, что укрепило позиции компании. Вместе с тем пользователи WallStreetBets стали активнее скупать акции сети. К тому же их еще и разозлил Citron Research — один из хедж-фондов, против которых они боролись.

Инвесткомпания Citron Research ищет акции, которые, по ее мнению, переоценены и лучше всего подходят для шорт-продаж. И глава фирмы Эндрю Лефт в видеоотчете назвал GameStop «обанкротившимся ритейлером из торгового центра» и посмеялся над онлайн-трейдерами, которые поднимают акции компании. В Citron предсказали, что стоимость вернется к 20 долларам (к тому времени акции GameStop торговались на отметке в 40 долларов).

На фоне этого инвестфонды, теряющие деньги, стали выкупать акции по завышенной цене, оставаясь в минусе — это тоже повлияло на скачок. В итоге к 26 января акции GameStop достигли отметки в 150 долларов, а на операцию Reddit обратили внимание крупнейшие СМИ.

Настоящим героем сообщества стал пользователь u/DeepFuckingValue. Еще в 2019 году он сделал YOLO-ставку, приобретя акций GameStop на 50 тысяч долларов. В январе 2021 года они превратились почти в 23 миллиона долларов.

Инвестиционные фонды ожидаемо недовольны. По подсчетам аналитической фирмы S3 Partners, шорт-продавцы, игравшие на понижение акций GameStop, уже потеряли больше шести миллиардов долларов.

Майкл Бьюрри — известный американский финансист, заявил: «То, что происходит сейчас, должно иметь правовые и регуляторные последствия. Это неестественно, безумно и опасно». При этом именно покупка акций GameStop его фондом в 2019 году привлекла внимание пользователей Reddit.

Есть и те, кто поощряет операцию WallStreetBets. Например, Илон Маск, который оставил ссылку на сообщество и сослался на популярный мем Stonks. Твит предпринимателя еще больше усилил подорожание GameSpot — акции стоят уже 230 долларов.





Кто такие WallStreetBets









WallStreetBets в 2012 году основал предприниматель Джейме Рогозински (jartek), живший в то время в Мексике. Он хотел организовать место, где опытные инвесторы могли бы делиться советами о прибыльных краткосрочных стратегиях.

Рогозински признается, что он «не фанат мемов» и что задумывал раздел как серьезный форум. Но все пошло не по плану, и сейчас WallStreetBets встречает новичков описанием «словно 4chan нашел терминал Bloomberg». И это довольно близко к правде. Пользователи по большей части рассматривают игру на бирже именно как «игру» — со своим азартом, большими рисками и мемами.

В последние годы в инвестирование и игру на бирже включается все больше рядовых пользователей, и это не могло не отразиться на популярности WallStreetBets. Повлияла и пандемия — люди остались в изоляции, кто-то без работы — другие, наоборот, со сбережениями, которые некуда потратить. В итоге многие в США стали пользоваться приложениями для онлайн-трейдинга вроде Robinhood, а заодно искать единомышленников. Если в апреле 2020 года у сабреддита было чуть более миллиона подписчиков, то сейчас их количество почти достигло 3 миллионов.

Главное — нельзя сказать, что WallStreetBets существует только ради мемов. Издания вроде Bloomberg и Financial Times отводят сообществу значимую часть в «перевороте игры» онлайн-торговли, а Уолл-стрит и крупные инвесторы взяли за привычку регулярно открывать сабреддит.

Специалисты прогнозируют, что со временем стоимость акций GameStop вернется к более-менее стандартным показателям, поскольку активность Reddit не решает главную проблему компании — ее концепция продажи дисков с играми устаревает с каждым годом. Но представителям Уолл-стрит еще предстоит изучить, что произошло, и, возможно, события будут развиваться иначе.

В бизнес-рассылке CNN первые итоги «идеального шторма» с GameStop сформулировали так: «Мы не думали, что это нужно проговаривать в 2021 году, но интернет-флешмобы непредсказуемы, безжалостны и беспощадны. Никогда не недооценивайте силу скучающих миллениалов с аккаунтами Robinhood».





