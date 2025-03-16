Как подготовиться к поиску работы: 5 ключевых шагов

Итан Бернштейн, Майкл Хорн и Боб Моэста — эксперты из Harvard University и Northwestern University, исследующие карьерный рост. В своей книге Job Moves они утверждают: идеальной работы нет, важен прогресс. Также они делятся пятью ключевыми принципами карьерного роста. Больше интересных материалов о том, как построить успешную карьеру в нашем Telegram-канале Creative Asia .





Определите настоящие причины смены работы

Каждый год около миллиарда людей меняют работу, и многие разочаровываются в своем выборе. Возможно, вам не понравилась новая роль, и вы тихо уволились. Или уже через несколько месяцев начали искать что-то новое. Две трети сотрудников, по данным Gallup, не вовлечены в работу.

Люди часто ориентируются на зарплату, график и карьерный рост, но важно понять настоящую причину перемен.

Исследования показали четыре основные мотивации:

— уйти: когда работа — тупик, а развития нет

— контроль: когда не хватает свободы или работа слишком скучна

— соответствие: когда навыки и опыт не ценят

— рост: когда хочется больше ответственности и возможностей.





Определите, чего именно вы хотите от новой работы

Чтобы продвинуться в карьере, решите, нужна ли вам перезагрузка или развитие — в мотивации и использовании навыков.

Пример: одна женщина ушла из корпорации, где чувствовала себя неудачницей, чтобы изменить отношение к работе. Другой сотруднице в сфере глобального здравоохранения ее роль не подходила, и она нашла новую должность в той же организации.

Четкое понимание своих потребностей поможет выбрать подходящую работу.





Продумайте несколько вариантов будущей работы

Как и в разработке продуктов, карьерные решения требуют экспериментов. Если просто выбрать вакансию, можно запутаться или ограничить себя.

Идеальной работы нет — важно делать осознанные компромиссы. Несколько вариантов помогут понять, что критично, а чем можно пожертвовать.

Чтобы создать «прототипы» работы, поговорите с теми, кто уже в этих ролях. Главное — не биография, а реальные задачи и их соответствие вашим желаниям и навыкам.





Научитесь рассказывать свою карьерную историю

Даже если вы точно знаете, чего хотите, работодатели не всегда понимают ваши мотивы. Поэтому важно уметь донести свою карьерную историю так, чтобы вас услышали.

Это не просто elevator pitch, а логичный рассказ, который объясняет ваш путь. Хорошая история помогает выделиться и заинтересовать работодателя.

Используйте принципы сторителлинга, например, «каркас истории» от Pixar. Четкая структура делает ваш рассказ убедительным: где вы были, к чему стремитесь и почему этот шаг логичен.





Успешный переход на новую работу — это социальный процесс

Поиск работы — это не только про вакансии, но и про людей. Друзья, коллеги и наставники помогают понять ваши мотивы, развивать навыки и находить возможности. Большинство вакансий заполняется через личные связи, а не онлайн-платформы.

Если бы смена работы была совместным процессом, было бы проще обсуждать карьерные переходы и находить подходящие варианты. Как покупатели ждут персонализированный опыт, так и сотрудники ожидают индивидуального подхода, если мы открыто делимся целями и карьерными историями.

Главное — стремиться к прогрессу, а не к идеалу, и помогать другим делать осознанные карьерные шаги.