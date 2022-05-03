Как подготовить документы для учебы за рубежом — 8 онлайн-курсов от топовых вузов

Собрали несколько обучающих курсов от зарубежных университетов, которые помогут абитуриентам подготовить документы к поступлению.





Getting Started with Essay Writing от University of California, Irvine





Курс знакомит участников с тремя типами академических эссе и поможет улучшить навыки письма. К окончанию обучения вы сможете создавать эффективные тезисы, составлять структуру письма, писать корректные абзацы и правильно развивать мысль.













Admission to US universities от University of Pennsylvania





В США несколько тысяч университетов, в каждом — своя система отбора студентов. Но есть общие правила, которых придерживаются все. О них расскажут на курсе, объяснят, как правильно составлять основные документы, подавать заявку и задавать правильные вопросы приемной комиссии.





Writing a Personal Essay от Wesleyan University





Занятия раскрывают весь процесс написания мотивационного и личного эссе: от планирования до окончательной реализации. Преподаватели расскажут о том, как правильно раскрывать детали, что делать, когда не знаешь о чем писать и как создать текст, который хочется читать.





How to Write an Essay от Berkeley University





Пятинедельный курс включает в себя обзор базовой грамматической терминологии, написание эффективных предложений и абзацев, создание корректных введения и заключения, стратегии написания объемных текстов и их тезисов.













How to Write a Resume от State University of New York





Резюме — важный документ, который необходим как при поступлении на учебу, так и в поиске работы. Курс предназначен для студентов и молодых специалистов, которых научит придавать резюме профессиональный вид и корректную структуру.





CVs от Hong Kong Polytechnic University





Курс поможет создать креативное резюме, которое выделится на фоне других. Специалисты отрасли дадут студентам инструкции о том, что включать и что не следует включать в текст, а также расскажут, как правильно структурировать документ.





Writing Winning Resumes and Cover Letters от University of Maryland





Резюме и CV — схожие, но не всегда одинаковые документы. На этом курсе вам расскажут об особенностях каждого из них, научат писать убедительно, используя веб-ресурсы и специальные стратегии.













Interview Research and Preparation от University of Maryland





Курс для тех, кому предстоит пройти через этап интервью или собеседования. Здесь вам расскажут, как проводить предварительные исследования, раскрывать собственные таланты и компетенции, доносить свою точку зрения и понимать собеседника.