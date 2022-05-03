Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/43a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/43a239868c712a793574a99d68925339.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-podgotovit-dokumenty-dlya-ucheby-za-rubezhom-8-onlayn-kursov-ot-topovyh-vuzov
Как подготовить документы для учебы за рубежом — 8 онлайн-курсов от топовых вузов
269
Главная
/
Возможности
/
Образование

Вчера в 10:39

Как подготовить документы для учебы за рубежом — 8 онлайн-курсов от топовых вузов

Собрали несколько обучающих курсов от зарубежных университетов, которые помогут абитуриентам подготовить документы к поступлению.


Getting Started with Essay Writing от University of California, Irvine


Курс знакомит участников с тремя типами академических эссе и поможет улучшить навыки письма. К окончанию обучения вы сможете создавать эффективные тезисы, составлять структуру письма, писать корректные абзацы и правильно развивать мысль.


образование


Admission to US universities от University of Pennsylvania


В США несколько тысяч университетов, в каждом — своя система отбора студентов. Но есть общие правила, которых придерживаются все. О них расскажут на курсе, объяснят, как правильно составлять основные документы, подавать заявку и задавать правильные вопросы приемной комиссии.


Writing a Personal Essay от Wesleyan University


Занятия раскрывают весь процесс написания мотивационного и личного эссе: от планирования до окончательной реализации. Преподаватели расскажут о том, как правильно раскрывать детали, что делать, когда не знаешь о чем писать и как создать текст, который хочется читать.


How to Write an Essay от Berkeley University


Пятинедельный курс включает в себя обзор базовой грамматической терминологии, написание эффективных предложений и абзацев, создание корректных введения и заключения, стратегии написания объемных текстов и их тезисов.


эссе


How to Write a Resume от State University of New York


Резюме — важный документ, который необходим как при поступлении на учебу, так и в поиске работы. Курс предназначен для студентов и молодых специалистов, которых научит придавать резюме профессиональный вид и корректную структуру.


CVs от Hong Kong Polytechnic University


Курс поможет создать креативное резюме, которое выделится на фоне других. Специалисты отрасли дадут студентам инструкции о том, что включать и что не следует включать в текст, а также расскажут, как правильно структурировать документ.


Writing Winning Resumes and Cover Letters от University of Maryland


Резюме и CV — схожие, но не всегда одинаковые документы. На этом курсе вам расскажут об особенностях каждого из них, научат писать убедительно, используя веб-ресурсы и специальные стратегии.


университет


Interview Research and Preparation от University of Maryland


Курс для тех, кому предстоит пройти через этап интервью или собеседования. Здесь вам расскажут, как проводить предварительные исследования, раскрывать собственные таланты и компетенции, доносить свою точку зрения и понимать собеседника.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образованиезарубежом #образование #документы #онлайнкурсы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Практика казахского: разговорный и дебатный клубы, и онлайн-курс
4017
Школа. Айнагуль Ахметова о том, зачем она организовывает Родительский форум и откуда ...
3163
3 истории о том, какой была жизнь студентов в 70-х, 80-х и 90-х годах
12621
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.