Как подать документы в вузы Узбекистана онлайн

С 20 июня началась онлайн-регистрация абитуриентов в вузы страны. Регистрация будет проходить по 20 июля включительно.

Документы можно сдать онлайн на Едином портале интерактивных государственных услуг. Для успешного прохождения регистрации абитуриента нужно:

— авторизоваться на ЕПИГУ по адресу my.gov.uz или на сайте abitur.dtm.uz

— иметь активный мобильный телефонный номер от одного из операторов мобильной связи Узбекистана

— в случае, если вы получили среднее образование ранее 2020 года, необходимо заплатить сбор. Для этого надо иметь банковскую карту с подключенной услугой SMS-информирования

— тщательно выбрать вузы и расставить их в порядке приоритета

— выбрать форму и язык обучения.

По окончании регистрации будет выдан список экзаменационных предметов и регистрационный лист абитуриента в приемной кампании 2020 года.