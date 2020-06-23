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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как подать документы в вузы Узбекистана онлайн
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Вчера в 10:17

Как подать документы в вузы Узбекистана онлайн

С 20 июня началась онлайн-регистрация абитуриентов в вузы страны. Регистрация будет проходить по 20 июля включительно.

Документы можно сдать онлайн на Едином портале интерактивных государственных услуг. Для успешного прохождения регистрации абитуриента нужно:

— авторизоваться на ЕПИГУ по адресу my.gov.uz или на сайте abitur.dtm.uz

— иметь активный мобильный телефонный номер от одного из операторов мобильной связи Узбекистана

— в случае, если вы получили среднее образование ранее 2020 года, необходимо заплатить сбор. Для этого надо иметь банковскую карту с подключенной услугой SMS-информирования

— тщательно выбрать вузы и расставить их в порядке приоритета

— выбрать форму и язык обучения.

По окончании регистрации будет выдан список экзаменационных предметов и регистрационный лист абитуриента в приемной кампании 2020 года.

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#университет #образование #узбекистан #ташкент
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