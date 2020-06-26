Как подать документы в колледж Казахстана онлайн

— авторизоваться на портале egov.kz
— зайти в раздел «Образование» и выбрать услугу «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»
— заказать услугу и заполнить заявку, прикрепив качественные изображения: копии документа об образовании с приложением, копию снимка флюорографии, заключение психолого-медико-педагогической комиссии, медицинские справки, фото 3х4
— отметить необходимость места в общежитии или наличие инвалидности
— подписать заявку ЭЦП или SMS-паролем.
Время обработки 15 минут, в личный кабинет на портале придет расписка о приеме документов.
Подать заявку может как абитуриент, так и родитель или законный представитель.