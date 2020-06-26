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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как подать документы в колледж Казахстана онлайн
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Сегодня в 10:51

Как подать документы в колледж Казахстана онлайн

Подать документы в колледж онлайн можно через портал eGov. Для этого необходимо:

— авторизоваться на портале egov.kz

— зайти в раздел «Образование» и выбрать услугу «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»

— заказать услугу и заполнить заявку, прикрепив качественные изображения: копии документа об образовании с приложением, копию снимка флюорографии, заключение психолого-медико-педагогической комиссии, медицинские справки, фото 3х4

— отметить необходимость места в общежитии или наличие инвалидности

— подписать заявку ЭЦП или SMS-паролем.

Время обработки 15 минут, в личный кабинет на портале придет расписка о приеме документов.

Подать заявку может как абитуриент, так и родитель или законный представитель.

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#казахстан #образование #колледж #услуги
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