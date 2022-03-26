Как переехать в США после 40. Вдохновляющие истории казахстанцев

Поговорили с казахстанцами, которые не побоялись и рискнули переехать в Штаты, несмотря на возраст.

Ирада Флад, 45 лет, штат Висконсин, США, проектный менеджер





О переезде

Я родилась и выросла в Алматы. Теперь живу в штате Висконсин, недалеко от города Мэдисона. Работаю менеджером проектов в компании, которая оказывает услуги в здравоохранении, включая IT Health, Care Management и Disease Management.

Я мечтала пожить какое-то время в совершенно другой стране, с отличающейся культурой и образом жизни. Поэтому выучила английский язык и подала документы на программу Эдмунда Маски для обучения в магистратуре. Прошла все этапы с первого раза и уехала в США в 2007 году.

За два года обучения мне понравились прозрачность и свобода слова, четкое соблюдение прав человека, организованность в решении бытовых вопросов, открытость и доброжелательность американцев, ценности общества, отсутствие коррупции и многое другое. После окончания учебы вернулась обратно, так как не была на все сто процентов уверена, что хочу уехать из Казахстана навсегда.

Окончательное решение о переезде я приняла в 2014 году после очередной командировки в США. В Казахстане я построила хорошую карьеру в международной компании. В финансовом и в социальном плане у меня все было стабильно. Но я не чувствовала себя полностью защищенной.

Подготовку к переезду начала с создания финансовой подушки, обучения сына английскому языку, получения дополнительных профессиональных сертификатов и лицензий. Я четко представляла, что нужно строить карьеру в корпоративной среде, в США. Не планировала в долгосрочной перспективе работать в сфере услуг, но допускала этот способ заработка, в первые месяцы. В 2017 году я переехала в США.

Об адаптации

Я уже жила в США как студентка, поэтому адаптация проходила легко и безболезненно. Но я не учла, что за десять лет страна изменилась в чем-то в лучшую, а в чем-то в худшую сторону. Например, еда стала лучше и разнообразней, а терпимость к не англоговорящим выше.

Так как я получала образование в США, понимала правила найма на работу и четко знала, чего я хочу и чего стою. Поэтому проблем с поиском работы не было.

В целом я рекомендую людям, которые приезжают в Штаты, не судить и не осуждать, относиться ко многим вещам легче, без критики.

О жизни в США

Жизнь на Среднем Западе стабильная и размеренная. Здесь сильны семейные связи, как и у казахов.

Американцы легко относятся к новым знакомствам, но и легко разрывают отношения со старыми друзьями. Такой дружбы, как в Казахстане, я здесь не встречала. Многие эмигранты не понимают, как при такой доброжелательности и открытости, американцы остаются закрытыми для более тесных знакомств.

Советы тем, кто боится переехать

Каждый должен принять решение сам. Если вы боитесь переехать или не уверены в своем решении, то не нужно этого делать. Лучше оставаться там, где вам нравится. Но если вы твердо уверены в своем решении и хорошо понимаете, что вы будете здесь делать, лучше использовать все доступные возможности.

Азат, 63 года, штат Флорида, США, юрист, инструктор тайцзи





О переезде

В Казахстане я работал юристом в финансовой сфере. Всю жизнь зарабатывал деньги, куда-то бежал и спешил.

А переезд за границу стал для меня способом перехода на дауншифтинг. К этому времени я уже давно увлекался тайцзи, у меня изменилась личная философия, взгляд на мир. Поэтому, когда появился повод и возможность поехать в США, я ими воспользовался. Теперь я инструктор тайцзи-цюань. Это китайское боевое искусство и оздоровительная практика. Здесь я сделал свое давнее хобби основным занятием.

В молодости я увлекался американской литературой, кино, музыкой. Я много путешествовал, был в разных странах. Но пожить хотел именно в США. Это огромная страна, которую интересно исследовать.

Об адаптации и жизни в США

Людям постарше для переезда подходят страны с более высоким уровнем социальной защищенности. Например, Канада или Австралия. Там больше бенефитов для пожилых людей, более качественное медицинское обеспечение.

США — страна для молодых. Молодые люди могут многого здесь добиться, работать, учиться, заниматься бизнесом, пробовать себя в разных сферах.

Но я знаю много казахстанцев, которые переехали сюда в зрелом или даже пожилом возрасте. Они не жалеют о переезде, даже если сталкивались с трудностями в адаптации. Тех, кто вернулся обратно, единицы.

Американцы толерантны к приезжим, ведь это страна эммигрантов. Она создавалась как особый исторический проект, мультикультурное общество, пусть и на англосаксонской основе. Кстати, это одна из причин моего выбора. Я тоже хотел принять участие в таком проекте.

Советы тем, кто боится переехать

Необходимо интегрироваться в американскую жизнь, выучить язык, найти работу, завязывать контакты в местных комьюнити.

Здесь всегда можно найти дружелюбное окружение.

При этом можно и даже нужно поддерживать связи со своими земляками. Вот почему в свободное время я налаживаю связи между ними: устраиваю совместные пикники и другие мероприятия, общаюсь в группах, делюсь полезной информацией. Меня знают многие казахстанцы во Флориде, и я искренне рад этому.