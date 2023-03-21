Как отмечают Наурыз в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане: сходства и отличия

Главный весенний праздник в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане: жители Центральной Азии о том, как отмечают Наурыз в разных странах.







Наурыз, Навруз или Новруз — это весенний традиционный праздник, который отмечается в Центральной Азии.



Древний праздник отмечается в день весеннего равноденствия и символизирует начало Нового года и обновление жизни.



Каждая страна в Центральной Азии отмечает Наурыз по-своему. Но есть некоторые общие особенности.



Мы поговорили с жителями Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, чтобы узнать, как празднуется этот день в их стране.







Нұрқожа Ерсайын, 22 года, город — Алматы, блогер-историк, археолог, этно-инфлюнсер, директор проекта Derekkoz, основатель «Байса», @nurqojadua



О праздновании



Наурыз в Казахстане — это масштабный праздник. Его отмечают в каждом городе, селе, семье, компании. Это национальный Новый год.



После получения независимости мы отмечаем праздник с широким размахом. За его организацию берется правительство, которое проводит большой фестиваль по всем городам. Никто в дни празднования не работает, все выходят на улицу и празднуют. Проводится множество концертов и соревнования по национальным видам спорта и играм: қазақша күрес, асық ату, жамбы ату, арқан тартыс, қол күрес, көкпар тарту, тоғыз құмалақ.



Все ходят в национальной одежде. В городах царит атмосфера национальной культуры. С каждым годом возрождается все больше традиций, а праздник проходит все лучше и лучше.



Об особенностях



Из-за глобализации, страны становятся похожи друг на друга. Но именно традиционные праздники окрашивают наши города в национальные краски. В дни празднования чувствуется, что ты живешь в Казахстане. Если турист приедет в любой город страны, он познакомится с местной культурой.



В Наурыз мы демонстрируем все наши традиции, кроме свадебных.



Есть такая традиция, как «көрісу» — это когда за неделю до самого праздника Наурыз все близкие встречаются и ходят в гости друг к другу. Эта традиция сохранилась с периода кочевого образа жизни, когда всю зиму родственники сидели в зимовках и не виделись.



Традиционное праздничное блюдо на Наурыз — Наурыз көже, которое готовится из семи разных ингредиентов: молоко, пять видов злаковых, мясо. В каждой семье есть свой рецепт.



Во всех семьях главная цель во время Наурыза — это собраться вместе и отпраздновать. Подарки в этот день обычно не дарят. Такой традиции нет.



Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:



— гуляния на главной площади города



— наурыз көже



— семейные застолья.







Кутман Айылчиев, 23 года, город — Бишкек, актер, блогер, @kutman1602



О праздновании



Нооруз — важный праздник. Этот день объединяет всех жителей Центральной Азии.



В Кыргызстане накануне праздника принято мириться с близкими, отдавать долги и приводить в порядок жилье. Празднование не обходится без конных игр, соревнований по стрельбе из лука, а также национальных игр.



С утра на центральной площади Бишкека и во всех областных центрах начинаются театрализованные представления. В парках и скверах проходят народные гуляния, на ипподромах — конные игры и соревнования, во дворах организовываются игры, всех желающих угощают традиционным праздничным блюдом — пловом.



Когда Нооруз входит в наши дома, все болезни и неудачи должны обходить стороной.



Об особенностях



В Кыргызстане празднования в основном включают в себя поедание традиционных блюд, игры и концерты.



В этот день в домах принято накрывать дасторкон: угощения и национальные блюда. Одно из таких блюд — это сумолок.



По традиции сумолок варится всю ночь в казане. Его постоянно перемешивают, и делают это все желающие. Каждый, кто перемешивает сумолок, загадывает желание. Принято, что оно непременно сбудется.



В сумолок кладут 41 камень, который собирается на перекрестке трех дорог или в русле реки. Камни в каше имеют особое значение. Процесс приготовления сопровождается песнями, танцами, шутками.



В основном в дни празднования танцуют Кара жорго и поют национальные песни.



Мы с семьей уже не готовим сумолок, но выходим в центр города, посещаем разные выставки и наблюдаем за концертами.



Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:



— танцы



— сумолок



— близкие люди рядом.







Нодира Абдурахманова, 41 год, город — Ташкент, этнический модный блогер, предприниматель, @nadi_uz



О праздновании



В Узбекистане праздник Навруз празднуется масштабно. Это выходной день. Мероприятия начинаются задолго до 21 марта и длятся неделю «до» и неделю «после».



За последние пять лет масштабы празднования только увеличиваются. Дань традициям и культуре выражается все ярче.



Навруз — это самый добрый праздник, который придает силы и дарит надежду и веру к новым начинаниям.



Об особенностях



Самый яркий обряд — это приготовление блюда сумаляк. Уникальность блюда в составе и времени готовки. Его можно употреблять только спустя сутки после приготовления.



Все это действие сопровождается танцами и песнями. Чаще всего сумаляк варится у кого-то дома. В традиции принимают участие только женщины. Во время готовки играют на доире. Чувствуется домашний вайб.



Во время празднования обязательно накрывается стол. В Узбекистане пекут самсу с зеленью, жарят пельмени, которые делают также с зеленью. Плов — это главное блюдо узбекского народа.



В отдельных областях у нас играют в «ким олади-ё шу гинани -Ё». В игре соревнуются парни, которые хотят показать свою ловкость и силу. По правилам бросается тюбетейка, а участники должны достать ее, не применяя рук и ног, используя только зубы и рот. Современные парни редко это делают, поэтому для празднования Навруз в некоторых районах разыгрывается инсценировка.



В степных районах проводят копкари. Это турнир по верховой езде, где всадники показывают свою ловкость, забрасывают улжа, который надо поймать и отвезти из пункта «А» до пункта «Б». Все мешают друг другу. Самый ловкий выигрывает игру. Раньше в улжа использовался барашек, но теперь его заменили на мешок с солью. Такая игра есть и в Казахстане, и в Кыргызстане.



Также у нас проводят кураш между мужчинами, бой петухов, перетягивание каната.



Современные женщины надевают красивые чапаны из иката или атласа, тюбетейки, чтобы отдать дань традиционному костюму. Мужчины носят тюбетейки своего района.



В моей семье сохранилась традиция поздравлять близких и незнакомцев с праздником, подарив сладости или любое угощение.



Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:



— сумаляк



— чапан



— традиционные песни и пляски.







Хусейн Мадудов, 26 лет, город — Душанбе, директор компании по видео услугам HM, @husein_madudov.tj



О праздновании



Таджикистан — страна Навруза! У нас Навруз празднуется широко. К нему готовятся задолго до его наступления. Это международный праздник, и для нас большая честь быть его частью. По всему городу проводятся всевозможные мероприятия, посвященные празднику. Начинаются они за неделю «до» праздничной даты и продолжаются вплоть до апреля.



Навруз стал адаптироваться к городской культуре под воздействием времени. Большинство уже не ходят праздновать Навруз в горах, собирая первые полевые цветы, как это делали раньше.



Об особенностях



Приезжая в Таджикистан на праздники, люди из других стран могут узнать о нашей богатой истории и красивых традициях.



Навруз везде празднуется практически одинаково. У нас в городах устанавливается Сабза — это символ Навруза. Ее делают из специального растения, которое также добавляют в суманак.



Также у нас на стол накрывают по принципу: «7 син и 7 шин». «7 син» означает 7 различных блюд и фруктов на букву С и «7 шин» — на букву Ш.



Девушки готовят традиционные блюда: суманак, оши бурида, дангича и другие. Ближе к вечеру разжигают большой костер, все прыгают через него. Местные надевают национальную одежду с элементами чакана, атласа, гулдузи. Исполняются традиционные песни и шашмаком — это жанр музыки.



В Таджикистане есть особые игры на Навруз — это Бузкаши и Гуштингири.



Люди дарят традиционные вязанные носки, чурабы, тюбетейки.



Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:



— суманак



— танцы



— тюбетейка.