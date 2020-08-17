Как открыть бизнес в Великобритании на примере ресторанного бизнеса

Dengi Media продолжает серию прямых эфиров для предпринимателей. Краткая выжимка из прямого эфира с ресторатором из Лондона Беком Нарзи о том, как развивать ресторанный бизнес в Великобритании и почему стоит слушать миллениалов.
Бек Нарзи, 41 год, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi
Есть огромные плюсы ведения бизнеса в Великобритании: стабильность и экономика. Во время пандемии государство снова доказало, что экономический уровень здесь действительно лучший. Ту руку помощи, которую мы получили от государства, не получила ни одна страна. Я получил 250 000 £.
Для открытия бизнеса самое главное — наличие банковского счета в Великобритании, но его дают не всем. Зарегистрировать компанию можно на сайте. Юридическое оформление компании у адвоката обойдется вам в около 15 000 £, это все документы.
Чтобы открыть заведение в Великобритании, необходимо от 200 000 £, если это маленькое кафе, и до 35 000 000 £, если это дорогой ресторан. Все зависит от цели.
Перед выходом на рынок кроме бизнес-плана должен быть еще Landlord Pack. Landlord Pack — это комплект документов с приблизительным дизайном для того, чтобы отвоевать локацию для своего ресторана. Вы должны убедить человека, который будет сдавать помещение, сдать его именно вам. Обычно, перед тем как помещение выйдет на рынок, его предлагают сначала проверенным арендаторам, у которых хорошая кредитная история и успешный проект. Для того чтобы открыть успешный ресторан здесь, у вас как минимум должна быть проходимость 250 человек в день.
Жители Великобритании делают ставку на ЗОЖ, сахар — это зло. Здесь мы рассуждаем о ресторанном бизнесе с точки зрения ценности для здоровья. 95% населения Великобритании не едят дома, они не умеют готовить.
Здесь нужно понимать и знать потребителя, продукт должен быть понятным и нести ценность. Необходимо отслеживать, что едят миллениалы, именно так мы отслеживаем тренды, которые нам нужны сегодня для того, чтобы запуститься и долгосрочно окупаться.
Важен поиск команды, нужно найти локальную команду поваров, менеджеров, бариста. Они же будут предлагать проверенных поставщиков. Когда есть команда, нужно заниматься маркетинговыми исследованиями, изучать конкурентов.
Привезти сотрудников в Великобританию проблематично. Из-за одного инцидента с нелегалами в общепите правительство запретило экспатам работать в ресторанном бизнесе. Легче всего рабочую визу получить странам бывших колоний Великобритании.
Самое дорогое, что убивает бизнес в Великобритании — это затраты на персонал. Здесь вы всем платите белые зарплаты. Посудомойщик здесь получает в среднем 1800 £.
Скачать чеклист от Бека Нарзи.
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