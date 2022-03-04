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Как отель Novotel Living and ibis Almaty Jetisu преображает индустрию гостеприимства в Казахстане
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Сегодня в 10:30

Как отель Novotel Living and ibis Almaty Jetisu преображает индустрию гостеприимства в Казахстане

Первым комбо-отелем на рынке Казахстана, представленным международным оператором Accor, стал отель Novotel Living and ibis Almaty Jetisu. Новый отель открылся в Алматы и представляет два бренда: отель популярной сети ibis и апартаменты комфорт-класс Novotel Living.

Функциональные номера ibis Almaty Jetisu в минималистичном стиле с яркими акцентами располагают всем необходимым для комфортного отдыха и продуктивной работы. В номерах гостей ждет сюрприз — подвесное кресло-гамак у панорамного окна. Персонализированные ТВ-интерфейсы в номере позволяют получить всю информацию о проживании в отеле.

Динамичное настроение отелю задает музыкальная ориентированность бренда ibis. Повсюду звучит приятная фоновая музыка и проводятся вечера живой музыки. Каждый получает доступ к плейлистам в Spotify, а также на деталях в отеле можно заметить отсылки к мировым хитам.

К услугам гостей предоставлены фитнес-зал, сауна, конференц-зал, ресторан Line Brew Reserve. Также у гостей есть возможность посетить ресторан казахской кухни Sandyq, расположенный в одном комплексе с отелем.

В отеле действует программа лояльности ALL. Накапливая баллы за проживание, участник получает возможность пользоваться скидками и привилегиями в отелях сети Accor по всему миру.

Как новый продукт на рынке, комбо-отель переосмысляет подход к гостеприимству, преображая привычный «опыт» проживания в отеле. К примеру, благодаря интеграции с платежными системами Kaspi.kz забронировать номер стало еще проще.

Пользователям kaspi.kz достаточно связаться с отелем. Затем получить ссылку на счет от отеля, оплатить через приложение и получить подтверждение бронирования. Также в отеле доступна бесконтактная оплата через QR-код.

Комбо-отель открывается поэтапно. Открытие Novotel Living Almaty Jetisu запланировано на весну 2022 года.

Забронировать номера в ibis Almaty Jetisu возможно уже по телефону 8 727 355 0 355 или на официальном сайте.

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#алматы #отель #бронирование #ibis #novotelliving
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