Как оформить вид на жительство в Казахстане: основания, документы, сроки и ограничения

Узнали все самое важное о процессе оформления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан.





Айгерим Хандуллаева, город — Алматы, юрист по миграционному праву, управляющий партнер SP Group and Partners

О себе





Я окончила факультет Международного права КазГЮУ. В 2011 году заинтересовалась миграционным законодательством. В 2012 году стала соучредителем и управляющим партнером юридической компании по вопросам миграции SP Group and Partners.





Компания оказывает юридическое сопровождение нерезидентам в таких сферах, как регистрация филиалов, оформление документов на получение разрешения для привлечения иностранной рабочей силы, консультационные услуги по получению ВНЖ, РВП и другим направлениям в области миграции. Мы работаем с международными компаниями в сфере строительства, медицины, недропользования, банковской деятельности.

Кто может получить ВНЖ в Казахстане





Важно упомянуть четыре основных нормативно-правовых акта, которые курируют вопросы миграции:

— Закон «О правовом положении иностранцев в Республике Казахстан»

— Закон «О миграции»

— Правила въезда и пребывания иммигрантов

— Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание.

Словосочетания: «Вид на жительство», в этих актах вы не найдете. Его можно увидеть только на самом документе при получении. В законе используется определение: «Разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан».

Также нужно отличать понятия: временная и постоянная регистрация. Временная регистрация выдается иностранцам, которые работают, учатся, лечатся, приезжают к семье. Постоянная регистрация — это прописка в Казахстане.

Основание для иностранцев из стран с визовым режимом для въезда в Казахстан — виза B8. Также им нужно доказать свою платежеспособность.

Для иностранцев из стран, с которыми у Казахстана заключены определенные соглашения и действует безвизовый режим, основания другие: заезд на территорию страны, уведомление о прибытии в течение трех дней, сбор необходимых документов. РВП иметь не обязательно.

На практике также учитываются и другие условия: быть бывшим соотечественником, быть в браке с казахстанцем или иметь родственников в стране. Также могут потребовать подтверждения платежеспособности.

Ограничения для приема документов:

— привлечение к административной ответственности за правонарушения в области миграции, налогообложения, трудового законодательства, имевшие место в течение года

— если вы получили отказ, повторно подать документы можно только через год.

Список документов





До приезда в Казахстан можно заказать справку об отсутствии или наличии судимости. Если вы находитесь в стране, можно обратиться в Посольство своей страны. Гражданам некоторых стран справку нужно апостилировать, пройти процедуру консульской легализации или сделать перевод. Например, если гражданин Кыргызстана предоставляет справку на русском языке, ее примут. Если на кыргызском, нужно будет делать перевод. Справку в электронном формате миграционная служба не принимает.

Также с собой нужно иметь свидетельство о рождении, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка.





Документы, которые нужно собрать в Казахстане:

— автобиография, которая пишется на русском или казахском языках либо на родном языке с переводом. Необходимо указать: место и дату рождения, места обучения и работы, сведения о близких родственниках. Если были какие-либо нарушения, лучше о них написать

— заполненная анкета, в двух экземплярах

— копия и подлинник паспорта. ВНЖ выдается максимум на 10 лет, но до конца срока действия загранпаспорта. Поэтому лучше обновить паспорт перед подачей документов

— документ о подтверждении платежеспособности. Для этого вам нужно открыть счет в банке-резиденте второго уровня. Сумма на счете должна быть не меньше 1320 МРП

— договор аренды или согласие от собственника, где вы в дальнейшем будете прописаны. Прописку без ВНЖ в Казахстане не делают. Договор аренды или согласие нужно нотариально заверить. Рекомендуем заключать договор на 11 месяцев, а затем продлить при необходимости. Важно выбрать добросовестного арендодателя. Если он выпишет вас без уведомления, и вы будете без прописки более 10 календарных дней, автоматически попадете под административное нарушение, что влечет аннулирование ВНЖ

— медицинская справка

— фотографии 3,5x4,5 см

— документ об уплате госпошлины. Ее размер 4 МРП, а оплатить можно в последнюю очередь в ЦОНе при осуществлении прописки

— приложить копию ИИН, свидетельство о заключении брака.

Куда обращаться с пакетом документов





Обращаться нужно в отдел миграционной службы по месту вашей регистрации. Срок рассмотрения — 45 календарных дней.

Если ваши документы в порядке, вам выдают талон о приеме документов. В течение пяти дней районный отдел отправляет ваш пакет документов на согласование в городское управление. Далее идут запросы в банковские учреждения, согласование в органах национальной безопасности и других комитетах.

Когда решение готово, вы получаете уведомление по указанным контактам. Вместе с собственником обращаетесь в ЦОН и делаете прописку. Спустя 10-15 рабочих дней получаете готовую карточку.

По истечению срока действия ВНЖ, его нужно продлевать. Делать это нужно за полтора месяца. К этому времени нужно получить новый загранпаспорт, заполнить анкету, приложить копию ВНЖ, договор аренды или согласие.

Какие права и обязанности есть у владельцев ВНЖ в Казахстане





ВНЖ дает право осуществления трудовой деятельности без дополнительных нагрузок. Можно участвовать в доле коммерческих организаций, быть первым руководителем. Также, если вы гражданин стран ЕврАзЭС, можете свободно заниматься бизнесом, регистрировать ИП.

Иностранец получает право социального и пенсионного обеспечения, право покупать и оформлять на себя недвижимость. Право на образование как в государственных, так и в частных учреждениях.

Ограничения есть только в избирательном праве. Воинскую обязанность иностранцы также не несут.