Как немцы заботятся об экологии и окружающей среде

Забота об окружающем мире не всегда была отличительной чертой Германии. К 80-м годам XX века состояние окружающей среды в Центральной Европе было близко к катастрофе. Например, на этой территории совсем не осталось коренных лесов, практически исчезли крупные животные, во многих водоемах не могли больше обитать организмы. Настало время действовать, и партия «зеленых» начала активно внедрять новые технологические решения и методы восстановления окружающей среды. Они коснулись всех сфер жизни — от глобальных процессов до бытовых мелочей.





Берегут природу





Практически любой незанятый клочок земли объявляется охраняемой природной территорией. Это может быть участок леса, парк, берег реки, небольшой луг или болотистый участок. Заходить на охраняемую территорию разрешено, более того, эти участки обычно излюбленное место отдыха и прогулок. Однако каждый человек на них обязан соблюдать определенные правила:

— не сходить с тропинок

— держать собак на коротком поводке

— также запрещается беспокоить птиц и других животных, особенно в сезоны их размножения, которые тщательно расписаны на информационных стендах.

Все эти правила помогают заботиться об экологии в Германии.





Работа экологов

Прежде чем произвести какое-либо строительное мероприятие – построить или снести здание, перепроложить дорогу, закрыть фабрику — необходимо позаботиться об экологии и провести полное экологическое обследование для защиты видов, возможно, обитающих на этой территории. Для этого изучают фауну птиц, летучих мышей и амфибий.

Простой пример: если фермер хочет перенести мелиоративную канаву на своем поле, он должен заказать исследование амфибий в ней. И если лягушки, жабы или другие земноводные выбрали это углубление своим домом, их отловят и переселят в другое место. Только затем можно будет производить технические работы.





Экологичная архитектура

Правительство и все государственные ведомства стараются быть образцом, в том числе и в области охраны природы. Ведомственные здания строятся по последнему слову «зеленых» технологий — «дружелюбно по отношению к окружающей среде».

Вдохновляющий пример — инженерные решения при постройке купола Рейхстага. Они направлены на максимальное ресурсосбережение: центральный конус построен из сотен зеркал, каждое из которых подвижно. За счет их регулируемых поворотов в зал заседаний подается солнечный свет, что позволяет экономить энергию на освещении. А наверху купола сконструирована гигантская воронка, которая «умеет» собирать и накапливать дождевую воду — это вносит вклад в рациональное использование водных ресурсов.

Душный теплый воздух, отводящийся из зала заседания, используется для обогрева помещений Рейхстага, а солнечная батарея на южной части крыши служит источником электроэнергии. Многие здания парламентского квартала вокруг Рейхстага питаются от тепловой электростанции, работающей на биотопливе.







Сохранить, приумножить, сэкономить

Основные принципы сохранения и восстановления окружающей среды и заботы об экологии следующие:

— рациональное использование воды и энергии, использование водо- и энергосберегающих технологий

— переход к потреблению возобновляемых, экологически чистых источников энергии

— раздельный сбор мусора, который помогает повторному использованию материалов

— отказ от атомной энергии, бензиновых и дизельных транспортных средств, переход на электрические двигатели

— высокие требования к очистке производственных выбросов, выхлопов транспортных средств.





Экономия воды и электричества





Вопрос экономии воды и электричества в Германии — национальный вопрос. Высокая стоимость воды и электроэнергии в домашнем хозяйстве — прямое следствие затрат на поставку этих ресурсов и приносимого ими вреда окружающей среде. Например, для возврата воды в природу после использования требуется ее тщательнейшая очистка, а производство энергии связано с использованием площадей, платой за вредное воздействие в процессе производства энергии.

В большинстве населенных пунктов Германии воду можно пить прямо из-под крана, она проходит через многоступенчатые фильтры и хорошо очищена.

Что касается электричества, в Германии вы сами можете выбрать подрядчика, который поставляет его в розетку. Есть много тарифов, масса вариантов, можно даже пользоваться экоэлектричеством, которое стоит дороже, но соответствует вашей гражданской позиции. Иногда батареи устанавливаются прямо на крыше дома.





Биоеда

В основном под приставкой «био» понимаются местные продукты, произведенные в ближайшем регионе на небольших фермах, ответственно подходящих к вопросу «зеленых» технологий на производстве. Поэтому биопродукты дороже обычных, но их потребление помогает снизить нагрузку на экосистему Земли в глобальном масштабе: уменьшить изъятие природных площадей под распашку, под выращивание риса и сои, под животноводство, уменьшить перевылов рыбы в мировом океане, снизить загрязнение почвы и воды удобрениями.





Забота об экологии в Германии и окружающей среде — приоритетная задача. Каждый уголок этой высокотехнологичной, индустриальной страны превращен в газон или садик, в котором найдется место для скворечника или кормушки для косуль. Пространство под ветряными установками используется для выпаса овец и коров, которых не пугает шум лопастей.





Источник: www.de-online.ru