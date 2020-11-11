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Как не «перегореть», пытаясь успеть во всех сферах жизни, и почему вредно жить в постоянной гонке
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Сегодня в 12:50

Как не «перегореть», пытаясь успеть во всех сферах жизни, и почему вредно жить в постоянной гонке

Асель Рскелдиева, психолог, сертифицированный коуч, @assel.coach, facebook

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«Я делаю много, но как будто стою на месте»

Было ли у вас ощущение, что при решении многих вопросов вы в общем по жизни не продвигаетесь? Часто люди пытаются сделать все и сразу. Наш мозг не выдерживает такие нагрузки и «перегорает» как лампочка от перенапряжения. Возникают эмоциональные взрывы или опустошение. Теряется смысл.

Один из показателей успешного Work-life balance — успевать делать важные дела в разных сферах и получать от этого удовольствие. Здесь хочу подчеркнуть слово «важные». Сегодня мы поговорим о том, как достигать в разных сферах значимых результатов и при этом чувствовать себя комфортно и счастливо.

Сначала о том, что мешает двигаться вперед:


— перфекционизм

Один из врагов успеваемости — перфекционизм. Стремление выполнить каждую задачу «на отлично» приводит к тому, что работа над деталями отнимает большую часть времени. А действительно важные дела ждут своей очереди, но так и остаются невыполненными.

— делаю много маленьких неважных задач

«Когда я делаю много мелких дел, ставлю галочки или вычеркиваю их, возникает ощущение занятости. И своей важности. Решая глобальные долгосрочные задачи, нет быстрого удовлетворения, что «Я молодец!», — клиент. Через выполнение рутинных неважных дел часто люди удовлетворяют свою значимость. Почувствуйте свою значимость уже сейчас. Как бы она выглядела? Разъедините эти два понятия.

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— непонимание «Зачем?» — прокрастинация

«Я знаю, что нужно делать, но не делаю», — клиент. За прокрастинацию люди себя ругают. Доводят до последнего дедлайна, а потом быстро скомканно делают. Когда наш мозг до конца не понимает, для чего нужно достигать поставленных целей, он оставляет эти задачи на потом или отвлекается. А делать начинает в последний момент, «потому что неудобно» или «накажут».

Чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаю спросить себя: «Это действительно мое желание? Что я получу, когда достигну цели? Зачем мне это надо? Я действительно хочу этого? Если да, тогда что мне уже сейчас надо делать?». Эти вопросы помогут оставить только свои желания, понять, для чего вам это надо, и взять ответственность за свой выбор. Вспомните, ведь когда вы четко знаете, чего хотите, для чего это нужно, и это действительно ваше желание, вы получаете желаемое очень быстро.

— самокритика, гонка за целями

Критикуя себя и обращая внимание на ошибки, человек себя иллюзорно мотивирует к большим целям.

«Если я себя не буду ругать, я тогда вообще ничего не буду делать», — клиент. Человек боится отпустить контроль. Боится расслабиться, думая, что тогда превратиться в «овоща». Он не замечает прекрасные моменты своей жизни. Теряется вкус к жизни. Живет в гонке. Не успевая насладиться достигнутым, уже гонит себя к новой цели. Эта модель поведения со временем приводит к депрессии и эмоциональному выгоранию.

Самоценность — это основная жизненная энергия человека. И вместо того, чтобы ругать себя, начните хвалить: за все, за свои качества, знания, внешность, достижения.

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Перестать гнать себя. Научиться наслаждаться процессом. Благодарить себя за пройденные этапы. Завести себе «Дневник достижений». Вспомнить и помнить все удачные проекты. После достижения цели дарить себе материальные подарки, которые будут напоминать о вашем успехе.

Влюбитесь в себя в хорошем смысле

Цените себя. Примите себя таким, какой вы есть. А целей добивайтесь из ощущения радости и интереса к этой жизни.

Теперь перейдем к тому, что нужно делать, чтобы получать в своей жизни значимые результаты:

— выделите 2 главные сферы своей жизни

Это может быть семья и карьера, финансы и здоровье, дети и бизнес, то, что на сегодняшний день наиболее актуально. Два или три актуальных на сегодняшний день направления.

— пропишите цели и задачи

Обозначьте, каких результатов вы хотите достичь в выделенных сферах. К какому сроку. Пропишите план более подробно на неделю, тезисно на месяц и год.

Если чувствуете, что время быстро проходит и вы не успеваете закрывать задачи, предлагаю упражнение. На протяжении недели по таймингу фиксируйте свои дела: чем занимались? сколько времени на это ушло? Это коррелирует с вашими задачами и целями или отвлекает вас от них?

Если отвлекает, отказывайтесь от пожирателей времени — социальные сети, разговоры по пустякам, пустомыслие и делание. Фокусируйте себя на целях и не забывайте получать от этого удовольствие. Если отдыхаете, отдыхайте качественно. Тогда цель будет — отдохнуть. Если проводите время с семьей, будьте действительно с ними и физически, и эмоционально. Тогда будет ощущение наполненности и смысла.

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#работа #семья #карьера
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