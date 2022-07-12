Как найти работу за рубежом. Советы и рекомендации от IT-специалистов

Мы пообщались с IT-специалистами и узнали о том, как правильно искать работу программисту за рубежом.











Беназир Байалиева, 26 лет, город — Чикаго, IT-специалист, блогер, @benoka.bai





О себе



Я родом из Кыргызстана. Живу в США с 2017 года. По образованию — юрист, по профессии — программист-тестер.

В блоге затрагиваю несколько тем: много говорю про IT, немного о жизни в США, бизнесе и отношениях.

Советы по поиску работы в США



Составьте резюме

Оно должно быть грамотным, аккуратным и удобным для чтения. Важно, чтобы в нем содержалось как можно больше ключевых слов, релевантных вашей профессии. Например, если вы Java программист, то как можно чаще используйте слово Java. Рекрутеры не проверяют каждое резюме сами. Есть программы, подбирающие резюме с помощью ключевых слов. Чем больше таких слов, тем выше шансы, что вас заметят.

Рассылайте резюме каждый день

Оставляйте его на сайтах Glassdoor, Dice, Linkedin, Indeed, Moster и на сайтах компаний, куда хотите попасть. Ежедневно выбирайте как минимум 20-30 компаний. Желательно делать это ранним утром по американскому времени.

Попросите совет у рекрутера

Сначала вам позвонит рекрутер. Во время общения с ним не переживайте насчет технических знаний. Рекрутерам важно знать о прошлом опыте, образовании, наличии необходимых документов, ожиданиях по зарплате, сроках. Спросите у них советы и подсказки о том, как пройти отбор в компанию. Обычно эти ребята на вашей стороне.

Подготовьтесь к интервью

Следующие шаги разнятся в зависимости от компании. Но отбор обычно состоит из двух-трех этапов, где проверяют ваши technical и soft skills. Вам предстоит беседовать с будущими коллегами, лидом и hiring manager. Помните, что технические навыки — не главное. Как человек, который тоже проводил интервью, могу утверждать, что интервьюверы часто смотрят именно на личность кандидата.

Если у вас сильные технические навыки, но вы ведете себя горделиво, то, скорее всего, вас не возьмут. Обратите внимания на soft skills. Не пренебрегайте ими. Тренируйтесь перед зеркалом, записывайте себя на видео, просматривайте и анализируйте ответы.







О себе



Моя страсть — программирование. В старших классах я искала способ заработать деньги и научилась верстать простые сайты. В 16 лет получила первую официальную работу по специальности. В блоге пишу простыми словами о сложном мире IT.

Советы по поиску работы



Найти работу — это практически как найти мужа. Важно делать выбор с умом. Составить впечатление о компании, посмотреть социальные сети, поспрашивать общих друзей.

Изучите сайт компании

Читаем, чем они занимаются, и ищем точки соприкосновения. Такой шаг поможет с легкостью ответить на вопрос: «А почему вы хотите работать именно у нас?».

Найдите компанию в Glassdoor

Это великолепный сайт-агрегатор отзывов о работодателях, где можно найти все: от вопросов на интервью до зарплат на любых позициях. Если компания маленькая и новая, то отзывов на нее не будет, но подноготную «крупняка» там можно узнать без проблем.

Найдите сотрудников компании

Потенциальных будущих коллег можно найти на LinkedIn или в Facebook. Напишите им напрямую и попросите отзыв о работодателе. Скорее всего, люди скажут правду о том, что творится внутри. Но мнение одного человека — не показатель. Поэтому рекомендую собрать хотя бы три впечатления и сделать выводы на их основе.







О себе



Три года назад я перешла в IT и с тех пор работаю веб-разработчиком в Канаде.

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Не переживайте по поводу опыта работы

Что должен знать junior? То, что учил и указал в резюме. Когда дело касается молодых специалистов, в Северной Америке принято не привязываться к конкретным технологиям, а смотреть на общий ход мыслей.

Например, меня после колледжа взяли на позицию Fronted-разработчика — React и Typescript. На момент интервью я не написала ни строчки, поэтому, чтобы понять мою адекватность, мне задали вопрос из того, что я учила в колледже. Частая практика — дать Сoding challenge и попросить решить на любом языке программирования.

Подготовьте код, который не стыдно показать

Это могут быть тестовые или учебные проекты. Если позволяет время и формат собеседования, проявите инициативу — это поможет выделиться среди кандидатов.

Подготовьте ответы для интервью с HR

До технического интервью еще надо дойти, поэтому не забудьте подготовиться к интервью с HR. Стандартные вопросы про «успехи, неудачи и кем вы себя видите через пять лет» никто не отменял.

Не нервничайте

Это не последнее интервью в вашей жизни.