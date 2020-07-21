Как найти компанию для путешествия — 3 сообщества в Кыргызстане

Сергей Сан, город — Бишкек, клуб путешественников Gde.kg, Facebook
О сообществе
Клуб путешественников создавался как сообщество для людей, не требующих специальной подготовки и снаряжения. Маршруты наших путешествий проходят по дорогам и тропам в безопасных горных и равнинных районах и проверены в течение многих лет.
Мы объявляем дату и локацию, делимся материалом о том, что взять с собой. И любой желающий просто может подойти на точку сбора и отправиться с нами в поход. Перед путешествием наши гиды рассказывают о маршруте и правилах поведения в горах. Во время самого путешествия все следуют за лидером группы.
С группой мы путешествовали не только по горам, озерам и лесам, но и внутри города посещали вместе театры, стадионы, кино.
Позже клуб вырос в интернет-издание, посвященное туризму, трекам и поездкам. Проект был создан Союзом фотожурналистов Кыргызстана. И сейчас наша цель — создавать информационный портал, где будет собрано все самое полезное об отдыхе в Кыргызстане.
Как присоединиться
Мы стремимся к тому, чтобы любой желающий мог без труда ориентироваться в культурной и досуговой жизни Бишкека.
Летом можно присоединиться к совместным походам в ущелья и на озера. Выбираем места, откуда открываются красивые и интересные пейзажи. Все маршруты горные и с легкой степенью трудности. Основная сложность в пути — каменистая дорога и тропы среди кустарников рядом с ручьем.
Для вступления в клуб нужно просто записаться в один из походов, взять с собой экипировку, еду и оплатить дорогу. Каждый самостоятельный турист отвечает сам за себя.
После поездки в социальных сетях мы делимся фотографиям и видео, обсуждаем интересные маршруты. А также обсуждаем актуальные новости в сфере туризма.
Максим Воронцов, город — Бишкек, сообщество Feel nomad biking, @feelnomad_biking
О сообществе
Я уже много работаю в туризме и видел почти все уголки нашей страны. Велосипед — мое хобби. Когда мне надоело катание по городу, я начал выезжать в разные места на природу. Меня это зацепило — тишина, красота и физическая активность.
Я не профессиональный спортсмен, поэтому решил создать ресурс для тех, кто кайфует от процесса катания на велосипеде. Сейчас разрабатываю различные маршруты, чтобы участники сообщества смогли насладиться поездкой.
Feel nomad biking — групповые велотуры на природу по Кыргызстану. Это сообщество для тех, кто за активный образ жизни и любит кататься на велосипеде.
Как присоединиться
Присоединиться может любой желающий. У нас есть канал в Telegram и чат для обсуждения поездки. В блоге я также делюсь техническими аспектами для подготовки себя и своего велосипеда к туру.
Для наших туров подойдет любой горный велосипед с рабочей передней амортизационной вилкой. Уровень сложности маршрута обговаривается в группе. Это может быть простая велопрогулка или даунхилл.
Мы можем собираться просто на выходных, а также иногда делаем платные туры по стране. Основная направленность — велотуры с сопровождением и ночевкой в палатках или юртах.
Вадим Афанасьев и Константин Кривов, город — Бишкек, основатели @friends__travels
О сообществе
«Скинулись и поехали» — некоммерческое объединение в Бишкеке. Мы опытные туристы, и у нас есть основная работа. Сообщество появилось от желания составить компанию в походах. Группой выезжать на природу всегда веселее. У нас нет цели зарабатывать на турах. Мы объединяем единомышленников и помогаем ориентироваться в локациях.
Как присоединиться
Перед поездкой в социальных сетях делимся информацией о том, куда собираемся выехать и какого уровня сложности будет поход. Это могут быть озера в ущельях, высокогорные маршруты, национальные парки и ледники. Рекомендуем, что взять с собой из экипировки, например, где пригодятся солнцезащитный крем или треккинговые палки, теплая одежда.
При себе нужно иметь много разного перекуса, хорошее настроение, прокаченные ноги, выносливость и целеустремленность. Еду в поход берем с собой, вместе заезжаем в гипермаркет. Затем скидываемся на транспорт, иногда на профессионального гида. Обычно в группе собирается до 15 человек.
На выходных мы посетили Национальный парк Ала-Арча и сходили к знаменитой стоянке альпинистов. Также во время поездок встречаем вместе закат, ночуем в юртах и смотрим на звездное небо.