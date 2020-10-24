Как найти инвестора из Кремниевой долины на AngelList

Игорь Шойфот, партнер в TMT Investments, основатель Startup Kotiki





Главными задачами стартапа должны быть решение важных проблем клиентов, построение эффективного продукта, налаживание маркетинга, продаж и быстрое масштабирование. Но еще в подростковом возрасте у стартапов возникает интерес и непреодолимое влечение к инвесторам. И главный вопрос, который я слышу от многих из них, одинаков: «Как попасть в одну реальность с инвесторами и преуспеть в ней?».

Как попасть в одну реальность с инвесторами и преуспеть в ней?



Для этого стартапу необходим бизнес-план, нужно знать, сколько средств понадобится для развития компании и на что они будут потрачены после получения. Стартап должен понимать свой рынок, сегмент и четко описывать преимущества своего продукта, бизнес-модели и подходов перед конкурентами. Если все это есть, то один из главных порталов в «реальность инвесторов» легко доступен в онлайн и называется AngelList. Там стартап ждут тысячи инвесторов в поисках выгодных сделок, а еще примеры успешных подходов к построению стартапа, финансированию — и полезное предпринимательское сообщество.

Я расскажу, как использовать AngelList наиболее эффективно.





Что такое AngelList

Это онлайн-платформа и база данных для инвесторов и предпринимателей. AngelList активно используют инвесторы из разных уголков мира, вкладывающиеся в различные сегменты, этапы развития и с разным размером чеков. Крупнейшие венчурные фирмы и ангелы ищут и подтверждают там интересные сделки.

Сумма инвестиции через AngelList составляет в среднем 200 тысяч $ и доходит до 1 миллиона $





Стартапы используют AngelList для поиска сотрудников, обмена опытом и привлечения капитала. Сумма инвестиции через AngelList составляет в среднем 200 тысяч $ и доходит до 1 миллиона $.

Профиль стартапа в AngelList — это место, где можно делиться своими текущими потребностями в средствах, прошлыми успехами в предпринимательстве и прошлыми инвесторами.





Как инвестируют на AngelList

На раннем этапе AngelList был похож на Kickstarter: компании продвигали себя или свой продукт на сайте, а инвесторы присоединялись. AngelList зарабатывал деньги, взимая процент от капитала компании в обмен на листинг сделки. Но сайт быстро развивался и создал несколько других моделей инвестирования.

Среди них есть, например, интересная модель синдиката — это группа людей, которые вкладывают деньги в компанию. У каждого синдиката AngelList есть ведущий инвестор, который вкладывает определенную сумму денег, а затем обращается к другим инвесторам с просьбой о соинвестировании. Этот ведущий инвестор, как правило, пользуется уважением в отрасли, и другие выбирают соинвестирование и поддержку синдиката, основываясь на репутации ведущего инвестора.

Синдикаты обычно инвестируют от 100 тысяч $ до 1 миллиона $ при средней сумме инвестиций в 200 тысяч $



Синдикаты обычно инвестируют от 100 тысяч $ до 1 миллиона $ при средней сумме инвестиций в 200 тысяч $. Лучший способ подойти к синдикату — думать о лидерах синдиката как об ангельском инвесторе. Будет ли этот главный участник синдиката ценным инвестором и поможет ли он компании? Хороший лидер синдиката, как и хороший ангел, может привнести большую ценность в компанию.

Если вы решили привлечь инвестиции от синдиката, внимательно изучите, кто в него входит, чем они могут быть полезны и какие у них уже есть инвестиции. В синдикате бывает до 70 участников, и все эти люди будут поддерживать ваш проект и помогать в случае инвестиции.







Как построить присутствие на AngelList



Что прежде всего надо сделать стартапу? То же, что и в любой незнакомой местности — осмотреться. Зарегистрируйтесь с минимальными данными и изучите сайт.

Посмотрите, что и как пишут стартапы, как они описывают продукты и бизнес, как общаются с посетителями. Это даст вам понимание культуры общения на AngelList. Особенно показательны профили с большим signal — это те, которые сайт выдает в топе поиска.

Чаще всего топовые профили стартапов на AngelList — это «продвинутые» компании с большим количеством сотрудников, но есть и множество исключений. Молодые стартапы могут попасть в топ с высоким «сигналом» благодаря детальным описаниям, большому количеству активных фолловеров, интересным дискуссиям в их профиле и интересу от инвесторов, которые пишут им на сайте.





Какие профили нравятся инвесторам

Лучшие профили максимально информативны, но кратки: два-три предложения о продукте и бизнесе, короткое видео о продукте, доступ к презентации, профили основателей, правильные теги, запоминающиеся ответы на вопросы из анкеты AngelList и четкие цифры, характеризующие бизнес.

Важно: не бойтесь выдать стратегическую информацию

Важно: не бойтесь выдать стратегическую информацию. Пока ваш стартап не достиг хотя бы многомиллионных продаж, эти цифры не особо интересны даже конкурентам.

Как инвестор, много лет пользующийся AngelList, я советую стартапам указывать в профиле четкую, краткую, запоминающуюся и хоть в чем-то уникальную информацию. Профессиональный инвестор просматривает тысячи презентаций, и тусклые, многословные, расплывчатые презентации не вызывают у него желания узнать о бизнесе больше и быстро забываются.





Активность на сайте

Следующий этап: стать активным членом сообщества. Ваша задача — не просто читать AngelList, но и вносить свой вклад. Комментируйте, задавайте вопросы, стройте связи — причем не только с инвесторами. Помогайте другим предпринимателям и становитесь для них источником полезной информации.

Это поможет перейти на следующий уровень: вы чему-то научитесь у других и заработаете важную на AngelList карму полезности, которая выразится в более высоком signal и, соответственно, большем внимании к вам инвесторов.





Какие бывают стратегии поведения на AngelList

Многие основатели стартапов на AngelList следуют стратегии «построй продукт — и инвесторы придут». Они создают профиль, а затем сидят и ждут, пока какой-нибудь богатый миллиардер протянет руку помощи с вопросом, как у них появилась такая блестящая идея и куда отправить деньги. Я называют это сценарием с венчурным Дедом Морозом. Такие чудеса случаются, но редко.

Другой подход был, например, у компании Outbox. Вот что они сделали:

1. Пришли на площадку с уже собранной половиной от всего необходимого капитала. Это показало сообществу на платформе, что компания настроена серьезно и уже имеет некоторый успех в привлечении средств — значит, дело стоящее.

2. Команда подключила к своему профилю всех влиятельных людей на платформе. С кем были знакомы, кто был советником компании. Благодаря этому информацию их профиля увидело больше пользователей.

В итоге Outbox привлек на AngelList 8 миллионов $.





Курс на инвестора

После того как адаптация пройдена, коммуникация с другими стартапами налажена, можно начать писать инвесторам.

Инвесторов на AngelList много, и они легко ищутся: по географическим тегам, по специализации, по стадии инвестирования. И практически любой стартап может найти большое количество отлично подходящих инвесторов. Но не стучитесь ко всем подряд — это трата как вашего, так и их времени.

Инвесторов на AngelList много, и они легко ищутся: по географическим тегам, по специализации, по стадии инвестирования

Ваш потенциальный инвестор должен стать предметом исследования. Узнайте, кто этот человек, чем он занимается, во что инвестирует. Найдите с ним общие интересы в бизнесе. Например, если вы занимаетесь разработкой игр, на AngelList вы сможете найти огромное количество людей, которые занимаются играми.

Когда вы найдете подходящего инвестора, изучите его профиль и увидите серьезное совпадение интересов, переходите к активным действиям. Идите в его профиль, предлагайте пообщаться и делайте свой pitch.





Источник: incrussia.ru