Как найти инвестиции для стартапа в сфере EdTech — опыт предпринимателей из Казахстана

Как казахстанский стартап Smartestprep был отобран на престижный саммит EdTech Summit и вошел в топ-200 самых быстроразвивающихся образовательных стартапов на ранней стадии.





Лаура, основатель @smartestprep

Об EdTech Summit

Smartestprep — это онлайн-платформа, которая помогает студентам из разных стран поступить в лучшие университеты мира и получить стипендии и гранты.

Мы стали единственным стартапом из Центральной Азии, который вошел в список ASU GSV Elite 200. Это наикрупнейший и наипрестижнейший ивент для людей в EdTech. Мероприятие организовывает венчурный фонд Global Silicon Valley. Там собирается более 10 000 людей, имеющих отношение к IT.

Именно на этом саммите мы поняли ценность и потенциал нашего стартапа, встретили легендарных людей — СЕО EdEx, Coursera, Google Classroom и других. Увидели возможность привлечь $1-2 миллиона долларов. Если у вас есть стартап в EdTech, то советую податься на EdTechSummit.

Как попасть на EdTech Summit

Чтобы бесплатно попасть на Summit и пройти в список Elite 200, нужно:

— быть EdTech стартапом

— иметь MVP

— иметь активных юзеров

— иметь высокий потенциал роста

— начальные инвестиции.

Далее вы заполняете форму заявки, где пишите о своем traction, уникальности продукта и технологии, проблеме, которую решаете, пользе и преимуществах, потенциале роста. Большую роль играет креативность. Cаммит проводят американцы, и они просят написать художественные и метафоричные ответы на некоторые вопросы.

Например, нас попросили объяснить, чем занимается Smartestprep так, чтобы понял даже второклашка. Вот то, что мы написали:

What does your company do? Explain so that a second-grader can understand.

Smartestprep is a doctor for students with college-struggle disease. When a second-grader gets sick, he or she would be taken to a doctor for a check-up to identify what is wrong. Then, the doctor gives him or her meds, treatment plan and other advice to recover and become stronger.

Just like people getting real diseases, high school students get sick but with a college-struggle disease: they do not know where to apply, how to choose the right university and major, how to prepare for exams and many other nuances. So when students fall sick, Smartestprep becomes their doctor. It helps them do checkups to see what’s the best option for them and give them meds (test prep and mentoring services, university engine search) to help them fix their problem and grow stronger in the future. If students follow all of the advice and treatment plans given by Smartestprep, they’re 85% likely to recover and get into their dream university.

Если вы все еще не имеете опыта, показателей или даже MVP, то начните с инкубации в Казахстане. Программы NURIS Cluster, Astana Hub, Most Ventures проводят инкубационные программы, чтобы помочь стартапами на стадии идеи. В NURIS можно выиграть грант до полуторамиллионов тенге и получить небольшие инвестиции до двух миллионов тенге, пройти акселерационную программу, где инвестиции могут достичь нескольких десятков тысяч долларов.

Если у вас уже есть MVP, продажи и юзеры, то советую подаваться на программу Seed Money от Astana Hub. Также есть программа от QazTech и Quest Ventures, где после завершения акселерации есть возможность получить инвестиции 50 тысяч долларов и выше. Мы лично прошли программу и получили эту сумму.

Самое главное не бойтесь, дерзайте, делайте, испытывайте себя и не соглашайтесь на меньшее.