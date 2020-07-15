Как начнут учебный год казахстанские школьники и студенты

Казахстанские студенты продолжат обучение дистанционно. Традиционный формат будет сохранен по индивидуальному графику для докторантов, профессиональной практики и по некоторым специальностям.

Колледжи начнут учебный год в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики, в основном для первых и последних курсов.

Учебный год 1 сентября начнут в дистанционном формате в 1-11 классах страны, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ по заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии условий предоставить возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер.

При этом будут обеспечены максимальные требования санитарной безопасности, дети будут учиться только в одном кабинете. Перемена — в разное время, измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки.

Специальный тарифный план для связи учителей с учениками разрабатывают в Казахстане. Для них будут предусмотрены безлимитные звонки и доступ на образовательные ресурсы министерства образования и науки.