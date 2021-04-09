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Как начать карьеру в международной компании. 10 советов от сотрудников Ernst & Young, Google и Huawei
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Сегодня в 11:30

Как начать карьеру в международной компании. 10 советов от сотрудников Ernst & Young, Google и Huawei

1. Начните с главного освойте актуальную специальность


Алмас Мырзатай, 25 лет, город — Атланта, Software Engineer at Microsoft, @almasmyrzatay

Я знал, что нужно выбрать техническую профессию. Уже на первом курсе начал изучать программирование, параллельно изучал математику и экономику. В результате получил два диплома. Это дало мне возможность подаваться на работу и в технологические, и в финансовые компании.

Бегайым Байтикова, 30 лет, город — Маунтин-Вью, программист в Microsoft, linkedin

Свой путь в IT-индустрии я начала не сразу. Первый год работала в молле, но прошла обучение на тестера, нашла практику. Уже работая в качестве тестировщика, изучала языки программирования.


microsoft


2. Оцените свои возможности и выберите подходящую страну


Айнур Турсунова, 32 года, город — Дубай, Procurement coordinator at Huawei, @ainura_tnova

Я три года жила в Нью-Йорке, и рынок труда там перенасыщен по сравнению, например, с Дубаем. В Штатах огромная конкуренция, а в ОАЭ начинающему специалисту гораздо проще устроиться в крупную компанию.


3. Уделите внимание своим документам и портфолио


Шыңғыс Әмірқажиев, 25 лет, город — Редмонд, США, Software Engineer в Microsoft, @shynggys_amirkazhiyev

Процесс отбора в крупные компании схож, длится довольно долго, а конкуренция высокая. Есть негласные правила: резюме не должно быть больше страницы, все нужно расписать по полочкам.


4. Будьте готовы предпринимать много действий


Бегайым Байтикова, 30 лет, город — Маунтин-Вью, программист в Microsoft, linkedin

Я активно подавала на всевозможные позиции, отправляла по несколько десятков заявок в день. В итоге получила offer от Google. Затем перешла в Facebook. В данный момент работаю в Microsoft.

Алмас Мырзатай, 25 лет, город — Атланта, Software Engineer at Microsoft, @almasmyrzatay

Чтобы найти первую работу, нужно без остановки осуществлять поиск через всевозможные каналы. Писать письма, приглашать представителей компаний на кофе, благодарить их за уделенное время, просить знакомых направить рекомендации. Я потратил на поиски год, отправил резюме в более чем 100 компаний.


поиск работы


5. Заведите и заполните профиль в LinkedIn — это действительно вам поможет


Санжар Айтжанов, 25 лет, город — Будапешт, Front of The House Manager в компании The Ritz-Carlton, Budapest, facebook

Рекрутеры активно используют LinkedIn, поэтому можно попробовать установить контакт с ними в этой социальной сети.

Айнур Турсунова, 32 года, город — Дубай, Procurement coordinator at Huawei, @ainura_tnova

Я нашла вакансию через LinkedIn. Отправила свое резюме, и мне ответили в тот же день.


6. Познакомьтесь с представителями рекрутинговых агентств


Айгерим Шопенова, 27 лет, город — Токио, Data Scientist at Rakuten

Важно познакомиться с рекрутерами. Например, в Японии есть рекрутинговые агентства, которые осуществляют подбор кандидатов для разных компаний.


7. Главное правило и совет — постоянный нетворкинг. Это правда важно.


Диас Аменов, 21 год, город — Нью-Йорк, дизайнер мужской одежды, @amenovd

Важно налаживать рабочий нетворкинг. В крупных компаниях важны не родственные связи, а рабочие и профессиональные рекомендации.

Шыңғыс Әмірқажиев, 25 лет, город — Редмонд, США, Software Engineer в Microsoft, @shynggys_amirkazhiyev

В США сильна система рекомендаций. Если действующий сотрудник рекомендует тебя в команду, ты пропускаешь определенные этапы и попадаешь на интервью.


google


8. Если вы до сих пор этого не делали — потренируйтесь проходить интервью


Зарина Акбердина, 27 лет, город — Вильнюс, Литва, старший консультант Ernst & Young, @zarina_akb

Главный совет тем, кто только начинает поиск работы — потренироваться. Если у вас есть компания мечты, но нет опыта работы, сначала подайте заявки в другие компании на похожие должности, походите на собеседования. Это даст возможность понять, какие качества и навыки больше всего ценятся в вашей профессиональной области. Также вы сможете сформировать собственную базу самых частых вопросов рекрутеров и ваших самых удачных на них ответов.

Сакен Кенжегулов, 25 лет, город — Сеул, Software Engineer at Google

Мне помогло то, что я проходил много интервью в разных компаниях. Я чувствую себя более уверенно, не боюсь ошибок, могу показать себя.


9. Конечно, не забывайте прокачивать технические навыки


Ануар Диханов, 25 лет, городВаршава, Software Engineer at Google

Чтобы попасть в Google, нужна высокая мотивация. Надо решать много задач, чтобы выполнять их не задумываясь. В интернете есть полезные ресурсы, которые в этом помогут.


10. А помимо технических развивайте и soft skills


Сакен Кенжегулов, 25 лет, город — Сеул, Software Engineer at Google

Нужно развивать и hard skills, и soft skills. Потому что важно не только быть хорошим специалистом, но и быть коммуникабельным, открытым человеком.

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