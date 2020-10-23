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Как начать бизнес с нуля и первым в Казахстане открыть коливинг-центры
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Сегодня в 13:45

Как начать бизнес с нуля и первым в Казахстане открыть коливинг-центры

Нурсултан Иманбеков, 28 лет, родной город — Тараз, предприниматель, основатель коливинг-центров


Как все начиналось


У меня с детства была мотивация зарабатывать, помогать семье. Поэтому я с 15 лет начал работать, был официантом, продавцом, строителем и охранником.

В 2015 году я продал машину, собрал все сбережения и открыл свой первый хостел


В 2011 году я переехал в столицу Казахстана, потому что видел там перспективы. Я набирался опыта, много где поработал, даже служил в элитных войсках РК. Я знал, что знания и навыки, которые приобрету, пригодятся мне в бизнесе.

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Перед тем как заняться своим бизнесом, я работал на двух работах: днем в туристической фирме, а вечером — в такси. В 2015 году я продал машину, собрал все сбережения и открыл свой первый хостел, тогда в Астане почти не было мест такого формата. Я рискнул и не прогадал. Через год я открыл второй хостел на левом берегу, а еще через время у меня уже было 11 хостелов. Но после окончания EXPO-2017 многие хостелы пришлось закрыть, позже часть из них я переделал под коливинги.


О коливинг-центрах


В мае 2018 года я открыл первый коливинг-центр в Казахстане. Он был предназначен для интересных и творческих людей и рассчитан на 30 человек. Второй был только для предпринимателей в ЖК Highvill, а третий — для девушек в ЖК «Триумф Астана». Еще один коливинг я открыл в Алматы. Там у нас частный дом, свой спортзал, территория и походы в горы.

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Первые семь месяцев было сложно, это время ушло на то, чтобы объяснять людям, что такое коливинг, зачем он нужен и почему такие правила. Но потом люди начали тянуться, и многие, кто выбирал нас, говорили о том, что раньше им не хватало безопасного жилья и поддержки от близких. В основном в наших коливингах живет молодежь, от 18 до 30 лет.

70 % успеха человека зависит от его окружения


Считаю, что 70 % успеха человека зависит от его окружения. Наши коливинги помогают людям раскрываться, они находят тут единомышленников, друзей и просто открытых ко всему новому людей. У нас все помогают друг другу.

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Мы не просто предоставляем жилье, мы создаем атмосферу развития: проводим мастер-классы по ораторскому языку, финансовой грамотности, актерскому мастерству, занятия йогой, бизнес-тренинги, просмотры и обсуждения мотивационных фильмов. Периодически мы проводим игру Cash flow, которую создал Роберт Кийосаки. Также у нас есть система, которая помогает перестать откладывать свои задачи и начать выполнять их в течение месяца.

Моя цель в том, чтобы объединение людей в коливингах принесло пользу всему обществу. Кто-то здесь создал семью, кто-то бизнес. Например, в Алматы мы запустили проект по строительству туалетов в горах. Такого никто никогда не делал в Казахстане. Следующий шаг — собрать айтишников и создать IT-проект, приложение или какой-то сервис.


О планах


Хочу открыть еще несколько точек в Алматы и за границей: Турция, ОАЭ и США.

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#бизнес #предприниматель #нурсултан #коливинг #коливингцентр
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