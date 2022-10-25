Как меняется жизнь в Казахстане: новые возможности для путешествий, открытия бизнеса и комфортной жизни

Рассказываем, какие изменения происходят в Казахстане, и как они влияют на повседневную жизнь людей.





Свидетельство о рождении ребенка теперь доступно в приложении Kaspi.kz





Kaspi.kz совместно с Министерством юстиции, Министерством здравоохранения, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «НИТ» запустили новый сервис. Теперь получить свидетельство о рождении ребенка можно онлайн, прямо в приложении Kaspi.kz.





QR для подписи электронных документов

В рейтинге электронных правительств Казахстан занимает 29 место из 193 стран мира. Сервис постоянно развивается, вводятся новые функции. Например, в октябре этого года ЭЦП заменили на QR, который можно использовать в качестве технологии подписания электронных документов при получении госуслуг.





Альтернатива «7-20-25»: в Казахстане появится новая льготная ипотечная программа

Планируется запустить программы с первоначальным взносом и доступной ставкой не выше 7%.





В ноябре планируется возобновление выдачи льготных кредитов на покупку автомобилей

К покупке будут доступны автомобили отечественной сборки, которые производятся на двух заводах: в Алматы и Костанае.





Гранты на открытие бизнеса





Алматинцы смогут получить гранты на открытие бизнеса и бесплатно освоить новую профессию. Обучение проводится по запросу работодателей в учебных центрах и на рабочем месте у работодателей.





В Алматы открылось представительство Invest Hong Kong

Это департамент правительства САР Гонконг, отвечающий за прямые иностранные инвестиции. Агентство содействует в поиске поставщиков профессиональных услуг, необходимых для запуска бизнеса, представляет и знакомит с крупными организациями и институтами, консультирует по вопросу подбора офисных помещений.





TikTok StartUp Academy

Astana Hub и TikTok запускают образовательную программу для стартапов в Казахстане — TikTok StartUp Academy, где эксперты TikTok for Business поделятся своими знаниями с предпринимателями. Участие в программе бесплатное.





В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства

Союз ремесленников Казахстана реализовывает проект по изучению и сбору орнаментов казахского народа. Участники проекта в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников, носителей уникальных технологий.





3 место в рейтинге IBA





Казахстан занял третье место в рейтинге IBA — международной ассоциации бокса. 30 октября в Иордании пройдет первенство Азии по боксу, где рейтинг может измениться, и Казахстан займет первое или второе место.





Самая большая мечеть в Центральной Азии

В Астане в августе 2022 года открылась одна из крупнейших в мире мечетей, общая вместимость которой составляет 235 000 человек. Astana qalasynyn bas meshiti находится на территории ЭКСПО, между проспектами Кабанбай батыра и Мәңгілік Ел.





Чемпионат мира по биатлону 2023 в Казахстане

Недавно стало известно, что с 4 по 12 марта 2023 года на базе Национального лыжного центра в Щучинске пройдет Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Планируется участие около 800 спортсменов из более чем 50 стран мира.





TikTok представительство в Казахстане

TikTok откроет представительство в Казахстане. Сотрудники будут помогать авторам создавать контент, зарабатывать на любимом деле и интегрировать рекламу в свои видео.





Новые авиарейсы:





Алматы — Медина

Новые авиарейсы из Алматы в Медину запустит Air Astana. Со следующего года по маршруту планируется открыть минимум четыре рейса в неделю.

Алматы — Иссык-Куль

К 2035 году запланировано строительство 96-километровой автодороги Алматы — граница Кыргызстана — Иссык-Куль. Новая трасса сделает путь к озеру почти вдвое короче. Для строительства выбран маршрут: Алматы — Узынагаш — перевал Кастек — Карасай-Батыр — Кемин — Иссык-Куль.

Казахстан — Вьетнам

Новые авиарейсы запустят из Казахстана во Вьетнам. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов в Казахстан. Полеты будут выполняться по маршруту Алматы — Нячанг с частотой два рейса в неделю.

Казахстан — Андорра

Казахстан и Андорра планируют установить безвизовый режим посещения для своих граждан. Для граждан Казахстана срок в 90 дней начинается с даты первого въезда в Шенгенскую зону.

Казахстан — Малайзия

Казахстан и Малайзия восстановят прямое авиасообщение. В 2023 году Air Asia будет летать из Куала-Лумпура в Казахстан с дальнейшим следованием в третью страну.

Казахстан — Катар

Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим. Казахстанцы смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз на период, не превышающий 30 дней в течение периода 90 дней с даты их первого въезда на территорию государства другой стороны.





Источник фото на обложке: astanatimes.com