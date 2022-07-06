Как меняется Астана, и почему город становится комфортнее с каждым годом

В прошлом году ко Дню столицы в Астане было открыто несколько современных общественных пространств. Среди них: уличный колизей NS STREET LIFE и пешеходный бульвар Demalys Promenade. В 2022 году работа над созданием центров притяжения горожан активно продолжалась. Вспоминаем, что нового появилось в городе за последние месяцы.





Комплексы фонтанов в парке Первого Президента





В августе в парке Первого Президента появились новые комплексы фонтанов: сухой фонтан и сводно-арочные конструкции с туманными форсунками.





Новые смотровые площадки





В Президентском парке была установлена винтовая конструкция, откуда открывается красивый панорамный вид на парк и левый берег столицы. А на центральной набережной теперь есть смотровая площадка с видом на реку.





Площадка для занятий йогой

В парке Ататюрк теперь можно заниматься йогой и другими физкультурно-оздоровительными практиками на территории специально созданной зоны в виде трех пересекающихся кругов.





Творческая площадка по проспекту Кабанбай батыра





Вдоль моста по проспекту Кабанбай батыра была создана сцена для постановок, творческих экспериментов, мероприятий. Также там разместили теневые навесы, игровую площадку, смотровую зону.





Обновленная Центральная городская площадь





Здесь появились красивые, современные фонтаны с интересными эффектами. Построили амфитеатр, теневые навесы, зоны отдыха.





Новый парк «Достық»





В районе жилого массива Юго-Восток, на пересечении улиц Момышулы и Толебаева появился новый парк. На территории есть игровые площадки, песочница, игровой элемент-экскаватор, футбольная и баскетбольная площадка, воркаут площадка и многое другое.





Парк «Жеруйык-2»





Новое место отдыха горожан, экологический парк с множеством деревьев, кустарников и цветов. Здесь выложено брусчатое покрытие, проведено парковое освещение. Также обустроены футбольное, волейбольное, баскетбольное поля, детские игровые и спортивные площадки.

Что еще появится в городе

Набережная реки «Акбулак»





Скоро на набережной вдоль улицы Пушкина появится благоустроенная территория. Там будет размещены смотровая площадка, барная стойка у водопада, игровые площадки, уличная библиотека, тематические фотозоны, фитнес-площадка.





Амфитеатр в Президентском парке





Здесь будет площадка для проведения мероприятий и спектаклей и место для отдыха горожан. Рядом будет работать игровая площадка.





Пешеходный променад на улице Бараева

Еще один пешеходных променад появится на улице Бараева. Планируется благоустроить улицу от проспекта Республики до улицы Уалиханова. В планах разместить городскую мебель, арт-объекты, заменить тротуарное покрытие.





Район «Встреча»









Район на пересечении улиц Абылай хана и Манаса тоже благоустраивают. Здесь уже создана комфортная пешеходная зона. Для продавцов создаются более комфортные условия для торговли.





Новое общественное пространство в ЖМ «Коктал»





На месте старого сквера в жилом массиве «Коктал-2» появится новое общественное пространство. Здесь будет создана зона отдыха, воркаут-зона, игровая инклюзивная площадка, теневой навес, сцена для мероприятий.





Новое общественное пространство в районе Сарыарка





Тихая аллея, воркаут-зона, футбольное поле появятся в столице на месте заброшенной территории.





Общественное пространство перед новой мечетью





Перед входной аллеей новой мечети будет расположен фонтан протяженностью 300 метров, теневые навесы, малые архитектурные формы, места для пеших прогулок, тихого отдыха, парковок.





Источники: gov.kz, @y.bazyken