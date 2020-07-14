Как личный бренд влияет на стоимость компании

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10 примеров сильного личного бренда первого руководителя компании:

Когда мы говорим о примерах сильного личного бренда, на ум приходят: Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и многие другие. Человек, вероятнее, выберет приобрести акции социальной сети Марка Цукерберга, чем другой социальной сети, и причина тому — сильный личный бренд владельца Facebook.Личный бренд — это не просто эффективное средство достижения бизнес-целей, успешный личный бренд помогает компании повысить свою значимость на рынке.. Даже небольшие стартапы, которые развивают личный бренд, имеют больше шансов найти потенциального клиента или инвестора, чем бизнес без ключевой бренд-персоны.Собственник бизнеса, продвигая личный бренд, повышает стоимость компании, потому что берет на себя ответственность за нее, за качество оказываемых услуг.Продумывать заранее, подходит ли информация, публикуемая в личных аккаунтах собственника бизнеса, к стратегии и позиционированию бренда.И, соответственно, это может снизить стоимость компании в несколько раз.Вспоминаем того же Илона Маска и падение акций Tesla после неосторожных высказываний о сервисе основателя компании в Twitter.На развитие и возможность масштабирования компании влияет и создание экспертного контента собственником бизнеса, PR-продвижение в СМИ, участие в тематических конференциях, в теле- и радиоэфирах.Нужно строить не просто личный бренд, а сильный и объемный бренд, который будет жизнестойким и успешным вне зависимости от социально-экономических условий.