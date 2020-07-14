Как личный бренд влияет на стоимость компании

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.
Когда мы говорим о примерах сильного личного бренда, на ум приходят: Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и многие другие. Человек, вероятнее, выберет приобрести акции социальной сети Марка Цукерберга, чем другой социальной сети, и причина тому — сильный личный бренд владельца Facebook.
Личный бренд — это не просто эффективное средство достижения бизнес-целей, успешный личный бренд помогает компании повысить свою значимость на рынке.
Продвижение личного бренда важно как для крупного, так и для малого бизнеса. Даже небольшие стартапы, которые развивают личный бренд, имеют больше шансов найти потенциального клиента или инвестора, чем бизнес без ключевой бренд-персоны.
Для клиентов немаловажным фактором является тот, кто стоит за этим бизнесом, можно ли ему доверять. Собственник бизнеса, продвигая личный бренд, повышает стоимость компании, потому что берет на себя ответственность за нее, за качество оказываемых услуг.
Поэтому важно внимательно следить за выпускаемым контентом не только в корпоративных медиа, но и в личных социальных сетях бренд-персоны. Продумывать заранее, подходит ли информация, публикуемая в личных аккаунтах собственника бизнеса, к стратегии и позиционированию бренда.
С учетом развития социальных медиа, одно неосторожное высказывание, возможно, впоследствии удаленное, может быть зафиксировано и использовано против вас. И, соответственно, это может снизить стоимость компании в несколько раз.
Вспоминаем того же Илона Маска и падение акций Tesla после неосторожных высказываний о сервисе основателя компании в Twitter.
На развитие и возможность масштабирования компании влияет и создание экспертного контента собственником бизнеса, PR-продвижение в СМИ, участие в тематических конференциях, в теле- и радиоэфирах.
Нужно строить не просто личный бренд, а сильный и объемный бренд, который будет жизнестойким и успешным вне зависимости от социально-экономических условий.
10 примеров сильного личного бренда первого руководителя компании:
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