Как легко начать питаться правильно

Менять пищевые привычки проще, чем кажется. Проверьте.





1. Купите цельнозерновой хлеб вместо батона









В хлебных киосках и отделах супермаркетов такие продукты лежат рядом и не сильно различаются ценой. Зато они разные по пищевым характеристикам. Пшеничная мука, из которой изготовлены стандартные батоны и булки, в процессе обработки теряет до 90% витаминов и практически всю клетчатку, которые содержались в исходном сырье. А вот цельнозерновой хлеб, напротив, эти полезные соединения сохраняет.

Кроме того, цельнозерновой хлеб банально вкуснее, чем батон.





2. Заведите красивую бутылку для воды









Такую, которую будет приятно носить с собой: компактную, стильную, удобную. И, естественно, наполните ее питьевой водой. Это будет огромный шаг к здоровому питанию как минимум по трем причинам:

— вы перестанете переедать. Часто мы употребляем пищу просто потому, что путаем жажду с голодом. Организму хочется пить, но под рукой только сухарики или, положим, чипсы — и мы на автомате тянем их в рот. Попробуйте каждый раз, когда чувствуете потребность чтонибудь съесть, делать несколько глотков из бутылки и прислушиваться к своим ощущениям. Весьма вероятно, что через пару минут то, что казалось голодом, отступит, и вы сможете продержаться без привычного калорийного перекуса

— вам будет легче отказаться от калорийных напитков. Сладкая газировка и пакетированные соки вредны. Как показывают исследования, частое потребление сахаросодержащих напитков может привести к развитию ожирения и болезней, связанных с ним: диабета, подагры и сердечно‑сосудистых нарушений. Но мы покупаем эти продукты, когда хотим пить. Если под рукой всегда будет бутылка с водой, сладкие напитки и не понадобятся

— вы просто защитите себя от обезвоживания. Однозначно здоровое решение.





3. Замените майонез горчицей





Добавлять на бутерброды и в салаты майонез — привычка понятная, он придает блюду интересный вкус и сытность, но вредная: соус содержит слишком много калорий и жира. Хочется чего‑то с ярким вкусом — мажьте хлеб для сэндвича горчицей.

В салатах майонез можно заменить более легкими, но не менее вкусными соусами. Например, сметанным с горчицей.





4. Добавляйте льняное семя в салаты и йогурт





Семена льна содержат огромное количество полезных веществ — от клетчатки до витаминов, микроэлементов и незаменимых жирных кислот. Достаточно двух столовых ложек этого продукта в молотом виде, чтобы получить дополнительные 4 г клетчатки, 2,4 г растительных жирных кислот омега‑3 и некоторые полезные фитоэстрогены (лигнаны).

Только не измельчайте льняные семечки в пыль: оставаясь достаточно крупными, они придают блюду легкий ореховый привкус и приятно хрустят. С такой добавкой вам наверняка понравится даже несладкий греческий йогурт.





5. Сделайте запас здоровых перекусов









Когда вы проголодались, у вас больше шансов съесть первое, что попадется под руку и не требует готовки. Чаще всего это печенье, шоколадные батончики, кусок пиццы или колбасы — в общем, вредные продукты с высокой калорийностью и низкой питательной ценностью.

Чтобы вырваться из этого порочного пищевого круга, подготовьте правильные перекусы. Орехи, горсть изюма или других сухофруктов, нарезанное дольками яблоко, бэби‑морковь, ломтики сыра, вареные яйца, натуральный йогурт — именно эти варианты помогут дотянуть до обеда или ужина с пользой для организма.





6. Закупая продукты, применяйте технику «Внешнее кольцо»





Ее предложил американский специалист по мотивации, автор бестселлера «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймс Клир. Суть техники проста.

Когда бываете в продуктовом магазине, то ходите только по внешнему кольцу (периметру) торгового зала. Не по рядам! На внешнем кольце обычно обитает здоровая пища: фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, яйца и орехи.

Этот простой лайфхак, по словам Клира, спасает его от приобретения вкусных, но вредных упакованных и переработанных продуктов.

Не факт, что супермаркет, который вы посещаете, устроен по тому же принципу. Но вы можете обратить внимание на закономерности и избегать тех проходов, где предложена нездоровая пища.







7. Обязательно покупайте фрукты









Они должны быть в вашем доме всегда. Даже если вы их не очень любите или однозначно предпочитаете яблоку конфету. Это аксиома.

На самом деле, чтобы начать есть фрукты, надо совсем немного. Купите их, вымойте и положите в вазу на кухонном или рабочем столе. Скорее всего, к вечеру как минимум половины полезного, полного клетчатки, витаминов, минералов и микроэлементов угощения не будет.





8. Обновите любимую тарелку









Она должна иметь небольшой диаметр и быть не традиционно белой или приглушенных тонов, а яркой. Желтый, оранжевый, синий, красный — выбирайте любой из жизнерадостных цветов. Какое бы блюдо вы ни положили на эту тарелку, вы съедите меньше, чем обычно.

Это старый трюк, но он работает. Сразу по двум причинам.

Во‑первых, даже небольшая порция пищи на тарелке маленького диаметра выглядит внушительно. И это обманывает мозг. Тому кажется, будто вы съели много, — а это приводит к вполне реальному ощущению сытости. Такой зрительный обман поможет вам питаться объективно небольшими порциями и убережет от переедания.

Во‑вторых, согласно исследованию Корнельского университета (Итака, Нью‑Йорк), люди употребляют тем меньше пищи, чем больше цветовой контраст между посудой и едой. К примеру, светлые макароны с белой тарелки мы способны есть бесконечно. А вот если выложить их на черную поверхность, мы насытимся минимальной порцией.





9. Не отказывайте себе в удовольствиях





Правильное питание — это, прежде всего, про умение получать радость от здоровых продуктов. Но если среди вредных есть такие, от которых вам сложно отказаться, не вычеркивайте их из жизни раз и навсегда.

Если вы постараетесь полностью исключить из рациона, например, шоколад или чипсы, правильное питание станет вам в тягость. И мозг найдет тысячу причин, чтобы с него соскочить. Ваша задача — не допустить этого.



Разрешите себе тот же шоколад — но только в первой половине дня, несколько квадратиков под чашку зеленого чая. Или чипсы: их можно чуть раскрошить и добавить в овощной салат. Хватит буквально столовой ложки вредного продукта, а блюдо приобретет совершенно новый, столь любимый вами вкус. Жизнь с правильным питанием в таком случае однозначно станет легче и веселее.









Источник: lifehacker.ru