Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c56/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c56379992c7fddc8ca72b9517e133f10.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-kupit-kvartiru-v-almaty-5-zhilischnyh-programm
Как купить квартиру в Алматы: 5 жилищных программ
27
Главный

25.02.2023

Как купить квартиру в Алматы: 5 жилищных программ

Собрали подборку актуальных жилищных программ для приобретения жилья в Алматы. Подробнее в материале.

«Нұрлы Жер»

Это государственная программа по обеспечению населения доступным жильем как в рамках строительства многоквартирных домов, так и в рамках развития индивидуального жилищного строительства. Процентная ставка по ипотеке — 5% в год, годовая эффективная ставка вознаграждения по займу — от 5,2%, первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования — до 25 лет. Подробнее на сайте otbasybank.kz.

«5-10-20»

В программе могут участвовать казахстанцы, которые стоят в очереди в акимате, как нуждающиеся в жилье. Заявки принимаются от тех, кто встал на учет с 1986 года по настоящее время. Ставка по кредиту составляет 5% годовых, минимальный первоначальный взнос — 10%, срок займа — до 20 лет. Подробнее на сайте otbasybank.kz.

«Алматы жастары»

Программа по предоставлению льготных жилищных займов для работающей молодежи города возрастом до 35 лет включительно, не имеющих недвижимость в течении последних пять лет. Подробная информация на сайте almaty-zhastary.kz.

«Бақытты Отбасы»

Программа для многодетных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью I и II группы, семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью. Ставка по займу — 2%. Минимальный первоначальный взнос — 10% от суммы займа. Срок займа — до 20 лет. Подробнее hcsbk.kz.

«Свой дом»

Собственная программа «Отбасы банка», нацеленная на предоставление жилья в новостройках по цене ниже рыночной. Ставка по займу — от 3.5 до 7%. Минимальный первоначальный взнос — от 20% от суммы займа. Срок займа — до 25 лет. Подробнее hcsbk.kz.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #жилье #банк #недвижимость #деньги
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Удаленная фотосессия: 11 казахстанских фотографов, кто проводит съемки онлайн
12234
8 МАГАЗИНОВ В АСТАНЕ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ МЯСО
45286
Прогулка с Дильбар Саттаровой: где и как покупать одежду, обувь и игрушки для детей
2080
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.