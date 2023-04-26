Как купить квартиру в Алматы: 5 жилищных программ

Собрали подборку актуальных жилищных программ для приобретения жилья в Алматы. Подробнее в материале.







«Нұрлы Жер»





Это государственная программа по обеспечению населения доступным жильем как в рамках строительства многоквартирных домов, так и в рамках развития индивидуального жилищного строительства. Процентная ставка по ипотеке — 5% в год, годовая эффективная ставка вознаграждения по займу — от 5,2%, первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования — до 25 лет. Подробнее на сайте otbasybank.kz.

«5-10-20»





В программе могут участвовать казахстанцы, которые стоят в очереди в акимате, как нуждающиеся в жилье. Заявки принимаются от тех, кто встал на учет с 1986 года по настоящее время. Ставка по кредиту составляет 5% годовых, минимальный первоначальный взнос — 10%, срок займа — до 20 лет. Подробнее на сайте otbasybank.kz.

«Алматы жастары»





Программа по предоставлению льготных жилищных займов для работающей молодежи города возрастом до 35 лет включительно, не имеющих недвижимость в течении последних пять лет. Подробная информация на сайте almaty-zhastary.kz.

«Бақытты Отбасы»





Программа для многодетных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью I и II группы, семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью. Ставка по займу — 2%. Минимальный первоначальный взнос — 10% от суммы займа. Срок займа — до 20 лет. Подробнее hcsbk.kz.

«Свой дом»

Собственная программа «Отбасы банка», нацеленная на предоставление жилья в новостройках по цене ниже рыночной. Ставка по займу — от 3.5 до 7%. Минимальный первоначальный взнос — от 20% от суммы займа. Срок займа — до 25 лет. Подробнее hcsbk.kz.