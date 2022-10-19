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Как компания Mycar.kz всего за 1 год сделала казахстанцев немного счастливее
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Сегодня в 14:00

Как компания Mycar.kz всего за 1 год сделала казахстанцев немного счастливее

Дарить положительные эмоции своим клиентам уже входит в добрую традицию компании Mycar.kz. 16 октября автоцентр Mycar Astana устроил для своих клиентов и их родных необычный День заботы о клиентах и пригласил их в Astana Ballet, чтобы прикоснуться к высокому искусству, истории и просто отдохнуть в окружении близких людей.

Компания пригласила 300 клиентов с их близкими на закрытую премьеру мировой классики балета «Кармен-сюита», а также современную постановку «Орфей и Эвридика».

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Мы не можем не замечать, как буквально за год работы автоцентр из бизнес-проекта постепенно превращается в нечто большое и теплое, становится частью семейных праздников, исполняет желания и помогает вам проявить свою заботу о родных и близких.

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Mycar Astana открылся в столице в прошлом году. Первый автоцентр нового поколения площадью 12 000 квадратных метров и вместимостью больше 300 авто, был построен за 12 месяцев. Современная компания, которой в этом году исполнился год, сумела за это время подарить радость покупки тысячам автолюбителей, ведь автомобиль – это не просто средство передвижения. Это неотъемлемая часть жизни. Это эмоции, которые он дарит нам во время вождения. Это мечты, которые исполняются и дарят нам самые сильные ощущения, которые запоминаются надолго.

И одна из таких историй покорила Mycar Astana и вдохновила на создание Дня заботы о клиентах, чтобы затронуть самые тонкие нотки души и посмотреть на мир совсем другими глазами.

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Когда у отца Дамира сломался его автомобиль, к которому он привык, сын решил исполнить мечту отца и заменить его автомобиль на более новый и надежный. И не прогадал, растрогав отца до слез неожиданным, но очень приятным сюрпризом:

Я знал, что отец мечтает о новом автомобиле, засматривается на них. Однако, когда предыдущий автомобиль сломался в очередной раз, я решил, что пришла пора исполнения желаний! Я уже слышал про Mycar Astana и что там можно найти автомобиль под любой бюджет. В начале зашел в приложение поискать авто, а утром пришел в автоцентр увидеть вживую и оформить автомобиль.

Когда я пришел в автоцентр Mycar Astana, меня поразило большое количество автомобилей с пробегом в очень хорошем техническом состоянии. Здесь мне помогли менеджеры автоцентра, которые профессионально подошли к вопросу и я смог быстрее определиться. Остальные процедуры не заняли много времени – и вот, однажды вечером, я подарил отцу свой подарок.


Такие эмоции – не подделать, не сыграть. Они искренние, настоящие и от этого – максимально ценные. Поэтому Mycar Astana хочет сделать такие истории традицией и делиться этими впечатлениями с вами.


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#бизнес #подарки #astanaballet #мероприятия #автомобиль
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