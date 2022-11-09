Как компания Kettik за 5 лет показала природу Кыргызстана 40 000 туристам

Познакомились с сооснователем туристической компании Kettik и узнали, как проект развивает туризм в Кыргызстане.





Эрбол Абдыакимов, 27 лет, город — Бишкек, CEO & co-founder kettik, @kettik.kg , @erba___

Как все началось

Я генеральный директор и сооснователь туристической компании Kettik. Занимаюсь стратегическими вопросами развития.

В студенческие годы мы с друзьями часто ходили в горы, находили в этом душевное спокойствие. На тот момент у нас не было турагентств, которые могли бы свозить нас в горы за разумную цену, а мы еще не могли позволить себе отдых за границей. Идея создания проекта пришла внезапно — мы открыли туристическую компанию, чтобы путешествовать бесплатно.

В итоге за пять лет существования проекта мы показали красоты нашей страны более 40 000 туристам.

О проекте

Особенность Kettik в том, что мы любим то, что делаем. Любим туристов и нашу прекрасную природу!

Особенность Kettik в том, что мы любим то, что делаем



Можем доставить туриста в любую точку страны. Делаем туры в самые красивые и интересные места!

Наш проект помогает человеку развиваться не только физически, но и духовно. Мы способствуем преодолению у людей страхов, негативных мыслей. Потому что в горах ты занят только собой, остаешься наедине со своими идеями и размышлениями. Благодаря этому Kettik стал популярным.

Нашу команду мотивируют туристы. Мы стараемся работать для них лучше и лучше. Часто получаем хорошие отклики. С финансовой точки зрения бизнес сам себя покрывает и развивает. Мы верим, что в ближайшие пять лет сможем охватить все страны СНГ и частично мир.

Мой совет предпринимателем: любите своих клиентов и никогда не бойтесь рисковать.

О туристах

К нам присоединяются разные люди. Чаще всего это прекрасные горожане Бишкека и гости нашей столицы в возрасте от 16 до 70 лет.

В нашей компании все устроено так, чтобы человек любого возраста мог найти для себя подходящий тур.

Мы любим наших туристов. Они разные и интересные, всегда удивляют. Но их объединяет любовь к природе, Кыргызстану, желание изведать неизведанное.

Как проект меняет город

На протяжении пяти лет мы занимаемся популяризацией культуры пешего туризма в стране. Даем людям возможность подышать свежим чистым воздухом в горах, помогаем выбраться из городской суеты и побыть с мыслями наедине!

Так как я люблю природу Кыргызстана, мы с командой делаем все возможное, чтобы другие люди тоже влюблялись в эти прекрасные виды.