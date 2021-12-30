Как казахстанцы относятся к водителям и курьерам с нарушениями слуха

Благодаря онлайн-сервисам люди с нарушениями слуха могут полноценно работать и социализироваться. История Владимира Золотарева как раз об этом. Давайте будем внимательными друг к другу в Новом году!

Владимир Золотарев





О сотрудничестве с Яндекс Go

Я работаю руководителем таксопарка-партнера Яндекс Go, где в том числе обучаю и помогаю осваиваться водителям с нарушениями слуха. В какой-то момент ко мне обратился человек, который хотел работать курьером. Я связался с партнерами и стал участвовать в выстраивании аналогичных процессов в «Яндекс.Еде». Начинал с того, что сам выходил на заказы. Особых опасений у меня не было, когда стал работать курьеров, справился с первого раза. Сейчас перед праздником много заказов, но мы стараемся все успевать!

Доход курьера индивидуален. Он зависит от количества заказов. На это влияет и способ передвижения. Например, когда работаешь велокурьером, то быстрее доставляешь заказы, и, соответственно, можешь больше зарабатывать.





О водителях и курьерах с нарушениями слуха

К водителям и курьерам с нарушениями слуха отношение и реакция людей постепенно меняются в лучшую сторону. Хоть большинство и не владеет жестовым языком, но пользователи стараются проявлять благодарность положительными эмоциями. Конечно, каждое отношение индивидуально. Мне запомнился случай, как пользователь поблагодарил меня на жестовом языке «Спасибо». Это было неожиданно приятно!

Проблем в коммуникации с пользователями нет, так как приложение заранее предупреждает, что к ним едет курьер с нарушением слуха. С ресторанами иногда может возникать недопонимание. В общем потоке они могут забыть или не обратить внимание, что заказ принял человек с нарушением слуха. Но все относятся с пониманием.





Самое главное — это отсутствие предубеждений и дискриминации. Несмотря на нарушения слуха или другие ограниченные возможности здоровья, важно приглашать на собеседования и давать возможность людям проявить себя, обращать внимание на их навыки и опыт, умения и на особые качества. Если они справляются, можно смело их брать на работу.

Общество учится принимать людей с нарушениями слуха наравне со всеми. Например, пользователи не отказываются от оказываемых услуг и относится с пониманием. Такое отношение помогает жить без барьера.

31 декабря принято подводить итоги и загадывать желания, но я обычно не загадываю желания в Новый год. Хочу поздравить всех с наступающим 2022 годом! Желаю всем в Новом году много счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть осуществляются все самые смелые планы, а мечты сбываются!



