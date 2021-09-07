Как казахстанцы могут заработать, совершая платежи в Halyk Bank

С сегодняшнего дня казахстанцы смогут зарабатывать, просто оплачивая за товары или услуги картой Halyk Bank. Финансовый институт предложил своим клиентам повышенный 5% бонус от суммы каждой совершенной оплаты. Самое важное — потратить бонусы можно везде, где есть терминалы Halyk Bank.



Акция стартует с сегодняшнего дня и действует до конца года.





Теперь, совершая покупки картами банка через POS-терминал Halyk Bank, в приложении Halyk Homebank или при оплате с помощью Halyk QR, клиенты банка получают 5% повышенных бонусов. Это может быть покупка чашки любимого кофе, оплата мобильной связи, оплата коммунальных платежей, школы и детского сада, покупка в интернет-магазине и многое другое. К примеру, покупая продукты на 25 000 тенге, вы получите бонус в 1250 тенге, а заправляя еженедельно авто на 5000 тенге, ваш бонус составит 250 тенге.

С сегодняшнего дня бонусы можно зарабатывать везде и тратить на все.

«Масштабная акция запущена в знак благодарности нашим постоянным клиентам и поощрения новых. Такие бонусы максимально выгодны и самим предпринимателям-партнерам банка, которые имеют возможность больше заработать во время акции за счет активизации безналичных платежей», — говорится в сообщении банка.

Отметим, что предложение не касается платежей по кредитам, операций с депозитами и переводов между счетами. И главный лайфхак: чем больше вы потратите денег в акционный период, тем больше бонусов можно заработать. С сегодняшнего дня зарабатывайте повышенные бонусы везде и тратьте их на все, экономя собственные средства.





Источник: NUR.KZ