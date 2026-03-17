Как казахстанские ученые в Северной Америке создали сообщество KAPNA и проводят ретриты в Кремниевой Долине

Более 200 казахстанских ученых из 20 разных дисциплин живут и работают в США и Канаде: от государственной политики и инженерии до биомедицинских наук, экономики и образования. В этой статье мы расскажем, как в 2023 году они основали ассоциацию KAPNA, чтобы поддерживать друг друга, заниматься менторством и строить профессиональные связи за океаном.

О сообществе

Ассоциация Kazakh Association of PhDs in North America или KAPNA была основана в феврале 2023 года группой казахстанских исследователей, проходивших обучение на PhD программах в США.

Идея создания сообщества возникла из личного опыта. Во время обучения молодые ученые опирались на поддержку других казахстанских докторантов, которые сталкивались со схожими академическими и профессиональными трудностями. Эти неформальные связи стали источником практических советов, моральной поддержки и ощущения солидарности.

Со временем стало очевидно, что по всей Северной Америке существует гораздо более широкое, но разрозненное сообщество казахстанцев, делающих PhD или закончивших PhD степень. Каждый знал кого-то, кто знал кого-то еще, но единой платформы, которая объединила бы всех, не существовало. При этом было понимание, что потребности PhD ученых отличаются от задач более широких диаспоральных сообществ: актуальны вопросы публикационной стратегии, участия в международных конференциях, выхода на академический и индустриальный рынок труда, а также создания научных стартапов.

Сегодня организация состоит из Исполнительного совета, который разрабатывает программу и занимается ее воплощением, и Консультативного совета. Основная цель Консультативного совета Advisory Board — предоставлять рекомендации и помогать строить стратегическое направление как текущих программ, так и будущих инициатив. Совет включает ведущих ученых и профессионалов высокого уровня, каждый из которых обладает уникальной экспертизой.

Видение сообщества — сформировать сильную и устойчивую сеть казахстанских PhD в Северной Америке, которая будет вносить значимый вклад в науку и общество. Члены KAPNA стремятся не только достигать личных профессиональных целей, но и совместно создавать инициативы и проекты с долгосрочным эффектом.







Проекты и инициативы

С момента основания KAPNA выстроила регулярные форматы встреч, которые охватывают как профессиональные, так и практические аспекты жизни ученых.



Tangy Shai — встречи в формате неформальных разговоров, где участники обсуждают темы, выходящие за пределы лаборатории или рабочего стола. Поднимаются вопросы научного финансирования, технологических трендов, например, использования искусственного интеллекта в исследованиях, совмещения PhD или постдока с родительством, а также эмоциональной нагрузки и баланса между работой и личной жизнью. Эти встречи создают безопасное пространство для обмена опытом.



Guest Talks — сообщество регулярно приглашает экспертов не только по профессиональным вопросам, таким как карьерные переходы в индустрию, но и по практическим аспектам жизни в Северной Америке. Среди таких тем — подача налоговых деклараций, основы инвестирования, финансовое планирование, и иммиграционные вопросы.



Panel Sessions — интерактивные дискуссии с несколькими спикерами, где рассматриваются различные карьерные траектории, рынок академических позиций, переходы в частный сектор и междисциплинарные проекты. Формат способствует открытому диалогу и расширению профессиональных связей.



Qyzyq Talks — камерные встречи с короткими выступлениями-сюрпризами от участников. Этот формат развивает навыки публичного выступления, стимулирует интеллектуальное любопытство и создает новые точки соприкосновения между дисциплинами.







Community Retreats — флагманское событие KAPNA

Особое место в деятельности KAPNA занимают очные ретриты, которые стали визитной карточкой ассоциации. Летний ретрит проводится ежегодно и включает интерактивные сессии, презентации исследований, совместные креативные активности и outdoor-программу: походы, купание в озере, вечерние разговоры у костра и даже караоке.

В декабре 2025 года KAPNA провелазимний ретрит в Кремниевой Долине при поддержке Silkroad Innovation Hub, где исследователи и предприниматели получили практическое введение в стартап-экосистему региона. Программа включала выступления фаундеров, венчурных инвесторов и юридических экспертов, менторскую питч-сессию и визиты в инновационные хабы, сочетая академическое и стартап-взаимодействие.

Оба ретрита служат не только профессиональным целям, они создают сообщество взаимной поддержки и вдохновляют участников на новые проекты и коллаборации.

Осенью 2024 года KAPNA успешно провела две виртуальные конференции, направленные на поддержку студентов и молодых исследователей в Казахстане. Проект был реализован при поддержке Edmund S. Muskie Program at Cultural Vistas. Первая конференция Starting Careers in Science and Research собрала более 300 участников — от старшеклассников и студентов до молодых профессионалов. Четыре динамичные сессии охватывали весь путь к PhD: от получения исследовательского опыта до подачи заявок в международные программы с практическими советами от экспертов по академическому и карьерному развитию. Вторая конференция Advancing Careers in Science and Research была ориентирована на начинающих исследователей и привлекла более 90 участников. Четыре сессии охватывали темы научной коммуникации, подготовки грантов и поддержки женщин в академии. Во время интерактивных дискуссий спикеры делились опытом и давали практические советы для профессионального роста.

Отзывы участников и основателей

Анияр Изгуттинов, сооснователь и председатель исполнительного совета, PhD в политике и управлении в области здравоохранения, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл





Каждый раз, когда я читаю профиль нового члена, узнаю о новой публикации или достижении кого-то из сообщества или встречаю их на наших KAPNA-ретритах, меня радует, что так много талантливых и целеустремленных людей реализуют свои идеи и цели, несмотря на сложности жизни вдали от дома и в такой конкурентной среде. Я также горжусь тем, что сообщество выросло органично, без какой-либо рекламы или внешней поддержки — люди узнают о нас по сарафанному радио. Одна из участниц ретрита рассказала, что когда впервые приехала в США, никого не знала и написала в наш чат в Telegram, что ищет локальное сообщество в своем институте. Это сообщение прошло по цепочке, и в итоге она нашла человека, который стал ее лучшим другом. Такие истории согревают сердце.



Адия Ракымжан, сооснователь и координатор по работе с сообществом и социальному воздействию, постдокторант в области нейровизуализации, Массачусетский технологический институт





Для меня ценность KAPNA заключается именно в людях. В этом сообществе я встретила уникальных и интересных людей. Об этих людях вы не услышите в социальных сетях или на обложках громких таблоидов, потому что это одновременно самые скромные. Общение с такими умными, светлыми личностями — одно удовольствие. И я горжусь, что нам удалось этих людей объединить.



Мурат Есенов, сооснователь и председатель консультативного совета, постдокторант в области прикладной физики, Гарвардский университет





Многие согласятся, что количество высококвалифицированных казахстанцев, имеющих степень PhD и работающих в Северной Америке, достигло критической массы. Сегодня наши соотечественники представлены в ведущих университетах, исследовательских центрах и технологических компаниях США и Канады. Они развивают фундаментальные и прикладные исследования, возглавляют академические программы, создают стартапы и разрабатывают передовые технологии в самых разных областях. KAPNA — это не просто профессиональное объединение, а интегрированная сеть, консолидирующая интеллектуальный потенциал, формирующая новое поколение лидеров и вносящая вклад в развитие науки, технологий и международного сотрудничества.



Арман Амиржан, PhD в области прикладной физики, Гарвардский университет





Летний ретрит определенно стал одним из главных событий моего лета. Сначала я колебался, стоит ли регистрироваться, но как только приехал и познакомился со всеми, сразу почувствовал расслабление и просто наслаждался каждым моментом. Атмосфера была дружелюбной и располагающей. Я никого не знал до приезда, но уже после первого дня казалось, что знаком со всеми давно. Для меня самое главное — это замечательные люди, которых я, вероятно, никогда бы не встретил иначе. Это определенно событие, которое стоит посетить хотя бы один раз, если есть такая возможность.



Ботагоз Куспангалиева, PhD в области химической инженерии и устойчивых технологий, Технологический институт Джорджии





KAPNA помогает не только тем, кто уже обучается за рубежом, но и оказывает поддержку школьникам, студентам и молодым исследователям в Казахстане. На сайте ассоциации есть подробный Guidebook для поступления на PhD, который помогает понять процесс подачи документов и узнать больше о научной карьере.



