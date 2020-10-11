Как казахстанские дети совмещают обучение в местной школе и на российских онлайн-платформах

Дарина Омурзакова, город — Алматы, преподаватель вуза













Почему решили, что необходимо дополнительное обучение





Я давно обратила внимание на недостатки классической школы: программа непродуманная, практики мало. Несмотря на то, что сын учится школе с довольно умелыми учителями, он мало что знал и умел. К 4 классу у него сформировались психологические проблемы, связанные с учебой, вплоть до того, что пришлось посещать психолога.

В августе я задумалась о дополнительном онлайн-обучении и выбрала школу Фоксфорд. Это единственная школа, предлагающая занятия в формате вебинаров с более или менее живой обратной связью: ребенок может писать в чате. Стоимость обучения — около 35 000 тенге в месяц. Также мне понравились молодые преподаватели, которых я увидела на дне открытых дверей.

Процесс обучения

. Мы решили сосредоточиться на русском, математике, казахском языке и отложить музыку, английский, самопознание, ИКТ — те предметы, которые можно нагнать.

Ребенок должен был заниматься каждый день русским и математикой. Для казахского языка наняли преподавателя. Но когда начали учиться, выяснилось, что даже в онлайн-школе он не может заниматься самостоятельно. Я должна постоянно сидеть рядом, иначе он отвлекается, и объяснять дополнительно, потому что у него много пробелов в знаниях. Правда, на сайте Фоксфорда изначально было написано, что это не самостоятельное обучение, родитель должен находиться рядом с ребенком.

2-3 раза в неделю мы выполняем уроки по русскому, математике и естествознанию по казахстанским учебникам. Те же предметы изучаем онлайн.

Как отреагировал ребенок

Вначале сыну понравилась идея онлайн-школы, но, когда он понял, что там нужно много трудиться и стараться понять объяснения, стал нервничать и отказывался учиться. У нас ушло несколько недель на то, чтобы привыкнуть к самой идее такого обучения.

Плюсы и минусы





Спустя этот небольшой промежуток времени я заметила, что сын начал понимать некоторые темы. Однако не благодаря занятиям в онлайн-школе, а только потому, что я сама занималась с ним. Нам все так же не хватает практики, я должна организовать и проконтролировать ее, на что у меня, к сожалению, нет времени.

Я наконец разобралась в казахстанских учебниках, узнала, какие именно пробелы у ребенка, и могу самостоятельно составить план обучения. Мы смотрим темы в наших учебниках, но занимаемся по советским. Возможность выбрать учебник — это плюс.

Если ребенок ярко выраженный холерик, он не организован и не любит учиться, онлайн-школа вам не помощник. Родителям все равно придется быть учителем полного рабочего дня для своего чада.

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Почему решили, что необходимо дополнительное обучение





Дочка сейчас пошла в 3 класс. Я решила, что ей нужно дополнительное онлайн-образование этой весной, когда начался карантин и все стали работать и учиться онлайн. Я четко увидела, как проходит обучение в местной школе и что там преподается. Все темы и задания скидывали в WhatsApp. Учителем для ребенка стала я: рассказывала темы и делала с ней домашнюю работу.

Мы выбрали онлайн-школу Фоксфорд. Мне было важно, чтобы сама платформа была удобная и ребенок мог общаться с учителем. Дочка услышала о Фоксфорде от какого-то блогера, показала мне ее и сказала, что хочет учиться там. Мне понравилось. Помимо того, что дети могут писать учителю свои вопросы на уроке, у детей есть чаты, где они общаются только друг с другом. Когда школа выслала мне пробные уроки по русскому, математике и информатике, я была в восторге, подписала контракт и оплатила сразу год обучения.

Стоимость обучения в 3 классе в этом учебном году — 250 000 тенге. Если выкупить курс в июне, то он будет стоить 200 000 тенге. Есть также формат обучения в записи, но тогда ребенок не может участвовать в чате. Такой формат, если оплачивать в июне, обойдется в 150 000 тенге.

Процесс обучения





В 09:00-09:30 ребенок садится за уроки казахстанской школы. Один видеоурок длится от 5 до 20 минут. Потом она выполняет домашнее задание, фотографирует его и отправляет учителю. В 12:30 дочка заканчивает все уроки: математику, русский, литературу, английский, казахский и самопознание. Потом у нее перерыв.

В 14:00 начинаются онлайн-уроки в школе Фоксфорд. Один урок длится от 45 до 55 минут. К каждому уроку есть дополнительная распечатка, и учитель говорит, какие задания сейчас нужно делать. Также для каждого предмета заводится отдельная тонкая тетрадь. И дети пишут в ней число, «Классная работа» и выжимки из правил. Когда заканчивается урок, открываются онлайн-задачи на самой платформе. В день проходит 2-3 урока.





В школе Фоксфорд ребенок изучает предметы: русский, математика, литература, информатика, английский, окружающий мир. Позже добавятся другие предметы. В дисциплине «Окружающий мир» объединены три предмета, которые есть в казахстанской программе: самопознание, естествознание, познание мира. Учителя — преподаватели вузов, уроки интересные, дети часто проводят эксперименты.

Как отреагировал ребенок





Дочери нравится, она адаптировалась с первого урока. Ей интересно учиться. Даже математика преподносится так, что ребенок сидит за компьютером все 45 минут и с интересом слушает учителя. Мне не нужно ее подгонять и контролировать процесс обучения. Дочь сама смотрит, во сколько у нее начинаются уроки, и садится заранее. У нее появилось больше ответственности и мотивации.

Плюсы и минусы





У ребенка мало свободного времени. Это минус и в то же время плюс. Сейчас на улице холодно, нет возможности погулять, но я знаю, что мой ребенок проводит весь свой день с пользой. У нее есть время отдохнуть и даже немного погулять.

Оксана Неплохова, 40 лет, город — Алматы, собственник и руководитель бухгалтерской компании ТОО Transatlantic Lone Star, аудитор













Почему решили, что необходимо дополнительное обучение





Я задумалась об этом летом, когда стало очевидно, что в сентябре дети не пойдут в школу. В четвертой четверти мне приходилось самой контролировать и организовывать обучение ребенка, потому что она тогда оканчивала первый класс. Было много сложностей с обучением на дистанционном формате в местной школе и я начала искать альтернативы.

Выбирала между InternetUrok и Фоксфорд. Склонились ко второму варианту, потому что нам понравились учителя, методика и сам сайт. Там было обучение в режиме реального времени и в записи. Режим реального времени дисциплинирует ребенка и учит выстраивать свои планы. Есть интересные интерактивы, помимо основной программы Фоксфорд дает курсы, которые развивают интеллект и кругозор. Самое главное — я хотела поднять мотивацию, чтобы дочке было интересно узнавать новое, поэтому мы выбрали то, что понравилось ей.

Процесс обучения





Ребенок занят практически полный день, с 10:00 до 18:00. Утром она смотрит уроки казахстанской программы, после обеда — российской онлайн-школы. В Фоксфорде изучает математику, русский язык, литературное чтение. Плюс дополнительным курсом английский язык и алгоритмику, то есть задачи на логику. В местной школе она изучает казахский язык, ИЗО и художественный труд.





Нам повезло с местной школой и учителем. Еще в августе я сказала, что мы поступили в российскую школу и будем пытаться совмещать обе программы. Учитель нас поддержала и даже предложила свою помощь. Сейчас мы отправляем домашние задания не строго по расписанию, а к выходным.

Как отреагировал ребенок





Дочке нравится российская платформа, поэтому она быстро адаптировалась. Она в восторге от классного руководителя. Несмотря на то, что на потоке 30-40 детей, учитель постоянно старается организовывать онлайн-экскурсии, а к Новому году они будут готовить сценку. Поэтому ей интересно, она быстро адаптировалась.

За каждое задание в Фоксфорде ставится не оценка, а балл. Причем, если ребенок набирает необходимое количество баллов, платформа дарит дополнительный образовательный курс либо скидку. Это мотивирует ребенка учиться лучше, набирать баллы. И мне не приходится напоминать ей, что пора делать уроки.

Плюсы и минусы





Мы поняли, что знания можно получить не только в школе. А минус в том, что ребенок устает, нагрузка действительно большая.

Было бы хорошо, если бы по определенным предметам ребенок проходил аттестацию на онлайн-платформе, потому что программы в любом случае пересекаются. А те уроки, которые российская онлайн-платформа не может дать — казахский язык, физкультуру, ИЗО, мы бы проходили в казахстанской школе.