Как казахстанка уехала на учебу в Штаты и стала сотрудником Dell Technologies

Туганай Борина приехала в Штаты по учебе. Теперь она занимает позицию онлайн бизнес-менеджера в Dell Technologies. Подробнее об особенностях адаптации, сложностях и карьере в новой стране в интервью.





Туганай Борина, 32 года, город — Остин, Online Business Manager, LinkedIn

О переезде

Я родилась и выросла в Астане. Первое знакомство со Штатами состоялось в 16 лет благодаря старшей сестре Боте. Именно она предложила мне принять участие в программе FLEX. У нас все получилось, и я провела целый год в американской семье. Училась в местной школе, узнавала изнутри быт страны. Была поражена системой образования, дополнительными занятиями, дружелюбным отношением учителей. Поэтому сразу поставила цель — продолжить обучение именно здесь. Будучи верной цели, окончила бакалавр по специальности инженер в University of Illinois по программе «Болашак», а затем и MBA в McCombs Business School.

Я даже не рассматривала варианты проживания и обучения в других странах. Один год жизни в американской семье остался в сознании, и неожиданно США стали моим вторым домом.

Об адаптациях и сложностях

При переезде сложности вызвали три момента:

— Страховка на медицинские услуги. Каждый поход к доктору — это сюрприз. Потому что цены на услуги выставляются после визита и одобрения страховой компанией. Даже если у вас самая крутая страховка, все равно есть какие-то исключения

— Лабораторные анализы. В Казахстане легко сдать любой анализ и получить результаты в сообщении на следующий день. В США нужно направление врача. Результаты тоже идут к врачу, и уже он перенаправляет их вам. Это может занять месяц

— Услуги красоты. Каждый раз, приезжая домой на каникулы, я проходила разные курсы: шугаринга, маникюра, фейсфитнеса, пилинга и макияжа, чтобы делать все самостоятельно. Потому что уровень сервиса в сфере красоты в США низкий.

Каждый поход к доктору — это сюрприз



Мне нравится готовить. И поначалу было сложно найти альтернативу привычным продуктам, понять, в какой магазин ходить, чтобы найти качественный органический товар. Мне помогли местные казахи и русскоязычная диаспора.

О карьере и развитии

Мой путь в США был через учебу, что сделало поиск работы и адаптацию более простыми. Благодаря университету я расширила круг друзей, вышла на прямую связь с работодателями и даже нашла будущего мужа. Если у вас есть возможность, поступайте в местные колледжи. И это не обязательно должны быть университеты Лиги Плюща.

После окончания MBA я получила несколько предложений о работе. Выбрала Dell Technologies, которые производят и продают компьютеры, мониторы, серверы. Я работаю онлайн бизнес-менеджером и отвечаю за продажи в интернет-магазине.

Если у вас есть возможность, поступайте в местные колледжи



Мне нравится фокус компании на ментальном и репродуктивном здоровье. К примеру, мы можем получать бесплатные сеансы с терапевтом. Также сотрудники имеют возможность заморозить свои яйцеклетки, а компания частично покрывает расходы, связанные с процедурой. Это здорово, что есть доступ к таким технологиям, когда женщина может «законсервировать» часть себя и родить, когда она будет эмоционально и финансово готова.

Как повлиял переезд





Я научилась брать ответственность за свое здоровье, благополучие и личный бренд. В планах учиться дальше. Может, освою еще одну профессию или выучу новый язык.

Для многих американцев я первая, кого они встретили из Казахстана. Мне хочется, чтобы после встречи со мной они всегда ассоциировали нашу страну с сильной, успешной и образованной нацией. Поэтому я регулярно занимаюсь спортом, увлекаюсь нутрициологией, стараюсь всегда быть доброжелательной к людям, так как казахи — самый гостеприимный народ!