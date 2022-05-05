Как казахстанец создает цифровых людей в Сан-Франциско и где учиться технологии Conversational AI

Артем Родичев долгое время работал в качестве Head of AI в компании Replika — самого крупного чат-бота в мире. Недавно он основал собственную компанию, в которой создает цифровых людей для бизнеса. Поговорили с ним о технологиях, которые он использует в работе, и узнали, где им можно научиться.





Артем Родичев, город — Сан-Франциско, основатель и СЕО компании Ex-Human, linkedin

О себе

Я родился и вырос в Алматы. Учился в школе №134 с математическим уклоном. Во время учебы увлекался программированием, участвовал в международных и республиканских олимпиадах. С этой страстью к точным наукам поступил в Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет вычислительной математики и кибернетики. Параллельно учился в «Школе анализа данных» от «Яндекса», куда затем устроился на fulltime работу.

После окончания вуза ушел в стартап. Он назывался Luka и занимался разработкой Conversational AI — строил чат-бота для поиска ресторанов. Это что-то вроде друга, который может пообщаться с вами, посоветовать классные места в городе, забронировать столик.

С этой идеей подались в Y Combinator и стали первым прошедшим стартапом из СНГ. Так мы переехали в Сан-Франциско с командой и продолжили работу на английском языке для американского рынка.

О технологии Conversational AI

Conversational AI — это термин-зонтик. Он собирает в себя технологический стек. Его можно поделить на два раздела.

Есть Goal-oriented боты, цель которых — выполнить определенную функцию, минимизировать количество диалоговых шагов с пользователем. К ним относятся Siri, Alexa и другие виртуальные помощники.

Второе направление — Оpen domain боты. Они решают не только функциональные, но и эмоциональные задачи. У них цель обратная — как можно дольше общаться с пользователем, завлекая и развлекая его. Такой бот может обсудить ваш день, новинки на Netflix, музыку.

О деятельности в Replika и Ex-Human

Наш ресторанный бот был из первой категории. В Сан-Франциско он не завоевал популярности, поэтому мы экспериментировали с другими решениями.

В этот момент произошел несчастный случай. Погиб друг нашей команды. И мы создали цифровой памятник, загрузили в нейросеть все его сообщения и создали Оpen domain чат-бота, который мог общаться, используя фразы из базы. Запустив его, поняли, что людям интересны эмоциональные переписки. Поэтому разработали приложение для создания своей AI копии. Это был бот, который во время общения задавал разные вопросы пользователям и учился у них, постепенно становясь цифровым двойником. Отсюда родилось новое название нашей компании — Replika.

В какой-то момент поняли, что людям не нужно общаться со своими копиями — им нужен друг, который выслушает и поддержит. Сегодня Replika — самый продвинутый Conversational AI в мире с 20 миллионами пользователей в США.

В Replika есть и визуальная часть. Помимо переписки, можно видеть 3D-модель в смартфоне или виртуальной реальности. Это сложная и дорогая технология, которую сложно оптимизировать. Однажды я задумался, как можно улучшить процесс создания 3D аватаров, и соединил Conversational AI с технологией Deepfake для создания полноценных цифровых людей. С этой идеей ушел из Replika и основал свой проект Ex-Human.





Наш первый продукт — Botify AI. Это что-то вроде демо технологии. В приложении можно пообщаться с историческими персонажами. У каждого своя личность. Например, Илон Маск будет говорить о Tesla и покорении космоса, а Боб Марли — о регги и Ямайке. Также можно создать собственного «цифрового человека». Для этого достаточно загрузить фото или видео, выбрать голос, по желанию добавить личные факты.

Где учиться Conversational AI

Conversational AI — это подраздел машинного обучения. Для начала желательно получить образование в этом направлении. Необходимо хорошо знать математику, программирование, теорию вероятностей, уметь писать код и строить его архитектуру.

Статьи — основной источник информации в нашей сфере

Если у вас уже есть база, начинайте читать статьи. Это основной источник информации в нашей сфере. Twitter — хорошая сеть для отслеживания новостей и анонсов. Советую подписаться на специалистов, профессоров, которые ведут исследования на тему, а также инженеров в крупных компаниях. Так вы сможете оставаться в курсе всех обновлений.

Как развивается сфера

Все больше взаимодействия с техникой происходит с помощью голоса. Виртуальные помощники, умные дома — все это относится к Conversational AI. Так что сфера развивается быстро.

Набирает обороты тренд, заменяющий цифровыми людьми продавцов и консультантов. Растет и сама технология. Google, Facebook, Microsoft и другие технологические гиганты проводят исследования, цель которых — сделать нейросети более умными и понимающими.