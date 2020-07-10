Как казахи живут в Саудовской Аравии: о переезде, сложностях и соотечественниках

Лаззат Кулова, 38 лет, город — Дахран, UX/ UI дизайнер, @lazzatke













О переезде и жизни в Саудовской Аравии

О казахах в Саудовской Аравии

В восточной провинции, где мы живем, около 22 казахских семей

О деятельности

О планах

Айнур Шулькенова, 33 года, город — Хобар, @ainur_shulkenova​













О переезде и жизни в Саудовской Аравии

Мы с супругом опытные экспаты, поэтому стараемся брать максимум от жизни в любой стране

О казахах в Саудовской Аравии

О деятельности

О планах

Асемкуль Бектемисова, 29 лет, город — Джидда, Electronic Operative, @ asemokaloka













О переезде и жизни в Саудовской Аравии

При переезде самое главное — подготовиться морально и материально

О казахах в Саудовской Аравии

О деятельности

О планах

Мой супруг родом из Иордании, но работал в самой крупной нефтяной компании — Saudi Aramco. Поэтому мы с детьми переехали к нему. Компания предоставила жилье, где все уже было приготовлено для жизни: мебель, постельное белье, даже посуда.Много международных школ, поэтому английский язык на хорошем уровне. Местные люди осторожные, но доброжелательные.Погодные условия здесь тяжелые — почти восемь месяцев в году жарко.Первое время мы жили в небольшом индустриальном городке, где не было службы такси. Приходилось ждать автобус от компании, чтобы поехать в торговый центр.Также девушки редко гуляют одни. Есть районы, где нельзя снимать платок. В гостях есть комнаты для женщин и для мужчин. Свадьбы и дни рождения тоже проходят по отдельности. Это можно объяснить привилегированным положением женщин в обществе.Например, творог я делаю сама. Многие русскоговорящие сами пекут хлеб, привозят из дома гречку, конфеты.Рекомендую заранее списаться с экспатами в стране, чтобы найти знакомых и не чувствовать себя одиноко. Также перед переездом лучше пройти медицинское обследование и получить косметические процедуры.Они устраивают национальные праздники, собираются на Наурыз. В восточной провинции, где мы живем, около 22 казахских семей.Ходим вместе на пробежки, прогулки, встречаемся в ресторанах, создали книжный клуб.Например, Womans club of Dhahran, Теннисная ассоциация, Toastmasters club — клуб для развития навыков публичных выступлений. Раз в год, ближе к Рождеству, экспаты организуют благотворительные ярмарки.Но могла заниматься волонтерской деятельностью. Поэтому я в качестве помощника учителя приходила в школу и работала с первоклассниками. Работала в библиотеке — раз в неделю читала книжки детям. Позже устраивала презентации, работала также на волонтерских основах в Women's club of Dakhran.При компании Saudi Aramco есть образовательный центр для студентов и взрослых, где можно предлагать свои услуги. Если у вас есть подтвержденные сертификатом навыки, они составляют для вас расписание, делают рассылку, и у тебя появляются студенты. Оплата символичная, но мне нравилась эта работа.Я обучаюсь на UX/UI-дизайнера, беру уроки по методикам обучения английскому языку. Увлекаюсь публичными выступлениями, мне интересно все, что связано с людьми, взаимоотношениями, коммуникациями, саморазвитием.В будущем хочу преподавать.При переезде нужно было пройти тщательный медосмотр в специализированной клинике в Казахстане. В стране строгие требования к здоровью прибывающих экспатов.Хотя женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину, женам экспатов получить местные права практически нереально. Нет общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров. Передвижение возможно только на такси и автобусах компаундов.Так как здесь много экспатов, школы переполнены. Чтобы попасть в хорошее учреждение, нужно пройти тестирование. Мы собирали отдельные папки с документами для каждой школы, проходили тестирование несколько дней. В итоге прошли в обе британские школы, так как до переезда жили в Лондоне и дети были подготовлены.Муж учил арабский — это помогает во время путешествий.Чаще всего они работают в компании Aramco, где есть хороший социальный пакет в виде просторного жилья, британской или американской школы для детей за счет компании, медстраховка. Больницы здесь хорошие, современные.Мы с казашками организовали книжный клуб, также я состою в английском книжном клубе. В компании супруга есть организация жен сотрудников. До карантина мы собирались на общую сессию зумбы, мастер-классы, завтраки, вечеринки, выезжали на экскурсии.. Во время карантина мы с соотечественниками перешли на зум-встречи, где каждая из нас делилась полезными знаниями. Одновременно мы учим детей гостеприимству, погружаем их в языковую среду.Особенность этой работы — международный трансфер. Мы выезжаем в разные страны, чтобы его карьера шла вверх. Компания ценит лояльных сотрудников, обучает, дает возможность роста в разных локациях.Мы хорошо изучили Саудовскую Аравию, посетили исторические достопримечательности, побывали в Омане, Иордании, Кувейте и ОАЭ, Бахрейне.Мы переехали сюда с супругом, а до переезда я пять лет жила в Британии.Но пришлось привыкать к жаре и к режиму работы местных заведений.Здесь особый менталитет — люди расслаблены, нет строгой дисциплины. Сотрудники могут надолго уйти на молитву.Лучше выучить цифры на палестинском.Но в Instagram общаюсь с девушками, которые живут в этой стране.Хочу быть информативно полезной для тех, кто хочет приехать в Саудию работать или учиться. Страна сейчас открыта для туристов. И я хочу рассказать и показать, что не стоит бояться этой страны.