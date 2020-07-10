Как казахи живут в Саудовской Аравии: о переезде, сложностях и соотечественниках

Лаззат Кулова, 38 лет, город — Дахран, UX/ UI дизайнер, @lazzatke
О переезде и жизни в Саудовской Аравии
Я живу в Саудовской Аравии с 2007 года. Мой супруг родом из Иордании, но работал в самой крупной нефтяной компании — Saudi Aramco. Поэтому мы с детьми переехали к нему. Компания предоставила жилье, где все уже было приготовлено для жизни: мебель, постельное белье, даже посуда.
Страна развитая, здесь строго соблюдаются права людей. Много международных школ, поэтому английский язык на хорошем уровне. Местные люди осторожные, но доброжелательные.
Часто иностранцы живут в одном районе, а местные — в другом.
Самая первая сложность — привыкнуть носить длинную одежду — абаю — и платок на голове в пятидесятиградусную жару. Погодные условия здесь тяжелые — почти восемь месяцев в году жарко.
Водить машину можно только в определенных местах, а такси приезжает не во все населенные пункты. Первое время мы жили в небольшом индустриальном городке, где не было службы такси. Приходилось ждать автобус от компании, чтобы поехать в торговый центр.
В стране есть рестораны, куда женщины не могут заходить или делают это с особого входа. Также девушки редко гуляют одни. Есть районы, где нельзя снимать платок. В гостях есть комнаты для женщин и для мужчин. Свадьбы и дни рождения тоже проходят по отдельности. Это можно объяснить привилегированным положением женщин в обществе.
В Саудовской Аравии нет многих привычных продуктов. Например, творог я делаю сама. Многие русскоговорящие сами пекут хлеб, привозят из дома гречку, конфеты.
Если вы планируете жить в Саудовской Аравии, нужно понимать, что вы едете в специфичную, особенную, консервативную страну, где нужно соблюдать местные правила. Рекомендую заранее списаться с экспатами в стране, чтобы найти знакомых и не чувствовать себя одиноко. Также перед переездом лучше пройти медицинское обследование и получить косметические процедуры.
О казахах в Саудовской Аравии
В столице Саудовской Аравии есть посольство Казахстана, там живет дружное и отзывчивое сообщество соотечественников. Они устраивают национальные праздники, собираются на Наурыз. В восточной провинции, где мы живем, около 22 казахских семей.
Мы тоже тесно общаемся, устраиваем совместные праздники. Ходим вместе на пробежки, прогулки, встречаемся в ресторанах, создали книжный клуб.
В восточной провинции, где мы живем, около 22 казахских семей
Также я состою в иностранных сообществах. Например, Womans club of Dhahran, Теннисная ассоциация, Toastmasters club — клуб для развития навыков публичных выступлений. Раз в год, ближе к Рождеству, экспаты организуют благотворительные ярмарки.
О деятельности
По контракту супруга, первое время я не имела права работать. Но могла заниматься волонтерской деятельностью. Поэтому я в качестве помощника учителя приходила в школу и работала с первоклассниками. Работала в библиотеке — раз в неделю читала книжки детям. Позже устраивала презентации, работала также на волонтерских основах в Women's club of Dakhran.
Первая оплачиваемая работа — инструктор по макияжу. При компании Saudi Aramco есть образовательный центр для студентов и взрослых, где можно предлагать свои услуги. Если у вас есть подтвержденные сертификатом навыки, они составляют для вас расписание, делают рассылку, и у тебя появляются студенты. Оплата символичная, но мне нравилась эта работа.
Сейчас моя деятельность разносторонняя. Я обучаюсь на UX/UI-дизайнера, беру уроки по методикам обучения английскому языку. Увлекаюсь публичными выступлениями, мне интересно все, что связано с людьми, взаимоотношениями, коммуникациями, саморазвитием.
О планах
В планах переезд в Штаты, где я буду поступать в магистратуру. В будущем хочу преподавать.
Айнур Шулькенова, 33 года, город — Хобар, @ainur_shulkenova
О переезде и жизни в Саудовской Аравии
Мы живем в Саудовской Аравии полтора года. При переезде нужно было пройти тщательный медосмотр в специализированной клинике в Казахстане. В стране строгие требования к здоровью прибывающих экспатов.
Было трудно привыкнуть к местному образу жизни. Хотя женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину, женам экспатов получить местные права практически нереально. Нет общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров. Передвижение возможно только на такси и автобусах компаундов.
Еще одна сложность — школа. Так как здесь много экспатов, школы переполнены. Чтобы попасть в хорошее учреждение, нужно пройти тестирование. Мы собирали отдельные папки с документами для каждой школы, проходили тестирование несколько дней. В итоге прошли в обе британские школы, так как до переезда жили в Лондоне и дети были подготовлены.
Период адаптации проходил быстро.
Мы с супругом опытные экспаты, поэтому стараемся брать максимум от жизни в любой стране
Мы с супругом опытные экспаты, поэтому стараемся брать максимум от жизни в любой стране. Муж учил арабский — это помогает во время путешествий.
О казахах в Саудовской Аравии
Казахстанцев в Саудовской Аравии много. Чаще всего они работают в компании Aramco, где есть хороший социальный пакет в виде просторного жилья, британской или американской школы для детей за счет компании, медстраховка. Больницы здесь хорошие, современные.
Я состою в нескольких сообществах. Мы с казашками организовали книжный клуб, также я состою в английском книжном клубе. В компании супруга есть организация жен сотрудников. До карантина мы собирались на общую сессию зумбы, мастер-классы, завтраки, вечеринки, выезжали на экскурсии.
Общение со своими за границей важно. Во время карантина мы с соотечественниками перешли на зум-встречи, где каждая из нас делилась полезными знаниями. Одновременно мы учим детей гостеприимству, погружаем их в языковую среду.
О деятельности
Мой супруг работает в международной компании больше 17 лет. Особенность этой работы — международный трансфер. Мы выезжаем в разные страны, чтобы его карьера шла вверх. Компания ценит лояльных сотрудников, обучает, дает возможность роста в разных локациях.
О планах
Наша «миссия» здесь завершилась, в конце месяца мы уезжаем на новое место. Мы хорошо изучили Саудовскую Аравию, посетили исторические достопримечательности, побывали в Омане, Иордании, Кувейте и ОАЭ, Бахрейне.
Асемкуль Бектемисова, 29 лет, город — Джидда, Electronic Operative, @asemokaloka
О переезде и жизни в Саудовской Аравии
Я живу в Саудовской Аравии уже полгода. Мы переехали сюда с супругом, а до переезда я пять лет жила в Британии.
Период адаптации прошел незаметно — был карантин, и мы работали из дома. Но пришлось привыкать к жаре и к режиму работы местных заведений.
При переезде самое главное — подготовиться морально и материально
При переезде самое главное — подготовиться морально и материально. Здесь особый менталитет — люди расслаблены, нет строгой дисциплины. Сотрудники могут надолго уйти на молитву.
Также не все саудиты говорят на английском языке. Лучше выучить цифры на палестинском.
О казахах в Саудовской Аравии
Я пока не встречала соотечественников в Саудовской Аравии и не состою ни в каких сообществах. Но в Instagram общаюсь с девушками, которые живут в этой стране.
О деятельности
Я занимаюсь блогом в Instagram. Хочу быть информативно полезной для тех, кто хочет приехать в Саудию работать или учиться. Страна сейчас открыта для туристов. И я хочу рассказать и показать, что не стоит бояться этой страны.
О планах
В планах работать над контентом и развиваться в новой стране.