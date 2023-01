Как JUSAN стал одним из самых узнаваемых брендов Казахстана

Управляющий директор по маркетингу, PR и ESG JUSAN, Олегжан Бекетаев, заслуженно получил награду The Best CMO на конференции Kazakhstan Marketing Conference 2023. Конференция проходит каждый год, помогая предпринимателям узнавать друг друга, находить новые решения и объединяться.

За последнее время JUSAN сильно изменился, что мы и видим по результатам конференции. Именно там профессионалы своего дела поделились своими целями на будущее, рассказали о тенденциях в мире и хорошо провели время.





Олегжан Бекетаев, управляющий директор по маркетингу, PR, ESG JUSAN





Я в маркетинге уже больше 15 лет. Начинал с рекламного агентства, что считаю большим плюсом, потому что агентство прокачивает важный навык — учит не сдаваться, а любой ценой достигать результата.

Много лет я работал в разных сферах: в автомобильных и косметических брендах, в банках и в строительных компаниях. Маркетинг везде похож, поэтому хорошему маркетологу не нужно бояться переходов из одного поля деятельности в другое. Так у профессионала расширяется кругозор и появляется насмотренность.

Также я много помогаю брендам и стартапам в лице независимого директора.





О результатах JUSAN





Весь прошлый год я занимался созданием сообщества маркетологов и увидел, что маркетологи стали более открытыми, стали идти на контакт, встречаясь на наших площадках. Сейчас они дружат, поэтому я уверен, что через некоторое время они начнут создавать крупные проекты вместе.

Второй важный пункт 2022 года — геймификация JUSAN. Мы пришли и показали, как можно интегрировать маркетинг в продукт, чтобы он стал приносить еще больше прибыли. Мы создали больше 60 имиджевых проектов, попали в мировой ESG-рейтинг S&P TOP 300, мы выпускаем на 70% больше новых карт, получили высокую оценку в App Store — 4.7 баллов, запустили лого саунд, создали музыкальный трек, сняли клип и много другое.





В маркетинге есть такое понятие top of mind, по которому можно определить успех продукта. Если ты спрашиваешь случайного прохожего о том, какие банки ему известны, то он обычно называет два-три самых узнаваемых, которые приходят в голову. И по данным мировых исследований, впоследствии около 70% таких людей обычно выбирают один из вариантов top of mind, чтобы разрешить свои проблемы или получить консультацию. Для любого маркетолога крайне важно быть в top of mind.

JUSAN стал третьим по узнаваемости, а хочет стать вторым — это амбициозная цель, потому что мы имеем дело с двумя другими мощными брендами с многолетней историей.





О премии





Получить награду лучшего маркетолога в Казахстане — это обещание самому себе и руководителям, что у нас будет правильный бренд, который станет успешным и узнаваемым. Тем более, что я обещал своей команде, что мы будем самыми крутыми маркетологами Казахстана. Я хочу, чтобы эта награда стала символом для моей команды, чтобы становиться лучше.





Об успехе





Клиент будет выбирать ту компанию, чьи ценности ему ближе всего. Например, JUSAN занимается вопросами ESG-экологии, образованием и креативным кластером, поэтому если клиенту близка эта тема, то он будет приобщаться к единомышленникам.

Такие моменты играют большую роль, когда дело касается успеха.

В основу JUSAN мы положили веру и любовь не просто на словах, а в действии. На выходе мы себя спрашиваем полезен ли наш продукт, важен ли он и дает ли он больше возможностей.





О планах бренда JUSAN





У нас с JUSAN одна цель на двоих — завоевать своего «каннского льва». Это будет лакмусовая бумажка, что маркетинг в Казахстане вышел на новый уровень.

Сейчас в приоритете для JUSAN — функции для казахоязычного населения. Мы уже начинаем работать с интересными инфлюенсерами и друзьями бренда JUSAN, с которыми хотим создавать коллаборации.

К международным рынкам JUSAN придет позже, скорее всего в 2024 году.

Если говорить о более обширных планах и целях — я хочу, чтобы маркетологи в Казахстане прошли свой путь от «рекламщика до ТОПа», тем более, что рынок к этому готов и, конечно, чтобы появилось понимание, что такое хороший маркетолог.





JUSAN — это казахский бренд, который вкладывается в развитие своих людей, казахского языка, культуры и образования. И это очень круто работает, когда такие проекты создаются с чистыми намерениями помочь другому человеку, сделать его счастливым и наградить самыми лучшими эмоциями.