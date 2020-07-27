Как изменится парк Дружбы в Алматы

В парке Дружбы им. Хамита Ергали, расположенном в Бостандыкском районе, на ул. Тимирязева — Шашкина — р. Есентай, возобновились работы по реконструкции после месячного простоя. Акимат изменил предыдущий проект согласно пожеланиям жителей района.

Поменяли общую концепцию, сделали парк более экологичным. Убрали ненужные жителям элементы: сцены, беседки заменили на прозрачные перголы, уменьшили количество асфальтовых дорожек. Также по желанию жителей приведут к единообразию скамейки, МАФы, перголы.

Увеличили детскую и спортивные площадки. Детская площадка будет полностью деревянной и абсолютно уникальной в нашем городе, такой пока нигде нет.