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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как изменится парк Дружбы в Алматы
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Сегодня в 10:21

Как изменится парк Дружбы в Алматы

В парке Дружбы им. Хамита Ергали, расположенном в Бостандыкском районе, на ул. Тимирязева — Шашкина — р. Есентай, возобновились работы по реконструкции после месячного простоя. Акимат изменил предыдущий проект согласно пожеланиям жителей района.

Поменяли общую концепцию, сделали парк более экологичным. Убрали ненужные жителям элементы: сцены, беседки заменили на прозрачные перголы, уменьшили количество асфальтовых дорожек. Также по желанию жителей приведут к единообразию скамейки, МАФы, перголы.

Увеличили детскую и спортивные площадки. Детская площадка будет полностью деревянной и абсолютно уникальной в нашем городе, такой пока нигде нет.

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#алматы #парк
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