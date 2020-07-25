Как изменилось поведение потребителей в образовании и почему ученикам не нравится онлайн

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.



Кризис изменил подход к образованию, многим пришлось перестраивать свои процессы в онлайне. Поведение потребителей тоже изменилось. Мы поговорили с руководителями казахстанских образовательных центров и узнали, как они работают сейчас.



Алина Абдрахманова, 27 лет, родной город — Тараз, директор Geneva Business School Kazakhstan







Как университет, мы отличаемся от других образовательных платформ, у нас есть свое комьюнити студентов, поэтому мы планируем возвращение к офлайн-формату, как только будет возможность. Переход на онлайн-формат был несложным, мы ввели возможность обучения в VR, это дешевле на 25%, внедряем разные подходы, чтобы обучение было более эффективным и не сильно отставало от офлайн-обучения. Уменьшится ли количество учеников, сказать сложно — учебный год начинается у нас только в сентябре.





Дана Султанбаева, 23 года, родной город — Павлодар, менеджер по образованию за рубежом







Нашему центру в этом году 10 лет, мы представляем зарубежные университеты, у каждого из которых свои правила, кто-то разрешает обучение на кампусе, кто-то проводит первый семестр онлайн.



Стоимость обучения пока не поменялась, но университеты начали предоставлять более лояльные условия по оплате обучения, предоставляют гибкие скидки, удобные и мягкие условия по зачислению.



Конкуренция при переходе в онлайн выросла, но мы существуем достаточно долго, и люди знают нашу историю, поэтому обращаются к нам. Онлайн-формат дал нам больше возможностей. Сейчас расстояние между кандидатом и университетом сокращается, что дает возможность сделать правильный выбор по стране, университету, программе обучения. Кризис изменил подход к образованию, многим пришлось перестраивать свои процессы в онлайне. Поведение потребителей тоже изменилось. Мы поговорили с руководителями казахстанских образовательных центров и узнали, как они работают сейчас.Переход на онлайн-формат был несложным, мы ввели возможность обучения в VR, это дешевле на 25%, внедряем разные подходы, чтобы обучение было более эффективным и не сильно отставало от офлайн-обучения. Уменьшится ли количество учеников, сказать сложно — учебный год начинается у нас только в сентябре.Онлайн-формат дал нам больше возможностей. Сейчас расстояние между кандидатом и университетом сокращается, что дает возможность сделать правильный выбор по стране, университету, программе обучения.





Игорь Рыбкин, 32 года, родной город — Державинск, директор по развитию академии «Шаг» @itstep.astana







Академии в Казахстане в этом году 7 лет, при переходе в онлайн были определенные проблемы, но мы их решаем. Даже если бывают неполадки со связью, то весь урок записывается, можно провести дополнительное занятие с преподавателем и обсудить. Конкуренция не изменилась, поменялись форматы, подходы к донесению клиента в образовательной сфере.



Есть часть клиентов, которых не устраивает формат онлайн, но количество учеников снизилось не только поэтому. В основном это ситуация на рынке: люди стали больше экономить.





Асан Паржанов, 26 лет, родной город — Кентау, сооснователь «СпасиBeaucoup»







Мы с командой в сжатые сроки перевели все в онлайн в марте этого года, так как еще с 2018 года у нас были студенты, занимающиеся по скайпу. Обеспечили несколько кабинетов сетью для тех преподавателей, кто не имеет возможности работать из дома.



Количество учеников уменьшилось, около 40% клиентов не хотят признавать дистанционное обучение. Поэтому с марта месяца мы используем резервные деньги, чтобы платить сотрудникам зарплату. Цены мы не повышаем, так как в феврале, до карантина, установили новый прайс.



Даже если бывают неполадки со связью, то весь урок записывается, можно провести дополнительное занятие с преподавателем и обсудить. Конкуренция не изменилась, поменялись форматы, подходы к донесению клиента в образовательной сфере.В основном это ситуация на рынке: люди стали больше экономить.Обеспечили несколько кабинетов сетью для тех преподавателей, кто не имеет возможности работать из дома.Поэтому с марта месяца мы используем резервные деньги, чтобы платить сотрудникам зарплату. Цены мы не повышаем, так как в феврале, до карантина, установили новый прайс.