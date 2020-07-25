Как изменилось поведение потребителей в образовании и почему ученикам не нравится онлайн

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.
Кризис изменил подход к образованию, многим пришлось перестраивать свои процессы в онлайне. Поведение потребителей тоже изменилось. Мы поговорили с руководителями казахстанских образовательных центров и узнали, как они работают сейчас.
Алина Абдрахманова, 27 лет, родной город — Тараз, директор Geneva Business School Kazakhstan
Как университет, мы отличаемся от других образовательных платформ, у нас есть свое комьюнити студентов, поэтому мы планируем возвращение к офлайн-формату, как только будет возможность. Переход на онлайн-формат был несложным, мы ввели возможность обучения в VR, это дешевле на 25%, внедряем разные подходы, чтобы обучение было более эффективным и не сильно отставало от офлайн-обучения. Уменьшится ли количество учеников, сказать сложно — учебный год начинается у нас только в сентябре.
Дана Султанбаева, 23 года, родной город — Павлодар, менеджер по образованию за рубежом
Нашему центру в этом году 10 лет, мы представляем зарубежные университеты, у каждого из которых свои правила, кто-то разрешает обучение на кампусе, кто-то проводит первый семестр онлайн.
Стоимость обучения пока не поменялась, но университеты начали предоставлять более лояльные условия по оплате обучения, предоставляют гибкие скидки, удобные и мягкие условия по зачислению.
Конкуренция при переходе в онлайн выросла, но мы существуем достаточно долго, и люди знают нашу историю, поэтому обращаются к нам. Онлайн-формат дал нам больше возможностей. Сейчас расстояние между кандидатом и университетом сокращается, что дает возможность сделать правильный выбор по стране, университету, программе обучения.
Академии в Казахстане в этом году 7 лет, при переходе в онлайн были определенные проблемы, но мы их решаем. Даже если бывают неполадки со связью, то весь урок записывается, можно провести дополнительное занятие с преподавателем и обсудить. Конкуренция не изменилась, поменялись форматы, подходы к донесению клиента в образовательной сфере.
Есть часть клиентов, которых не устраивает формат онлайн, но количество учеников снизилось не только поэтому. В основном это ситуация на рынке: люди стали больше экономить.
Асан Паржанов, 26 лет, родной город — Кентау, сооснователь «СпасиBeaucoup»
Мы с командой в сжатые сроки перевели все в онлайн в марте этого года, так как еще с 2018 года у нас были студенты, занимающиеся по скайпу. Обеспечили несколько кабинетов сетью для тех преподавателей, кто не имеет возможности работать из дома.
Количество учеников уменьшилось, около 40% клиентов не хотят признавать дистанционное обучение. Поэтому с марта месяца мы используем резервные деньги, чтобы платить сотрудникам зарплату. Цены мы не повышаем, так как в феврале, до карантина, установили новый прайс.
Осуществить переход в онлайн было несложно, сейчас в работе мы используем Skype, Zoom и Goоgle Classroom.
Многие клиенты считают, что онлайн-обучение малоэффективно, в частности из-за технических сбоев. Поэтому количество учеников уменьшилось. Цены не изменились, так как подход остался таким же: преподаватель уделяет ученику столько же времени, сколько и на офлайн-занятиях. Но мы предоставляем бонусные занятия и уроки.
Конкуренция у нас была даже во время офлайн-обучения. Но у нас более комплексный подход: помимо основного обучения мы помогаем ученикам регистрироваться на сайтах университетов и колледжей, оплачиваем стоимость экзамена и предоставляем учебные материалы.
WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.