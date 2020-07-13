Как изменилось поведение потребителей в Казахстане при посещении ресторанов и кафе

В разных странах заведения общественного питания возвращаются к работе, в Казахстане разрешено работать летним террасам. WE communication agency узнали, как изменилось поведение потребителей в общественном питании за последнее время.
Владельцы, маркетологи и бренд-менеджеры казахстанских ресторанов и кафе ответили на наши вопросы и поделились информацией о том, как они сегодня работают.
Златослава Близнюк, управляющий директор ресторана «Мельница»
Наше заведение на рынке больше десяти лет. Нам было не сложно перейти на формат доставки и летних террас, потому что мы так и работали раньше. С обычной выручки на доставке у нас осталось только 6%.
Пищевые привычки наших клиентов изменились. Если раньше на дом заказывали домашнюю еду, пиццу, бургеры, то сейчас, во время карантина, домашнюю еду заказывают реже — люди сидят дома и готовят сами. Так как сократилось время работы ресторанов, то автоматически сократилось и время посещения. Раньше гости приходили сразу после работы и могли сидеть в ресторане до 22:00, а сейчас только до 20:00.
Асем Туребекова, бренд-менеджер сети ресторанов «Дареджани»
Мы перешли на формат доставки и летних террас, но это было сложно, потому что пришлось сократить количество посадочных мест в связи с требованиями безопасности. Если раньше на летних террасах было 30 мест, то сейчас их в два раза меньше. Мы планировали запустить собственную доставку, но в неспешном режиме. Сейчас будем ускорять этот процесс, запускать своих курьеров, чтобы гости могли заказывать не только через агрегаторы.
Мы не заметили, чтобы пищевые привычки потребителей сильно изменились. Но сейчас гости стараются заказывать блюда, которые быстро готовятся и которые можно быстро съесть. Стараются надолго не задерживаться в ресторане, хотя первое время на летние терассы были большие очереди.
Как бизнес, который работает с людьми, мы сами заинтересованы в том, чтобы клиентам у нас было комфортно и безопасно. Мы даже убрали из чеков процент за обслуживание.
Вячеслав Пак, CR-менеджер Cafe Rafe
Мы больше десяти лет работаем на доставку, поэтому нам не пришлось ее запускать в экстренном режиме. Мы пока не делали анализ, как изменились пищевые привычки потребителей, но если смотреть в формате доставки, то есть два фактора: это цена и то, насколько возможно дома это разогреть. Сейчас люди заказывают то, что можно подогреть и быстро съесть.
Люди начинают привыкать больше сидеть и кушать на улице, на открытом воздухе, так создаются новые тренды. Гости стали меньше оставлять чаевые, так как производят оплату картой, а оставлять чаевые по карте пока не решаются.
Люди стали осторожнее и уже не так охотно ходят по общественным местам, но, надеемся, это скоро изменится.
Артем Марченко, CEO The Chef Group, ресторан Zina
Во время первого карантина мы перешли на формат доставки и летних террас, это было сложно осуществить. Две недели мы работали не просто в минус, а в супербольшой минус.
Пищевые привычки клиентов не сильно изменились, но сейчас больше заказывают ту еду, которая при разогреве и при доставке не сильно меняет вид и не теряет в качестве. Есть категория людей, которые не поменяли свои привычки, а для некоторых рестораны сейчас не доступны.
Людям хочется прийти посидеть большой компанией, но мы не разрешаем сидеть за одним столом более чем четырем гостям, из-за этого иногда получаем негативные отзывы. Но большинство гостей относятся с пониманием.
Если находиться в проветриваемом пространстве или на улице, то вырабатывается гормон счастья, который поддерживает иммунитет.
Нина Киреева-Дос Сантос, директор бразильского ресторана «РИО»
Люди стали меньше посещать заведения, уменьшился спрос на бизнес-ланчи, так как многие сейчас работают из дома, поэтому мы их отменили. Благодаря карантину у нас в меню появилась тушенка, ее активно заказывают, так как это удобный продукт.
Раньше у нас часто праздновали семейные мероприятия, теперь люди отмечают их дома, но заказывают нас доставку. А раньше все было наоборот, гости приходили к нам отдохнуть и равлечься.
Айжан Кусаинова, предприниматель, совладелец сети ресторанов SVOY и CoffeeNOVA
Мы давно перешли на формат доставки и летних терасс, но за последние две недели выручка заведений сильно упала.
Постоянные гости продолжают заказывать любимые блюда, их пищевые привычки не особо изменились. Поведение при посещении летников или при заказе еды на дом изменилось. Раньше люди приходили в завдение только в 20:00 и сидели по 3-4 часа, а сейчас им нужно уже в 20:00 уходить. К термометрии гости относятся с пониманием, даже шутят. Радует, что у гостей есть оптимизм.
Благодарим гостей за то, что они нас поддерживают, любят наши заведения и заказывают доставку.
WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.