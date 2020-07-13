Как изменилось поведение потребителей в Казахстане при посещении ресторанов и кафе

Златослава Близнюк, управляющий директор ресторана «Мельница»

Асем Туребекова, бренд-менеджер сети ресторанов «Дареджани»

Вячеслав Пак, CR-менеджер Cafe Rafe

Артем Марченко, CEO The Chef Group, ресторан Zina

Нина Киреева-Дос Сантос, директор бразильского ресторана «РИО»

Айжан Кусаинова, предприниматель, совладелец сети ресторанов SVOY и CoffeeNOVA

В разных странах заведения общественного питания возвращаются к работе, в Казахстане разрешено работать летним террасам. WE communication agency узнали, как изменилось поведение потребителей в общественном питании за последнее время.Владельцы, маркетологи и бренд-менеджеры казахстанских ресторанов и кафе ответили на наши вопросы и поделились информацией о том, как они сегодня работают.Нам было не сложно перейти на формат доставки и летних террас, потому что мы так и работали раньше. С обычной выручки на доставке у нас осталось только 6%.Если раньше на дом заказывали домашнюю еду, пиццу, бургеры, то сейчас, во время карантина, домашнюю еду заказывают реже — люди сидят дома и готовят сами. Так как сократилось время работы ресторанов, то автоматически сократилось и время посещения. Раньше гости приходили сразу после работы и могли сидеть в ресторане до 22:00, а сейчас только до 20:00.Если раньше на летних террасах было 30 мест, то сейчас их в два раза меньше. Мы планировали запустить собственную доставку, но в неспешном режиме. Сейчас будем ускорять этот процесс, запускать своих курьеров, чтобы гости могли заказывать не только через агрегаторы.Но сейчас гости стараются заказывать блюда, которые быстро готовятся и которые можно быстро съесть. Стараются надолго не задерживаться в ресторане, хотя первое время на летние терассы были большие очереди.Мы даже убрали из чеков процент за обслуживание.Мы пока не делали анализ, как изменились пищевые привычки потребителей, но если смотреть в формате доставки, то есть два фактора: это цена и то, насколько возможно дома это разогреть. Сейчас люди заказывают то, что можно подогреть и быстро съесть.Гости стали меньше оставлять чаевые, так как производят оплату картой, а оставлять чаевые по карте пока не решаются.Две недели мы работали не просто в минус, а в супербольшой минус.Есть категория людей, которые не поменяли свои привычки, а для некоторых рестораны сейчас не доступны.Но большинство гостей относятся с пониманием.Благодаря карантину у нас в меню появилась тушенка, ее активно заказывают, так как это удобный продукт.А раньше все было наоборот, гости приходили к нам отдохнуть и равлечься.Поведение при посещении летников или при заказе еды на дом изменилось. Раньше люди приходили в завдение только в 20:00 и сидели по 3-4 часа, а сейчас им нужно уже в 20:00 уходить. К термометрии гости относятся с пониманием, даже шутят. Радует, что у гостей есть оптимизм.