Как искусственный интеллект вошел в нашу жизнь: 10 сфер, где применяется эта технология

Искусственный интеллект кажется нам изобретением будущего, тем, что увидят лишь наши внуки. Тем не менее он уже прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Рассказываем об этом.





Искусственный интеллект кажется нам изобретением будущего, тем, что увидят лишь наши внуки. Кто-то снимает сериалы про умные системы, которые способны устроить настоящий апокалипсис, другие верят, что они навсегда упростят нашу жизнь. Тем не менее искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Рассказываем об этом.





Автомобили с автопилотом









Илон Маск известен тем, что создает ракеты, электрокары и беспилотные автомобили. Например, самый известный беспилотник — Tesla Model S.

Такие мировые автопроизводители, как BMW, Volvo, Nissan, Ford, тоже разрабатывают свои модели беспилотных автомобилей.

В скором времени мы будем полностью надеяться на автопилот, который будет обходиться без водителя.





Службы навигации





Существует много приложений для GPS-навигации, которые позволяют нам с помощью искусственного интеллекта использовать карты в режиме реального времени. Такими функциями уже не удивишь, но они облегчили нашу жизнь.

Например, такие приложения, как 2Gis, Google Map и Waze, учитывают пробки во всех районах, предупреждают о проведении дорожных работ, находят самый быстрый маршрут до места назначения.





Нативная реклама









Все мы шутим, когда при упоминании какой-то темы, социальные сети рекомендуют нам услуги из этой сферы. Искусственный интеллект помогает приложениям анализировать поисковые запросы, использует распознавание речи пользователей и подбирает индивидуальный контент.

Поскольку технология постоянно совершенствуется, возможно, она еще больше будет влиять на то, как мы принимаем решения и взаимодействуем с брендами.





Виртуальные голосовые помощники





Виртуальный помощник — это программа, которая может выполнять задачи, основанные на информации от пользователя. С помощью интернета она анализирует его местонахождение, погоду, дорожный трафик, свежие новости.

К примеру, программы Siri, Alexa, Microsoft Cortana,«Алиса» заменяют функции секретаря, управляют умным домом или автоматизируют бизнес-процессы. Эти приложения напоминают «Джарвиса» из Железного человека.





Финансы и банковская отрасль









Финансовые учреждения не остались в стороне, правда, искусственный интеллект внедряют чуть медленнее. ИИ используется многими банками для персонализации общения с клиентами и в собственных мобильных приложениях.

Goldman Sachs, один из крупных банков в мире, разработал приложение Simon. Это онлайн-приложение связывает все банки для продажи инвестиционных продуктов.





Медицина





Например, программа IBM Watson Health помогает упростить медицинские и клинические исследования для здравоохранения за счет использования искусственного интеллекта, данных, аналитики, облачных вычислений и других передовых информационных технологий. Простыми словами, эта технология помогает врачу быстрее выяснить диагноз пациента.

Также есть программы, например, позволяющие обнаружить раковые клетки и патологии у детей.





Безопасность









Функция «Распознавание лиц», которая есть в каждом смартфоне, тоже плод работы искусственного интеллекта. Такие технологии применяют также в аэропортах, крупных компаниях, на дорогах.





Искусство





Искусственный интеллект сегодня увлекается и творчеством. В мире уже вовсю тестируются возможности создания произведений с помощью аналитики.

Например, проект «Следующий Рембрандт» представляет собой 3D-печатную картину, созданную исключительно из данных о работах Рембрандта. Она была создана с использованием алгоритмов распознавания лиц.





Музыка









Следующая отрасль для творчества ИИ — музыка. В 2016 году «Яндекс» выпустил целый альбом под названием «Нейронная оборона». В него вошли 13 песен в стиле Егора Летова, которые были сгенерированы нейросетями. На следующий год вышел альбом Neurona на основе песен группы Nirvana, тексты для которых также сочинил искусственный интеллект. Но эта не первая музыка, созданная компьютером.

Первая композиция, созданная с помощью ИИ, появилась в 1957 году под названием The Silver Scale.





Кинематограф





Искусственный интеллект может создавать и сюжеты по высчитанным алгоритмам. Например, режиссер Оскар Шарп и программист Росс Гудвин создали машину для написания сценарий. Снабдили «Джетсона» сотнями научно-фантастических, телевизионных и киносценариев.





Журналистика









Сегодня можно также писать статьи и новостные заметки с помощью технологий.

В 2020 году The Guardian опубликовали колонку, написанную нейросетью GPT-3. Первым предложением ИИ стало: «Я не человек. Я — робот. Мыслящий робот. Я использую только 0,12% своих когнитивных способностей». Это был не первый опыт ИИ в работе журналистов. В 2017 The Economist опубликовали статью, написанную искусственным интеллектом, но текст не имел смысла. За три года нейросеть пришла к быстрому прогрессу и, скорее всего, также быстро сможет использоваться и в журналистике.