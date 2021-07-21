Как и зачем казахстанским IT-стартапам искать поддержку среди крупных компаний

Акбота Иcсаханова, трекер стартапов в IT-холдинге Kazdream

Я работаю в IT-холдинге Kazdream в качестве трекера стартапов. Помогаю командам с инновационными идеями, грамотно подойти к реализации проекта, а компании находить новые продукты для инвестирования.





Что такое стартап

В интернете есть большое количество определений слова «стартап». В большинстве они описывают бизнес-проекты, которые только начинают свой путь.

Но, работая над созданием IT-продуктов, под стартапами мы рассматриваем проекты, которые стремятся выполнять определенный пул задач. В своем первоначальном виде они могут стать решением для главной задачи. Это значит, что мы говорим об IT-продукте, который сможет помочь пользователям закрыть их боль.

В основе продукта лежит идея. Если определить цель продукта, его главное назначение, сформулировать гипотезу и проверить ее, то можно начать разговор о стартапе.

Например, программное обеспечение для работы с аудио данными — это система, которая потенциально имеет несколько вариантов применения. Если мы говорим, что хотим создать систему, которая поможет преподавателям переводить лекции в текст, то мы сразу обозначаем: главную цель, потенциального пользователя и сферу применения. Это помогает понять, какие исследования нужно сделать, над какой гипотезой поработать и какой должен быть результат.

Конкуренция и инвестиции

Неизменный ресурс, который нужен стартапам — это инвестиции. Они нужны как инструмент для привлечения нужных специалистов, создания материальной базы, разработки MVP — минимально жизнеспособного продукта, проверки гипотез, активного маркетинга и самое главное — быстрого роста.

Хорошие идеи не приходят в одну голову. Поэтому у любого проекта есть либо действующие конкуренты, либо такие же стартаперы, которые готовы представить рынку свое решение. Дополнительные инвестиции помогают проекту быстрее «выстрельнуть» и стать первыми на рынке.

Привлекать в проект деньги на этапе зарождения идеи — рискованный подход. Зачастую проекты ищут финансирование, проверив гипотезу, сделав первые продажи и выводы, рассчитав бизнес-план. Так они могут грамотно презентовать инвестору стартап, обозначив необходимую сумму, этапы развития и перспективы роста.

Крупный игрок, как инвестор и ментор

В сфере IT особенно остро стоит вопрос компетентности специалистов. Направления быстро растут и развиваются, охватывая самые разные аспекты жизни. Для работы над продуктом нужны аналитики, разработчики, дизайнеры, зачастую специалисты-предметники.

Стартапер, начиная разработку идеи, может заниматься этим один или с командой коллег-энтузиастов. И даже если у команды есть все вышеуказанные специалисты, то нужны маркетологи, бухгалтера, юристы, которые также будут поддерживать работу молодого проекта. На данном этапе команде выгодно найти не только финансирование, но и тех самых экспертов, которые помогут создать полноценный продукт и продать его.





Я работаю в IT-холдинге Kazdream. Мы занимаемся тем, что ищем IT-проекты, которые можно и нужно поддержать. Мы инвестируем, консультируем и помогаем развить инновационные идеи в полноценный проект. Для нас важно создавать полезные продукты, которые помогут поддержать безопасность или сделать будущее Казахстана комфортнее. И мы готовы вкладывать в такие проекты не только деньги, но и внимание наших экспертов.

Так, новые команды получают возможность создать продукт, регулярно получая рекомендации от более опытных коллег. Выступая в роли менторов, мы помогаем создать надежный и востребованный продукт.

Трекер стартапов и его помощь в ускорении работы

Мы анализируем перспективность работы над продуктом. Зачастую оказываем поддержку на начальных этапах развития стартапа, после посева и первых результатов. Как трекер, я помогаю стартаперам проработать гипотезы, наметить финансовый план и оценить рентабельность проекта.

На начальных этапах предпринимателям необходим взгляд со стороны, объективное мнение, помощь по ускорению работы. Трекер дает это команде и позволяет сэкономить ресурсы, перенаправить на более прибыльное дело.

Иногда, если гипотезы проверены и продукт не готов для рынка или не показал результатов, то нужно замораживать проекты.

Результат партнерства

Для того, чтобы оказаться в ситуации win-win все стороны должны приложить усилия и в течение нескольких месяцев поэтапно развивать продукт.

Если вся работа выстроена верно, то мы получаем результаты, которыми довольны участники. Стартап перерастает в самостоятельную компанию с полезным рабочим продуктом, оправдывая инвестиции холдинга. У трекера получается дополнить существующую экосистему крутым проектом и закрыть потребности как новой компании, так и Kazdream.