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Как и когда кыргызстанцы могут полететь в Дубай
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Сегодня в 11:09

Как и когда кыргызстанцы могут полететь в Дубай

Генеральное консульство КР в Дубае и северных эмиратах рассказало о расписании рейсов и других важных моментах авиасообщения с ОАЭ.

8 августа Кыргызстан возобновил регулярные рейсы с этой арабской страной. Авиакомпания Fly Dubai будет выполнять перелеты по маршруту Дубай — Бишкек — Дубай один раз в неделю, по пятницам.

Расписание рейсов на август: 14 августа, 21 августа, 28 августа.

Указанными рейсами в Кыргызстан, в том числе транзитом, могут следовать:

— граждане КР

— граждане иностранных государств, являющиеся близкими родственниками граждан КР, при наличии подтверждающих документов (супруги, дети, родители)

— иностранцы и лица без гражданства, имеющие действующие трудовые визы КР (типа W1 и W2)

— сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в КР

— члены официальных иностранных делегаций.

Иностранцы и лица без гражданства, не попадающие в указанную категорию, временно не могут въехать в Кыргызстан из-за действующих ограничений.

Порядок для граждан КР, желающих посетить ОАЭ с краткосрочными целями:

— рекомендуется наличие обратного билета на рейс Бишкек — Дубай — Бишкек

— требуется наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус, полученной не более чем за 96 часов до вылета (за исключением детей до 12 лет и пассажиров с инвалидностью)

— необходима международная медицинская страховка

— требуется виза ОАЭ соответствующей категории

— информацию о лаборатории, в которой можно сделать тест, надо уточнить в представительстве компании Fly Dubai в Бишкеке (телефон 0312 319 000).

Источник: sputnik.kg

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#кыргызстан #дубай #авиарейсы
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