Как фестиваль Go Viral объединяет креативных людей из Центральной Азии

Познакомились с амбассадорами фестиваля Go Viral в странах Центральной Азии и узнали, чем запомнится мероприятие в этом году.





Таджикистан

Манижа Бабакулова, 27 лет, город — Душанбе, амбассадор проекта Go Viral Tajikistan, linkedin.com





О себе





Я амбассадор проекта Go Viral в Таджикистане. Это значит, что я выступаю лицом фестиваля и представляю его в своей стране. Работаю в качестве проектного менеджера, который отвечает за контентную часть и за реализацию мероприятия.

Раннее я работала проектным менеджером Таджикского Культурного Центра при Посольстве Таджикистана в Великобритании, а до этого участвовала в проекте Go Viral в качестве ивент-менеджера.

Мне нравится быть частью чего-то действительно значимого и масштабного, того, что приносит существенные и видимые плоды для развития общества. Я еще никогда не получала столько опыта за короткий промежуток времени, как на фестивале GoViral.

О фестивале Go Viral в Таджикистане





Впервые Go Viral прошел в Таджикистане в 2019 году и проходил два дня. После началась пандемия, и два года подряд мероприятие проходило в формате онлайн. А в конце 2021 года был проведен мини-фестиваль в Худжанде.

В 2022 году за три дня фестиваль Go Viral в Душанбе собрал до 2500 человек: гостей, участников, спикеров и волонтеров.

У нас были панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги и воркшопы. Их проводили специалисты и эксперты четырех секторов: медиа, бизнес, культура и технологии. Также проводились документальные показы, выставки молодых художников, экскурсии по архитектурным объектам столицы Таджикистана.





В этом году был акцент на два сектора: технологии и культура. Поэтому большинство вопросов были посвящены актуальным вопросам и вызовам IT, новым технологиям, цифровым трансформациям, креативным индустриям, трендам искусства, а также преодолению страхов творческих деятелей.

Мы пригласили независимых экспертов и представителей крупных организаций, банков, образовательных центров, телекоммуникационных компаний, фрилансеров, стартаперов, арт-менеджеров, искусствоведов и художников. В фестивальной программе приняли участие 53 спикера и 20 музыкантов.

Из-за пандемии в городе было затишье. А фестиваль стал глотком свежего воздуха и выстрелил как самое масштабное событие года.

Программа была насыщенной. Параллельно проходили по четыре сессии. Все залы набивались до отказа. Людям было интересно послушать ведущих спикеров Душанбе.

В последний день был показ фильма Анисы Сабири: «Ритмы утраченного времени». Работа раскрывает историю, философию и развитие разных субкультур Таджикистана, его традиционной музыки и музыкальных инструментов, танцев, музеев, а также людей, благодаря которым эта уникальная культура сохраняется. Фильма по-прежнему нет в свободном доступе, и у многих появилась возможность посмотреть его именно на фестивале.

Конец каждого дня завершался зажигательной музыкой от местных исполнителей и групп. Мы организовали грандиозный концерт Далера Назарова, одного из любимых певцов в Таджикистане.

Узбекистан





Гульрабо, город — Ташкент, амбассадор проекта Go Viral Uzbekistan





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Я нашла свою страсть в развитии компетенций, проектном управлении в сфере образования и комьюнити-менеджменте. На данный момент активно помогаю команде Go Viral и отвечаю за создание, развитие, управление и общение с участниками сообщества в Узбекистане.

О фестивале Go Viral в Узбекистане

В этом году в Ташкенте прошел шестой фестиваль Go Viral в виде мастер-классов и воркшопов. Он собрал энтузиастов и экспертов из сферы медиа, культуры и технологий.

По традиции фестиваль предоставил платформу для обучения, нетворкинга и обмена идеями для 130 участников в течение двух дней. Мы подготовили множество тем. Например, на тренинге Темура Саъдий: «Как создается интерфейс бренда», рассказывали, как визуальные коммуникации помогают бренду. Мирзо Зоминий показал, как создать креативный сторителлинг на мастер-классе: «Креатив и копирайтинг», а Усмон Рахимджонов поделился, как упаковать свой продукт в групповой работе на воркшопе «Дизайн стартапа». Специальным гостем фестиваля стал казахстанский журналист, PR-специалист, продюсер, руководитель Центрально-Азиатского конкурса короткометражных фильмов 48 Hour Film Race — Андрей Мануйлов.

В этом году совместно с командой мы придумали оригинальную идею для церемониальной части — передачу Чапана. Он олицетворяет фестиваль Go Viral, который объединяет лидеров мнения, новаторов и творческих людей со всей Центральной Азии. Вышивка на нем — пазл, частички которого будут собираться всеми участниками. Это символ дружбы между членами сообщества.

Кыргызстан

Назик Мамасадыкова, 27 лет, город — Бишкек, амбассадор проекта GoViral в Кыргызстане, @nmamasadyk





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Я амбассадор проекта Go Viral в Кыргызстане. Выстраиваю и расширяю сообщество креаторов и новаторов в сферах IT, медиа, бизнеса и культуры через организацию различных ивентов. Это могут быть тренинги, воркшопы, мастерские, ежемесячные митапы, дискуссии и игры. Также выстраиваю сотрудничество с партнерами, бизнес организациями. Активно вовлечена в организацию фестиваля в Бишкеке.

О фестивале Go Viral в Кыргызстане

В Кыргызстане фестиваль будет проходить впервые. Обычно участники сообщества ездили на мероприятие в Алматы.

В Бишкеке основной темой стала «Креативная экономика: цифровая и прикладная». Фестиваль будет направлен на разработку дорожной карты в этой сфере.

В партнерстве с Ассоциацией креативной индустрии мы поговорим об условиях для развития креативной индустрии и предоставления специального налогового режима будущему Парку креативных индустрий.

На фестивале выступят такие спикеры, как: Эрнест Абдыжапаров, Нурзат Жээнбек кызы, Чынгыз Асаналиев, Виктория Юртаева, Татьяна Зеленская, Чолпон Тентиева, Шамиль Ибрагимов, Данияр Аманалиев, Нора Азыгалиева и другие. Участников ждут живые выступления от Tamga, Jax 0214, Eazy, Aiko. Все желающие смогут пройти серию мастер-классов по цифровому рисунку, разработать чат-бот, изучить основы языков программирования, научиться валять войлок, попробовать себя в роли гончарного мастера и другое.

Ключевая особенность события — выстраивание центральноазиатской сети профессионалов. Мы пробуем использовать многоязычность. Сессии на фестивале будут как на русском, так и на кыргызском языках. Большое внимание будет уделено нетворкингу и выстраиванию деловых связей.

Казахстан

Дастан Аккожа, 25 лет, город — Алматы, амбассадор Go Viral в Казахстане, подкастер и журналист, @dastan.zikirya

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Я амбассадор Go Viral в Казахстане. Еще я журналист и подкастер. В своих работах поднимаю вопросы безопасности женщин, правильных коммуникаций и ментального здоровья. В Go Viral провожу ежемесячные встречи, тренинги и составляю программу активностей.

О фестивале Go Viral в Казахстане





Go Viral проходит в Казахстане с 2017 года. Мероприятие начиналось как фестиваль и постепенно переросло в платформу для нетворкинга и развития представителей медиа, бизнеса, культуры и технологий.

Сегодня наше сообщество объединяет огромное количество людей из стран Центральной Азии. Мы помогаем участникам становиться экспертами, находить нужных людей, узнавать что-то новое и трендовое. В этом году мы увеличили количество встреч и тренингов, чтобы сообщество увеличивалось. Мы открыты и хотим делиться знаниями.

В 2022 году фестиваль организовывает IWPR. Мероприятие проходит во всех странах Центральной Азии: сначала в Таджикистане, потом в Узбекистане, скоро пройдет в Кыргызстане, а дальше мы заберем его в Казахстан и отправим в Туркменистан. У нас даже есть символ хорошей межрегиональной связи — чапан, который передается от фестиваля к фестивалю.

В Алматы фестиваль будет проходить с 24 по 26 июня в университете КИМЭП. Участников ждет много интересного: мы будем разбирать важность культуры отмены в коммуникациях, поговорим об интересных арт-пространствах, обучим интересным тенденциям в медиа, бизнесе, культуре и технологиях. Еще у нас будут экскурсии, концерты, нетворкинг-игры, пространство интересных сообществ.

В этом году программа отличается от предыдущих лет. Мы дадим аудитории пищу для размышлений и переосмысления возможностей, которые у нас есть. Будет много интересного, нового и социально-важного. А еще мы увеличили количество модулей на казахском языке. Мы видим, как растет количество интересных спикеров и проектов за последние годы. Программа будет действительно насыщенной, с ней вы можете познакомиться у нас на сайте. Лично я с нетерпением жду выступления Вячеслава Абрамова, панельную дискуссию по цифровому неравенству и презентацию Kazak Bubble.

Слоган фестиваля: «Искать. Изобретать. Решать». Мы хотим не только поднимать проблемы, но и решать их. Программа фестиваля состоит из многих компонентов, где каждый найдет свое: мастер-классы, панельные дискуссии, выставка стартапов, интересные знакомства, игры, межрегиональное общение. Я надеюсь, что алматинцы примут активное участие в фестивале и станут важным звеном в межрегиональном общении.

Туркменистан

Батыр Бердыев, 27 лет, город — Ашхабад, амбассадор Go Viral в Туркменистане, @berdiyevbatyr





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После окончания школы журналистики я около пяти лет работал в нескольких СМИ Туркменистана. Параллельно работал консультантом по цифровым коммуникациям в ЮНФПА. Это Фонд ООН в области народонаселения.

Я веду блог, пишу короткие рассказы на туркменском языке для продвижения контента на национальном языке в Интернете. Профессионально интересуюсь документальной фотографией и фотожурналистикой.

О фестивале Go Viral в Туркменистане





Как только фестиваль вырос в региональную инициативу, Туркменистан сразу стал его частью. Представители креативной индустрии нашей страны посетили региональный фестиваль Go Viral в качестве спикеров и участников. Также в рамках фестиваля публиковались несколько материалов с участием копирайтеров и иллюстраторов из Туркменистана.

В 2022 году площадка Go Viral активизировала свое сообщество в Туркменистане, впервые открыв позицию почетного амбассадора. И впервые в этом году фестиваль пройдет в Ашхабаде.

Ашхабадская составляющая фестиваля Go Viral будет включать в себя три сектора: медиа, технологии и культура. Главной особенностью фестиваля станет среда, которая позволит людям с разным бэкграундом пообщаться и обсудить творческие тенденции. Спикерами станут новаторы разных отраслей не только в Туркменистане, но и на международном уровне.

Поскольку фестиваль Go Viral пройдет в Туркменистане впервые, он станет одним из крупных событий, которое объединит креативную индустрию страны и поможет наладить контакты и связи между ее представителями. Надеюсь, что ашхабадский фестиваль станет площадкой, где зародятся новые проекты, инициативы и сотрудничества.