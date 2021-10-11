Как европейцы строят карьеру и относятся к понятию work life balance

Larisa Popa, 28 лет, Румыния, программист, @larisapopa





О себе





Я живу в городе Бухарест, Румыния. У меня есть степени бакалавра компьютерных наук и магистра бизнес-администрирования.

О карьере





Уже пять лет я работаю в качестве программиста. Если говорить точнее, являюсь руководителем группы тестирования в многонациональной компании по разработке программного обеспечения. Так вышло, что после окончания третьего курса я начала карьеру с позиции тестировщика. Через два года меня повысили до менеджера по тестированию. А затем я перешла в свою нынешнюю компанию в качестве руководителя группы тестирования. С марта 2020 года мы работаем удаленно. Но иногда бывают исключения, когда наше присутствие необходимо в офисе.





Помимо работы я люблю проводить время на природе, путешествовать и открывать для себя новые места. Стараюсь посещать тренажерный зал не реже двух раз в неделю, так как физическое здоровье важно. Люблю зимние виды спорта, катаюсь на лыжах каждую зиму. Еще мне нравится тусоваться с друзьями и ходить на вечеринки.

О work life balance





Что касается work life balance, я думаю, концепция этого понятия была немного нарушена в пандемию. Но важно суметь адаптироваться к новым условиям. В первое время мне было немного сложно разделить работу и личную жизнь. Но сейчас я работаю по восемь часов в день. И в эти часы стараюсь быть максимально активной и продуктивной, чтобы после этого спокойно заняться своими делами.

Я стараюсь делать все, на что способна во всех аспектах своей жизни. Поэтому я на 100% вовлечена в своей развитие как профессионала. Но при этом, наслаждаюсь всеми возможностями, которые открывает перед мной моя работа. Думаю, весь секрет в соблюдении равновесия.

Xavier Sucker, 28 лет, Франция, инженер, facebook

О себе





Я инженер из Франции, который сейчас живет и работает в России. Я учился в Страсбурге и окончил обучение программой по обмену в Тюменском государственном университете.

О карьере





С 2020 года я работаю во французской компании Tesca, которая производит материалы и ткани для автомобильных салонов. У компании есть несколько производственных предприятий по всему миру, в том числе совместное предприятие с российской компанией «Искож» в Башкортостане.

Моя должность называется «Инженер по индустриализации». Я слежу за тем, чтобы производство соответствовало выбранной концепции. Поэтому провожу много времени на заводе, но иногда работаю в офисе.





В свободное время занимаюсь плаванием, играю в видеоигры. Если есть несколько свободных дней, путешествую по России.

О work life balance





Мне сложно определить для себя понятие work life balance. Моя девушка живет в России. И работа дает мне возможность находиться в этой стране. Поэтому я не могу отделять свою работу от личной жизни.

Я не работаю 24/7, но всегда стараюсь быть на связи. Если возникает чрезвычайная ситуация на работе или в личных делах, я всегда могу расставить приоритеты и уделить нужное время и тому, и другому.