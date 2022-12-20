Как достигать целей в новом году. Советы от предпринимателей, инвесторов и руководителей Центральной Азии

Люди WE поделились своими правилами, которые помогают им достигать поставленных целей и быть продуктивными каждый год.





Алим Хамитов, город — Алматы, Управляющий партнер MOST Ventures, сооснователь Клуба бизнес-ангелов UMAY, facebook

Чтобы достигать своих целей, предлагаю придерживаться трех принципов:

— сформулируйте свое видение по целям на год, на три и на пять лет. Не прописана цель — не будет достижений

— не недооценивайте небольшие победы. Путь к успеху не быстрый. Каждый шаг вперед важен

— заботьтесь о физическом и психологическом здоровье. В здоровом теле — здоровый дух.

Бобур Фарманов, город — Ташкент, Директор Фонда по развитию науки и образования Ziyo Forum, @farmanov_b





Всегда ставьте недостижимые цели и старайтесь идти к ним. Тогда незаметно для себя вы покорите вершины и взберетесь на пьедестал в тех сферах, о которых даже не думали!

Не забывайте мечтать, верить и любить свое дело. Это большая составляющая успеха!

Николай Мазенцев, город — Алматы, предприниматель, Председатель Правления холдинга Chocofamily, @mazentsev

Рекомендация для достижения целей: почаще заглядывайте в свои цели!

Мунарбек Кулданбаев, город — Бишкек, Президент Федерации хорсбола Кыргызстана, предприниматель, разводчик и исследователь пятнистых лошадей чаар, facebook

Ваша мечта — ваша цель. Не откладывайте достижение ваших целей на потом. Каждая отложенная цель отдаляет вас от вашей мечты.

Анвар Бакиев, город — Алматы, сооснователь и Операционный директор Chocofamily, @anvarbakiyev

Какие бы цели вы ни наметили для себя в следующем году, проверьте, приносят ли они пользу обществу в целом и вам лично. Если только вам, то вы встретите много сопротивления на своем пути. Если только обществу, вы потеряете мотивацию.

Наметив цели, сфокусируйтесь на процессе. Если процесс приносит удовольствие, значит, вы идете верной дорогой. Если нет — подумайте, как вернуть удовольствие от процесса.

Пусть у вас все получится!

Тохир Ибрагимов, город — Душанбе, основатель Объединения T&Z и Tajikistan Fashion Week, @ibragimov.t.z

У меня есть несколько советов, которые помогут достигать целей:

— чтобы идти к цели, ее нужно сначала найти. Поэтому найдите в жизни то, что вас вдохновляет и что вы делаете с кайфом

— важно идти к целям, несмотря на обстоятельства и преграды

— меньше теории — больше практики

— лень приводит к разрушению личности. Даже если с первого раза что-то не получилось, со второго обязательно получится.

Год Кролика обещает быть насыщенным и плодотворным. Начните его с отпуска, саморазвития. Это даст сил на следующие 11 месяцев.

Диёр Мирзаахмедов, город — Ташкент, Председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана, @diyor_mirza

В новом году нужно следить за изменениями в мире, ставить достижимые цели и стремиться к ним, не от случая к случаю, а понемногу, но каждый день.

Эмиль Уметалиев, город Бишкек — предприниматель, инвестор, спикер, facebook

Следите за новостями науки, развитием технологий и инноваций. Они станут путеводной звездой не только для появления, уточнения и достижения целей, но и дадут возможность стать визионером.

Один из лучших источников для получения кратких и популярных сообщений — выступления TED на английском языке. Поэтому лучший способ достойнейшего выживания — сделать английский язык своим вторым родным языком. Английский язык — это язык целеустремленных граждан Планеты Земля, независимо от их места рождения.

Улыбайтесь всем и каждому! Желайте добра не только близким, но и врагам. Великодушие не отменяет, но укрепляет волю!

Passion & Grit — страсть и упорство. Настройте свои мысли, тело и эмоции на свои цели. Как минимум пару минут в день фокусируйте свое сознание на поставленных перед собой задачах.

Виктория Новичкова, город Алматы — CEO Freedom Mobile, Freedom Drive, @viktoriyanovichkova

Нужно верить в свою мечту, несмотря ни на что, и не соглашаться на меньшее. Тогда вас точно ждет успех.

Надира Касымова, город Бишкек — предприниматель, @nadirabegim_kasymova

Я от многих слышу: «Хочу», но редко кто говорит: «Хочу и делаю для этого…».

Что вы делаете для того, чтобы достигать целей, а не оставлять их на уровне несбыточных желаний?

Поделюсь своими жизненными наработками:

— пишите. Если у вас в голове мелькнула мысль, записывайте ее, иначе она также легко вылетит и забудется

— визуализируйте. Представляйте результат своей цели. Постановка целей и их результат требуют визуализации, как бы вы скептически к этому не относились

— конкретизируйте свои цели согласно конкретным критериям: цифры, временные промежутки, даты, имена

— выполняйте. Несмотря на помехи, срывы сроков, препятствия.

Не забывайте, только в ваших руках инструменты для достижения целей и ее конечный результат.

Жасур Мадьяров, город — Москва, хирург-онколог, кандидат медицинских наук, @drmadyarov

Никогда не оставляйте и не откладывайте свои дела на завтра, потому что «завтра» может не наступить, и вы надолго останетесь в своем «вчера».