Как до 30 лет открыть популярную кофейню: 3 истории предпринимателей из Уфы

Дарья Захарова, город — Уфа, сооснователь кофеен Godji, @godji_coffee













О компании

О значении в городе





Лев Нуртдинов, город — Уфа, @ levkofe













О компании

О значении в городе





Ибрахим Валеев и Алексей Шост, город — Уфа, основатели @aloha.coffee













О компании

О значении в городе

Идея появилась после восьми лет работы в крупной ресторанной сети. И за два года после запуска первого места открыли три кофейни под названием Godji.Декор внутри заведения полностью придумывали и реализовывали сами. Мы открылись в историческом центре Уфы, в здании со старинным интерьером. В Уфе каждый день нас посещало больше 400 гостей по всему городу.Сюда можно прийти с друзьями или одному, сытно поесть или выпить только одну чашку кофе. В Уфе тогда не было похожих маленьких и уютных мест, где можно перекусить или сытно покушать. Для нас важно продавать кофе на качественном зерне, если твой первый продукт в заведении — это кофе.Сразу после открытия уфимцы удивлялись, что с ними здороваются все сотрудники. Все выглядит так, будто вы пришли в гости к друзьям. Здесь транслируют гостеприимство формата «как дома».. Важно целью работы было сделать кофейню частью обычной жизни горожан. Еще одна особенность — завтраки подают целый день. Одна из кофеен находится в самом сердце города в двух шагах от Гостиного двора.Идея открыть собственную кофейню появилась после посещения одного заведения в городе Пермь. Я побывал в Red Cup — местечке формата «кофе с собой», и мне понравился их продукт. Я сразу сильно заинтересовался перспективой открыть подобное место в своем городе, где сам люблю пить кофе в любое время суток.И точки, где можно взять кофе с собой, начали набирать популярность после открытия в торговых центрах.Здесь получают истинное удовольствие от еды и напитков. Сначала мы открылись в ТРЦ, где всегда большая проходимость, и многие первое время не понимали, чем мы занимаемся.Внутри кофейни создали уютную атмосферу с необычными столиками, качелями и яркой зоной для фото. Мы сумели создать особые условия работы и общения.Наша команда и посетители — главный источник энергии самой работы и постоянного движения вперед.Мы делаем акцент на стандарты, вкус и качество. Для работы специально обучали персонал, разработали собственные параметры. Все напитки готовятся по авторской технологии.А также постоянный рост и улучшение каждого направления.В сфере общественного питания это один из основополагающих факторов успеха и процветания.Ибрахим — профессиональный сноубордист, и началось все с того, что он отправился заниматься серфингом на остров Мауи на Гавайях, где вдохновился местной культурой и захотел открыть гавайское кафе в Уфе.Образование мы получили в институте кофе и чая в Санкт-Петербурге. После чего открыли первую кофейню Aloha Coffee в Уфе.Здесь есть возможность почувствовать беззаботную радость и погрузиться в гавайский стиль жизни.В заведении создали атмосферу путешествий, новых вкусов, новых знакомств. В меню есть авторские напитки: башкирский раф, гавайский латте, «Орандж кофе», глинтвейн безалкогольный, имбирный и облепиховый чай, а также различные закуски, сэндвичи, сладкие тосты и батончики Bite без сахара. Если уфимцам хочется чего-то нового, то они приходят в Aloha Coffee.Его создавало дизайн-бюро Krokogroup, и выполнен он в гавайском стиле.Последняя наша точка объединена с лапшичной Wok, здесь горят неоновые вывески и центральный элемент — фламинго. Рядом с кофейней устраивают фотосессии.Здесь они могут реализовывать свою продукцию.