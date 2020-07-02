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Как до 30 лет открыть популярную кофейню: 3 истории предпринимателей из Уфы
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Сегодня в 18:50

Как до 30 лет открыть популярную кофейню: 3 истории предпринимателей из Уфы

Дарья Захарова, город — Уфа, сооснователь кофеен Godji, @godji_coffee

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О компании


Вместе с партнерами владеет сетью кофеен в городе Уфа. Идея появилась после восьми лет работы в крупной ресторанной сети. И за два года после запуска первого места открыли три кофейни под названием Godji.

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Мое истинное призвание — кормить людей и дарить уютную атмосферу. Декор внутри заведения полностью придумывали и реализовывали сами. Мы открылись в историческом центре Уфы, в здании со старинным интерьером. В Уфе каждый день нас посещало больше 400 гостей по всему городу.

О значении в городе


Формат кофейни предполагает, что нет никаких условностей. Сюда можно прийти с друзьями или одному, сытно поесть или выпить только одну чашку кофе. В Уфе тогда не было похожих маленьких и уютных мест, где можно перекусить или сытно покушать. Для нас важно продавать кофе на качественном зерне, если твой первый продукт в заведении — это кофе.

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В кофейне особое отношение к гостям. Сразу после открытия уфимцы удивлялись, что с ними здороваются все сотрудники. Все выглядит так, будто вы пришли в гости к друзьям. Здесь транслируют гостеприимство формата «как дома».

Многие наши гости отмечают, что у нас особая атмосфера. Важно целью работы было сделать кофейню частью обычной жизни горожан. Еще одна особенность — завтраки подают целый день. Одна из кофеен находится в самом сердце города в двух шагах от Гостиного двора.

Лев Нуртдинов, город — Уфа, @levkofe


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О компании


С 18 лет занимался предпринимательской деятельностью. Идея открыть собственную кофейню появилась после посещения одного заведения в городе Пермь. Я побывал в Red Cup — местечке формата «кофе с собой», и мне понравился их продукт. Я сразу сильно заинтересовался перспективой открыть подобное место в своем городе, где сам люблю пить кофе в любое время суток.

На тот момент рынка кофе в Уфе еще не существовало. И точки, где можно взять кофе с собой, начали набирать популярность после открытия в торговых центрах.

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«ЛевКофе» — городские кофейни нового поколения. Здесь получают истинное удовольствие от еды и напитков. Сначала мы открылись в ТРЦ, где всегда большая проходимость, и многие первое время не понимали, чем мы занимаемся.

Точка начала набирать популярность и переехала в другой торговый центр, а затем в бизнес-центр на Верхнеторговой площади. Внутри кофейни создали уютную атмосферу с необычными столиками, качелями и яркой зоной для фото. Мы сумели создать особые условия работы и общения.

О значении в городе


Сейчас «ЛЕВКОФЕ» — российский продукт, насчитывающий десять тысяч поклонников, которые рекомендуют его как вкусный кофе. Наша команда и посетители — главный источник энергии самой работы и постоянного движения вперед.

Кофейню в Уфе выбирают за технологию приготовления и вкус напитка. Мы делаем акцент на стандарты, вкус и качество. Для работы специально обучали персонал, разработали собственные параметры. Все напитки готовятся по авторской технологии.

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Наши главные ценности и миссия — продукт, коллеги, партнеры и дружба в коллективе. А также постоянный рост и улучшение каждого направления.

Я, как основатель, отвечаю личной репутацией за каждый выпущенный стаканчик с кофе или любой другой продукт. В сфере общественного питания это один из основополагающих факторов успеха и процветания.

Ибрахим Валеев и Алексей Шост, город — Уфа, основатели @aloha.coffee

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О компании


Любовь к кофе пришла давно. Ибрахим — профессиональный сноубордист, и началось все с того, что он отправился заниматься серфингом на остров Мауи на Гавайях, где вдохновился местной культурой и захотел открыть гавайское кафе в Уфе.

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Мне всегда нравилась атмосфера кофеен, и хотелось передать ощущения и эмоции близким людям. Образование мы получили в институте кофе и чая в Санкт-Петербурге. После чего открыли первую кофейню Aloha Coffee в Уфе.

Сейчас продают кофе по трем адресам сотнями в день.

О значении в городе


В кофейне Aloha выбрали альтернативную заварку напитков — это главная особенность. Здесь есть возможность почувствовать беззаботную радость и погрузиться в гавайский стиль жизни.

Девиз работы — счастье в мелочах. В заведении создали атмосферу путешествий, новых вкусов, новых знакомств. В меню есть авторские напитки: башкирский раф, гавайский латте, «Орандж кофе», глинтвейн безалкогольный, имбирный и облепиховый чай, а также различные закуски, сэндвичи, сладкие тосты и батончики Bite без сахара. Если уфимцам хочется чего-то нового, то они приходят в Aloha Coffee.

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Также горожан и молодежь привлекает интерьер. Его создавало дизайн-бюро Krokogroup, и выполнен он в гавайском стиле.

Вдохновлялись впечатлениями от поездок в Швецию, США и Гавайи. Последняя наша точка объединена с лапшичной Wok, здесь горят неоновые вывески и центральный элемент — фламинго. Рядом с кофейней устраивают фотосессии.

Наша компания сотрудничает с различными молодыми предпринимателями города. Здесь они могут реализовывать свою продукцию.

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#бизнес #башкортостан #уфа #предприниматели #кофейня
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