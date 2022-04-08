Как дизайнер из Казахстана работала в IT-компаниях Малайзии и Таиланда, но вернулась в Казахстан

Карина Касиманова уехала из Казахстана в 18 лет. 12 лет училась и работала в Италии, Малайзии и Таиланде. Мы поговорили с ней о деятельности в других странах и о том, почему она вернулась в Казахстан.





Карина Касиманова, 31 год, город — Алматы, руководитель отдела дизайна Kolesa Group

О себе и учебе

В 2008 году в возрасте 18 лет я уехала на учебу в Италию. Поступила в Istituto Europeo di Design в Милане на fashion-стилиста. Спустя год осознала, что хочу создавать что-то руками и перевелась на направление дизайна. Но все оказалось не так легко. В дальнейшем, задумалась о смене университета и переезде в более комфортную для себя страну.

Для меня было важно оставаться в дизайн-индустрии. И когда я услышала про факультет IT, Graphics & Multimedia в Universiti Tenaga Nasional в Куала-Лумпуре, поняла, что знание технологий мне не помешает. Плюс, если захочу, всегда смогу вернуться в дизайн.

80% обучения на факультете занимало программирование, а дизайн — 20%. Поэтому параллельно я самостоятельно училась дизайну на YouTube. К концу учебы нужно было пройти практику. Я нашла немецкий стартап Trusted Company в Куала-Лумпуре. В феврале 2014 года они взяли меня на работу. Работа с нереально крутыми, умными и талантливыми людьми со всего мира держала меня в тонусе.

О работе и переездах

Работу в стартапе я начала с позиции графического дизайнера, затем перешла в web-разработку и даже побыла в роли junior frontend-разработчика. Создавала инфографики, строила web-сайты, сделала компании первое лого, обновила брендинг. Уже тогда, в 2015 году, web-дизайн был немыслим без разработки. Все было здорово. Но в какой-то момент я поняла, что уже выросла из этой компании.

Ко мне поступило предложение поработать в Бангкоке. Поэтому в ноябре 2016 года я устроилась в компанию Eko, которое позже сменило название на Amity, на должность desktop app дизайнера в Таиланде. Полностью пересобрала им desktop-приложение. Впервые соприкоснулась с Human Interface Guidelines и вдохновилась. Делала дизайны для web и iOS, спустя время углубилась и в Android.





Я стала полноценным продуктовым дизайнером и в декабре 2017 года перешла на должность Deputy DesignLead. На этом этапе моей карьеры мне дали мощный фидбек. CEO зачитал мои результаты опроса 360. Оказалось, что для тайцев я слишком прямолинейна и эмоциональна. Но мне казалось, что я просто искренне болею за продукт. Первой реакцией было желание все бросить и уйти. Но мне предложили пройти Leadership Coaching, чтобы дать возможность вырасти. Я воспользовалась этим предложением.

В декабре 2018 года я стала Product Design Lead и проработала в этой должности два года. В компании прокачалась по всем фронтам, от разработки дизайнов на всех платформах до создания дизайн-команды с нуля. Обожала нашу команду. Мы за три месяца с нуля сделали B2C-приложение с брендингом на трех платформах. Затем приняла решение двигаться дальше и воплощать мечту в реальность — работать с «осознанными» продуктами и командами, где качество превыше скорости.

Я приехала в Алматы с двумя джинсами и двумя футболками. Планировала вернуться в Бангкок, там у меня была квартира. Думала о том, чтобы жить и работать в США. Но возвращение в Казахстан в марте 2020 года все изменило. Начался карантин, закрылись границы, и я осталась. Делала дизайны для портфолио, брала в работу крутые проекты. Один из них от QARA Production — проект известного казахстанского режиссера и клипмейкера Айсултана Сеитова. Я сделала им web-сайт с респонсив-дизайном.

К осени 2021 года я уже четко знала, что хочу работать Design Lead в крутой IT-компании. Но Казахстан не рассматривала совершенно. Было два интересных предложения, из Лондона и Кипра. Вариант с Лондоном отпал из-за удаленного формата работы, который мне не подходил. А в Кипре звали в онлайн-казино, в сферу азартных игр — не для меня. И тут мне неожиданно позвонили из Kolesa Group.

О работе в Kolesa Group

Впечатление от интервью с топ-менеджментом было сильным. Я была удивлена, что в Казахстане работают люди, с которыми у нас совпадают ценности. Это было то, что я давно искала — работа в компании, где осознанно создают продукты с акцентом на качество и заботу о пользователях и сотрудниках.

В стартапах, IT-компаниях есть тенденция неимоверной скорости создания продуктов. К концу месяца команда уже работает на износ, в реализацию выходит только 30% от всей работы. Хочешь наладить процессы, говоришь об этом руководству, но они не слышат. Релизы выходят быстро, но в ущерб качеству. А в Kolesa Group все постоянно в потоке позитивной, осознанной работы с соблюдением work lifebalance. Плюс здесь высокое доверие к команде.

В работе продуктов компании, для меня самым большим показателем была — разработка. Служба заботы о пользователях, аналитики, UX-исследователи, разработчики — все работают в связке. Продукты Kolesa Group масштабные, технически сделаны хорошо. А когда у тебя есть сильные технические возможности, то дизайн может вырасти и в качестве, и в количестве. Есть простор для творчества.

Об Алматы

Коннект с Алматы произошел через горы. Казахстан — моя Родина. Но всю сознательную взрослую жизнь я прожила за границей. Поэтому у меня был полный дисконнект с городом, ментальностью, ценностями людей. Но потом все устаканилось.

Казахстан — моя Родина





Я начала заниматься скайраннингом — бегом по горам. Раньше я бегала только по асфальту. И тут я четко увидела сложную структуру гор и поняла: «Вот она, я!». Не нужно было подстраиваться под малайцев, тайцев, немцев. Я такая же сложная и непредсказуемая, как наши горы. Через такое некое природное единение пришло осознание, что я часть этого организма, часть Алматы. Просто долго была вдали, с другими народами, с другим мышлением, религией и мировоззрением.

О планах

Одна из моих мечт, пока я здесь — вывести казахстанский продуктовый IT-дизайн на высокий уровень. Чтобы качество дизайна и технологий, заговорили с пользователями на одном языке.

В целом, хочу просто жить и творить вместе с людьми. Мир так непредсказуем, что этого уже достаточно.